TEB ile tasarruf yaygınlaşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Advertorial>TEB ile tasarruf yaygınlaşıyor

TEB ile tasarruf yaygınlaşıyor

30.10.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: "TEB Aile Akademisi eğitimleri ile tasarruf alışkanlığının kazanılması için çalışıyoruz''

TEB Aile Akademisi ile 2012’den bu yana tasarruf ve finansal okuryazarlığa odaklanan Türk Ekonomi Bankası (TEB), altı yılda yaklaşık 19 milyon bireye finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Tasarrufun bireyler ve dolayısıyla ülke ekonomilerine katkısına dikkat çekmek amacıyla her yıl 31 Ekim’de gündeme taşınan ‘Dünya Tasarruf Günü’ne özel açıklamalarda bulunan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

Toplumlar için sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yatan kavramlardan biri olan tasarrufun önemi gün geçtikçe artıyor. Tasarrufun doğru yapılabilmesi için en önemli noktalardan biri ise finansal okuryazarlık olarak öne çıkıyor. 2012 yılında başlattığı finansal okuryazarlık eğitimleriyle bu alanda öncü olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), ‘TEB Aile Akademisi’ çatısı altında düzenlediği eğitimlerle ülke genelinde kamu kurumları, belediyeler, eğitim kurumları ve özel sektör çalışanlarından başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF gibi kurumlarla yapıtığı iş birlikleriyle yaklaşık 19 milyon kişiyi finansal okuryazar yaptı.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Bildiğiniz üzere birbiriyle bağlantılı 17 hedeften oluşan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dünyadaki yoksulluğu kalıcı biçimde yok etmeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda yapılan tüm girişimlerin 2030 yılına kadar dünyadaki yoksulluğu ciddi oranda azaltacağı yönünde öngörüde bulunuyor. Burada finansal okuryazarlığı da büyük ölçüde içine alan Finansal Kapsama Programları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında diğer hedeflerin itici gücü olarak karşımıza çıkıyor. TEB olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmada ciddi anlamda rol üstlenen Finansal Kapsama Programları’nın Türkiye’de en eski uygulayıcılarından biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren öncü kurumlardan biri olarak, altı yıldan bu yana TEB Aile Akademisi ile toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşarak finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladık” dedi.

Hedef finansal teknolojilere hakim, tasarruf eden genç nesil

Finansal okuryazarlık konusundaki öncülüğünü bir adım öteye taşıyan TEB, çağın gereklerine uygun olarak yeni dönemde üniversite öğrencilerine yönelik Dijital Finansal Okuryazarlık Porgramı başlattı. Eğitim programı kapsamında yeni finansal teknolojiler arasında öne çıkan ve özellikle gençler tarafından oldukça ilgi gören Blockchain, Fintech, kodlama ve dijital dönüşüm gibi konular anlatılacak.

Mendi, TEB Dijital Finansal Okuryazarlık Programı ile ilgili şunları söyledi: “Yeni nesil finansal teknolojiler ve dijital  platformlar aracılığıyla dijital dönüşüm sürecini yaşarken, fintech’lerle birlikte çözüm üreten, kendi fintech geliştirme programını yaratan ve uygulayan bir banka olarak, bugünün üniversite öğrencileri, yarının finansal tüketicileri için yeni programlar başlattık. Birçok üniversitenin de desteğiyle binlerce gençle beraber alanda birlikte öğrenip tartışıp yeni teknolojiler hayatımıza girmeden deneyim sahibi olmayı hedefliyoruz”.

Mendi Türkiye’nin birçok ilinde, 20’yi aşkın üniversitede gençlerle buluşacaklarını belirterek, “Bire bir eğitimler ve içeriğini internet üzerinden tüm gençlerin erişebileceği şekilde düzenlediğimiz bu eğitim programıyla 250 binden fazla üniversite öğrencisine ulaşmayı amaçlıyoruz. Programla birlikte, finansal teknolojilere hakim, tasarruf eden, birikim yapan, parasını en uygun şekilde yöneten, finansal avantaj ve teknolojileri değerlendirmeyi bilen, ekonomik olarak güçlü bireyler yetiştirmeyi ve dijital dönüşüme katkıda bulunmayı  hedefliyoruz” dedi.

TEB ile tasarruf yaygınlaşıyor

TEB 20’yi aşkın üniversiteye gidecek

24 Ekim’de Sabancı Üniversitesi’nde başlayan eğitimler başta Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İTÜ, Uludağ Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, KATÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ayvansaray Üniversitesi olmak üzere 20’yi aşkın üniversitede gençlere ulaşacak. 

TEB Aile Akademisi ile herkese açık, ücretsiz eğitimler

‘Ekonomi ailede başlar’ düşüncesiyle 2012’de TEB Aile Akademisi’ni kurduklarını belirten Mendi şunları söyledi: “Sorumlu Bankacılık’ anlayışımızla altı yıldır toplumun tasarruf alışkanlığının yaygınlaşması ve tabana yayılması, finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TEB Aile Akademisi kapsamında TEB çalışanlarından gönüllü bir ekiple başlanan bu yolculukta 540 çalışanımız finansal eğitim veren ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından resmi olarak bu alanda ‘Eğitici’ olarak nitelendirilen Gönüllü Uzman Eğitmenler oldu. TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık ve ücretsiz olan TEB Aile Akademisi eğitimlerinde katılımcılara tasarruf, bütçe yönetimi, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık konularında bilgi veriliyor. Toplumun farklı kesimlerine ulaşmak için genel içeriğin yanı sıra çocuklar, gençler, kadınlar ve emekliler için de özel içeriklerimiz bulunuyor.”

 

Sponsorlu İçerik 

Etiketler:
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.