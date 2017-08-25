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    Tayvan yeryüzü gözlem uydusu gönderdi

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 10:48Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:48

    Tayvan Ulusal Uzay Organizasyonu, ABD'nin California eyaletinden yeryüzü gözlem uydusu fırlattı.

    Tayvan Ulusal Uzay Organizasyonu, ABD'nin California eyaletinden yeryüzü gözlem uydusu fırlattı. Formosat-5 adlı uydu, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 füzeyle fırlatıldı.      
             
    Uydunun monte edildiği Space X Falcon 9 füzesi, önce Pasifik Okyanusu'ndaki uydu gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı ardından uzaya fırlatıldı.      
           
    Tamamı Tayvan Uzay Ajansı tarafından tasarlanan ilk uydu olan Formosat-5'in, ülkenin uzay çalışmalarına katkı yapması amaçlanıyor. Uydu, Tayvan'a doğal kaynak araştırmalarından afet yönetimine birçok alanda kullanılacak görüntüler sağlayacak.      
             
    Siyah-beyaz ve renkli yüksek çözünürlükte görüntü elde edebilen sensörlere sahip Formosat-5'in yaklaşık 720 kilometre yükseklikteki yörüngesinde 5 yıl faaliyette kalması planlanıyor.      
             
    Formosat-5'de ayrıca, bilimsel araştırmalarda kullanılacak iyonesferik bir sonda bulunuyor.      

    Etiketler: tayvan , uydu , uzay
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