Tekne faciası: 22 ölü 86 kayıp

Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Flavio Almeida'nın yaptığı açıklamaya göre, Bahia eyaletinde Mar Grande-Salvador seferini yaparken Itaparica Adası yakınlarında 129 yolcusuyla batan teknedeki 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 21 kişi sağ kurtarıldı. Almeida, kazada kaybolanları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Itaparica Adası'ndaki Vera Cruz Belediyesinden yapılan açıklamada, Mar Grande'den kalkan yolcu teknesinin, Vera Cruz Limanı'ndan ayrıldıktan 1,5 saat sonra acil durum çağrısında bulunduğu, bunun üzerine bölgeye 3 kurtarma botu gönderildiği belirtildi.



Öte yandan Bahia Valisi Rui Costa, eyalette 3 gün yas ilan edildiğini açıkladı. Costa, "Eyalet hükümeti, tüm imkanlarını mağdurlara yardım etmek için harekete geçirdi. Ben şahsen bu operasyonu ilk andan itibaren takip ediyorum ve gerekli tüm adımlar atıldı." ifadesini kullandı.