Tecavüze 'şaka' demişler

Ağrı’daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda hocalık yapan 17 yaşındaki Y.K.’nin 9 yaşındaki kurs öğrencisi U. P.’ye tecavüz etmesini, aynı yurtta görevli Mehmet Arslan’ın, savcılığa ihbarı ortaya çıkardı.



Arslan, 31 Mayıs’ta verdiği ifadesinde 1 Kasım 2016’da Kuran öğreticisi olarak kursa atandığını, bir ay sonra U.P.’yi yüzü, yanağı ve boynu morarmış halde gördüğünü söyledi.



SORUŞTURMA AÇILDI

Öğrencilerden “Y.K. hocamız U.P.’yi öpüyor, kucağına alıyor” diye bilgi aldığını kaydeden Arslan şöyle devam etti: “U.P.’nin ailesinin morlukları gördüğünü, kursa gelip olay çıkardığı söylediler. Kurs yetkilileri ‘Çocuklar kendi arasında birbirlerine şaka yapmış, öpmüş, yuvarlanmış, merdivenden düşmüşler’ diyerek, U.P.’nin abisi ve ablasını ikna edip geri göndermiş”. Durumu Ağrı Müftülüğü’ne bildirdiğini, ardından yurttan sebepsiz yere kovulduğunu vurgulayan Arslan, Y.K.’nin şikâyete rağmen 33 gün daha yurtta kaldığını, olayın duyulması üzerine İstanbul’a gönderildiğini belirtti. Arslan’ın şikâyeti ile üç kurs yetkilisi hakkında soruşturma açıldı. Kurs Müdürü Faruk Baykal, kurs hocaları Musa Demir ve Hasan Kılıç ise Arslan’ın hırsı nedeniyle iftira attığını savundu.



Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Y.K., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama” suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.