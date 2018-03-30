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    100 TL'lik Spec Ops: The Line artık ücretsiz!

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

    Oyuncularına sürekli ücretli oyunları ücretsiz sunarak sürpriz yapan Humble Bundle, bir oyunu daha kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. Spec Ops: The Line artık ücretsiz!

    Yager Development, Darkside Game Studios ve Polygon Magic tarafından ortak geliştirilen ve Haziran 2012'de FPS oyunseverlerle buluşturulan Spec Ops: The Line, Humble Bundle tarafından 48 saatliğine ücretsiz olarak sunuldu. 

    PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Linux ve Mac OS platformlarında çalışan oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olmak için: 

    100 TLlik Spec Ops: The Line artık ücretsiz

    - Öncelikle Humble Bundle sitesinden Spec Ops: The Line'ın sayfasını bulun. 

    - Ardından karşınıza çıkan "Add to Cart" bölümüne tıklayın.

    - Siteye girişinizi yaptıktan sonra veya üye olduktan sonra sağ üst köşede bulunan sepet ikonuna ve hemen ardından "Get it for free" butonuna tıklayın. 

    - Son olarak size gelecek olan mail'i açın ve "Download" deyin. Karşınıza çıkan Redeem bölümünden oyun anahtarını bulun ve Steam hesabınıza oyun anahtarını girin. 

    Bu işlemler sonucu Spec Ops: The Line oyununa ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Yalnız, oyunun 48 saatliğine ücretsiz olduğunu unutmayın. 

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