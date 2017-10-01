Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Tecavüze 'şaka' demişler

    Tecavüze 'şaka' demişler

    İsmail SAYMAZ
    01.10.2017 - 22:58 | Son Güncelleme:

    Yatılı erkek Kuran kursunda kalan 9 yaşındaki öğrencinin, 17 yaşındaki Kuran hocasının tecavüzüne uğramasına ilişkin skandalı, bir başka kurs hocası ortaya çıkardı. Aynı yurtta görev yapan Mehmet Arslan, yetkililerin “Çocuklar şakalaşmışlar” diyerek örttüğü olayı müftülüğe bildirdiğini belirtti.

    Ağrı’daki İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda hocalık yapan 17 yaşındaki Y.K.’nin 9 yaşındaki kurs öğrencisi U. P.’ye tecavüz etmesini, aynı yurtta görevli Mehmet Arslan’ın, savcılığa ihbarı ortaya çıkardı.

    Tecavüze şaka demişlerArslan, 31 Mayıs’ta verdiği ifadesinde 1 Kasım 2016’da Kuran öğreticisi olarak kursa atandığını, bir ay sonra U.P.’yi yüzü, yanağı ve boynu morarmış halde gördüğünü söyledi.

    SORUŞTURMA AÇILDI
    Öğrencilerden “Y.K. hocamız U.P.’yi öpüyor, kucağına alıyor” diye bilgi aldığını kaydeden Arslan şöyle devam etti: “U.P.’nin ailesinin morlukları gördüğünü, kursa gelip olay çıkardığı söylediler. Kurs yetkilileri ‘Çocuklar kendi arasında birbirlerine şaka yapmış, öpmüş, yuvarlanmış, merdivenden düşmüşler’ diyerek, U.P.’nin abisi ve ablasını ikna edip geri göndermiş”. Durumu Ağrı Müftülüğü’ne bildirdiğini, ardından yurttan sebepsiz yere kovulduğunu vurgulayan Arslan, Y.K.’nin şikâyete rağmen 33 gün daha yurtta kaldığını, olayın duyulması üzerine İstanbul’a gönderildiğini belirtti. Arslan’ın şikâyeti ile üç kurs yetkilisi hakkında soruşturma açıldı. Kurs Müdürü Faruk Baykal, kurs hocaları Musa Demir ve Hasan Kılıç ise Arslan’ın hırsı nedeniyle iftira attığını savundu.

    Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Y.K., “çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama” suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

    Etiketler: tecavüz , Cinsel Taciz ve Saldırı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri