100 TL'lik Spec Ops: The Line artık ücretsiz!

Yager Development, Darkside Game Studios ve Polygon Magic tarafından ortak geliştirilen ve Haziran 2012'de FPS oyunseverlerle buluşturulan Spec Ops: The Line, Humble Bundle tarafından 48 saatliğine ücretsiz olarak sunuldu.

PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Linux ve Mac OS platformlarında çalışan oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olmak için:

- Öncelikle Humble Bundle sitesinden Spec Ops: The Line'ın sayfasını bulun.

- Ardından karşınıza çıkan "Add to Cart" bölümüne tıklayın.

- Siteye girişinizi yaptıktan sonra veya üye olduktan sonra sağ üst köşede bulunan sepet ikonuna ve hemen ardından "Get it for free" butonuna tıklayın.

- Son olarak size gelecek olan mail'i açın ve "Download" deyin. Karşınıza çıkan Redeem bölümünden oyun anahtarını bulun ve Steam hesabınıza oyun anahtarını girin.

Bu işlemler sonucu Spec Ops: The Line oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Yalnız, oyunun 48 saatliğine ücretsiz olduğunu unutmayın.