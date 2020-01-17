15 Avrasya ülkesi 'Bulut Bilişim' için Türkiye’ye geliyor

Bulut teknolojisinin kapsamlı olarak konuşulacağı etkinlik Avrasya’nın da bu sektöre yönelik en büyük etkinliği olma özelliğini taşıyor. Dünyada ve ülkemizde yapılan yatırımlar ve değişen ekonomik modeller bilişim sektörünün gelecekte büyük bir rolü olacağına işaret ediyor. Teknolojik ürünler ve hizmetlerin yanı sıra yazılım ihracatları da ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir kol haline geldi. Türkiye’yi bulut bilişim sektöründe teknoloji ve inovasyonun pazarlama-iletişim merkezi yapmayı hedefleyen CloudTalk Global-2020, bulut bilişim özelinde düzenleyeceği konferans ve fuarla sektör duayenlerini bir araya getiriyor.



“Türkiye için Avrasya bölgesi büyük ve yeni bir pazar”



Türkiye’de bilişim sektörünün her geçen yıl ciddi bir büyüme kaydettiğini açıklayan CloudTalk Global Kurucusu Burkay Yapağcıoğlu; ‘2014 yılında 22,1 Milyar TL olan bilgi teknolojileri sektörünün mali büyüklüğü, 2018 yılında 44,7 milyar TL'ye yükseldi. Son 5 yılda %100'ün üzerinde büyümeye işaret eden bu rakamı oluşturan bileşenlere baktığımızda; donanım harcamaları 17,1 Milyar TL, yazılım harcamaları 18,3 Milyar TL ve hizmet harcamaları 9,4 Milyar TL olarak öne çıkıyor. 2017 - 2018 dönemini kıyasladığımızda ise ülkemizdeki Teknokent sayısı yüzde 17.4'lük büyüme ile 81'e, çalışan sayısı ise yüzde 13.9 büyüme ile 51 bin 574'e yükseldi. Ülkemizin bilgi teknolojileri ihracatına baktığımızda ise 2018 yılında 352 milyon TL Donanım, 3 milyar 719 milyon TL Yazılım ve 316 milyon TL Hizmet ihracatı gerçekleştirdiğimiz ve bu ihracatların bölgelere göre dağılımında ise Asya Pasifik ülkelerinin yüzde 4, AB dışı Avrupa ülkelerine ise yüzde 5'te kaldığı görünüyor’ dedi.



“Türkiye bulut bilişimde ABD ve Batı Avrupa’ya alternatif olacak”



CloudTalk Global- 2020 etkinliği ile 15 farklı ülkeden 2 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacaklarını belirten Yapağcıoğlu: “Türkiye’de onlarca bulut bilişim firmamız olmasına rağmen bulut bilişim sektörü adı altında ilk kez gerçekleştireceğimiz CloudTalk Global-2020, sadece Türkiye için değil; Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi pek çok bölge ülkesi için de büyük bir fırsat. Özellikle konferans konuşmalarımızda ABD ve Batı Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu bulut bilişimde bölgenin ihtiyaçlarını anlayan, maliyet avantajı ve yüksek ar-ge kabiliyetiyle global rakipleri arasındaki farkları hızla kapatan Türkiye’nin, bölge ülkeleri için de hem bir çözüm ortağı hem de alternatif pazar olma potansiyelini vurgulayacağız” diye konuştu.