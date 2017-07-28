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    Taziye dönüşü katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralı

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 19:21Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 20:13

    KAHRAMANMARAŞ’ta, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

    Kaza, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, beraberindekilerle Afşin’in Alemdar Mahallesi’ndeki bir taziyeden dönen Yusuf Güvel yönetimindeki 46 LE 743 plakalı otomobil, Doğan Mahallesi yakınlarında Burak Gözübüyük’ün kullandığı 06 V 3795 plakalı otomobille çarpıştı.

    Taziye dönüşü katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralı

    Kazada taziyeden dönenleri taşıyan otomobildeki Yusuf Güvel, Ayşe Güvel, Mustafa Erdoğan ve Celal Küçük öldü. Diğer otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Burak Gözübüyük, Furkan Gözübüyük ve Bekir Küçük ise ambulanslarla kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Etiketler: kahramanmaraş , taziye , trafik kazası
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