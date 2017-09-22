Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada yeni gelişme

    Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 07:41 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 07:41

    Eski eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen Sezer İnanoğlu, “Yanlış anlaşılmadan ibaret olan o şikâyet çekildi. Tehdit mesajı yok” dedi

    Yeşilçam filmlerindeki rolleriyle "Sezercik" olarak tanınan, film yapımcısı ve oyuncu Sezer İnanoğlu hakkında üçüncü eşi Zeynep Yılmaz'ı tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İnanoğlu'na "ölümle tehdit ve hakaret" suçlarından dava açılmıştı. Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez Sabah'a konuşan Sezercik, haksızlığa uğradığını anlattı.

    Sezer İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz ile Kasım 2015'te evlendiğini, evliliklerinde yaşanan problemler nedeniyle birkaç kez boşanma davası açtıklarını, fakat barışmalarından dolayı bu davalardan feragat ettiğini belirtti.

    'YANLIŞ ANLAMIŞ'

    Son olarak evliliklerinin sağlıklı yürüyemediğini belirten İnanoğlu, 20 Nisan 2017'de Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtığını, 1 Ağustos 2017'de ise anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti. Yaşanan bu olayların ardından çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü, evliliklerinin bitmesinden dolayı bu tarz haberlerden rahatsız olduğunu dile getirdi. İnanoğlu, "Habere konu olan şikâyetten eski eşim 27 Şubat 2017 günü 'yanlış anlaşılmadan' ibaret olduğu belirtilerek feragat etmiştir. Tehdit içeren hiçbir mesaj da mevcut değildir" dedi.

     

    Etiketler: sezer inanoğlu , dava , tehdit davası , sezercik
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri