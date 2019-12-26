Fotoğraf: iStock

Bazı programları çalıştırırken 0xc00007b hatası, özellikle Windows kullanıcılarının karşı karşıya kalabileceği en sık sorunlardan biridir. Peki, bir uygulamayı ve dosyayı çalıştırırken oluşan 0xc00007b hatası nedir ve nasıl çözülür? İşte tüm merak edilenler...

0xc00007b hatası nedir?

Bir görselin geçersiz formatı anlamına gelen 0xc00007b hatası, işletim sisteminin güncellenmesi veya sistemdeki programların güncellenen işletim sistemiyle uyum sağlayamadığında ortaya çıkar. Window 7, 8 ve 10 kullanıcıları işletim sistemlerinde bu sorunla karşılaşabilir. Bir uygulamayı veya programı açmak istediğiniz zaman, ekrana da "Uygulama düzgün şekilde başlatılamadı" uyarısı gelir.

0xc00007b hatası nasıl çözülür?

Windows kullanıcılarının karşılaştığını bu sorun için bazı çözümler bulunuyor. Bilgisayarı kapatıp, yeniden başlatmak, en basit çözüm yolu denebilir. Programları, "yönetici modu"nda çalıştırmak da diğer uygulanabilecek bir çözüm yolu. 0xc00007b hatası ile karşılaştığınız program veya uygulamaya sağ tıklayıp özellikler sekmesine gidin. Uyumluluk seçeneğinin altında bulunan "Yönetici olarak çalıştır" kutucuğunu işaretleyin. Ardından cihazınızı kapatarak yeniden başlatın. Daha sonra programı yeniden çalıştırın. Eğer program çalışmazsa mevcut yazılımız silerek tekrar yükleyin.

Microsoft Visual C++,Microsoft DirectX ve Microsoft.NET Framework Microsoft'un kendi uygulamasıdır. Düzgün çalışmadığı durumlarda güncel sürümlerinin yeniden yüklenmesi gerekebilir. Bunun için Denetim Masası'ndan Program Kaldır seçeneğine giderecek Microsoft Visual C++ adlı tüm çoklu program paketlerini kaldırın. Ardından DirectX ve Microsoft .NET Framework'ün güncel sürümlerini yükleyin. Diğer bir yol ise; 0xc00007b hatasını veren programları veya uygulamaları bilgisayarınızdan kaldırın. Daha sonra tekrar yükleyin. Programın çalışmasını sağlayan "exe" formatındaki dosyayı sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğiyle açmayı deneyin. Programın cihaza yüklenmesini sağlayan dosyayı da yönetici olarak çalıştırıp yüklemelisiniz. Tüm bunlara rağmen sorun devam ediyorsa Windows güncellemelerinizi kontrol edin.