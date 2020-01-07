100 binden fazla işletme e-Fatura’ya geçecek

Brüt satış hasılatının 10 milyon TL’den, 5 milyon TL’ye düşmesiyle birlikte e-Dönüşüm çözümlerini tercih eden işletme sayısını artarken e-Dönüşüm süreçlerini tamamlayan işletmeler de genel giderlerini azaltarak kazanmaya başladı. e-Dönüşüm çözümlerini ‘e-Mikro’ çatısı altında toplayan Mikro Yazılım da her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirdiği kullanımı kolay ve fonksiyonel ticari yazılım ve e-Dönüşüm çözümleri sunmayı sürdürüyor.

2,5 milyar TL tasarruf sağlandı

Zorunlu geçişle birlikte 100.000’den fazla işletmenin e-Fatura’ya geçişini öngördüklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı. Mikro Yazılım sahip olduğu pazar payı ile bu tasarrufun hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. İşletmeler, e-Dönüşüm ile operasyonel masraflarını azaltarak, maliyet ve zaman yönetimini de kolaylaştırıyorlar. e-Dönüşüm sayesinde her yıl ortalama 100.000 ağaç kesilmekten kurtuluyor, böylece çevresel bir sorun olan kağıt tüketimi de minimuma indirilmiş oluyor” diyor.

Mikro Yazılım, e-Dönüşüm pazarının % 22’sine hizmet veriyor

Mikro Yazılım’ın Türkiye’nin en büyük e-Dönüşüm entegratörlerinden biri olduğunu açıklayan Tomuş, “Mikro Yazılım olarak bir yazılım servis şirketiyiz. Müşterilerimize sürekli yaşayan ve gelişen çözümler sunuyoruz. Ürün ekiplerimiz sürekli olarak sahada, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin yanında çalışıyor, onların ihtiyaçlarını anlıyor, dinliyor ve bu doğrultuda yazılımlarımıza yön veriyor. Sadece son 1 yılda ürünlerimizde 1.000’in üzerinde yeni fonksiyon eklendi ve geliştirme yapıldı. 300 iş ortağımızla ve merkezde biz olmak üzere her zaman zor anlarında müşterilerimizin yanında olmayı görev edindik. Sürekli olarak hizmet kalitemizi arttıracak çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Yazılımlarımızı uluslararası standartlarda ürün yönetim yaklaşımı ile geliştiriyoruz.” dedi.

2020’de müşteri portföylerini daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirten Alpaslan Tomuş, “2020’de e-Fatura ve e-Arşivdeki zorunluluk kapsamlarının değişmesiyle birlikte dijital dönüşüm daha da hız kazanacak. Bugün, e-Dönüşüm pazarının % 22’sine hizmet ediyoruz. 2020’de müşteri portfüyümüzü en az bir bu kadar daha da genişletmeyi hedefliyoruz. e-Dönüşüm çözümlerimizle 2020’de de KOBİ’lerin çalışmalarına hız kazandıracak ürünler sunacağız.” şeklinde sözlerini sürdürdü.