Tatilciler otel kapısında kaldı

Büyük bölümü İzmir, Afyonkarahisar, Ankara, Adana, Gaziantep ve Konya’dan 50 kişi, online tatil satışı yapan bir firma aracılığı ile Gündoğan Mahallesi’ndeki beş yıldızlı bir otele, 4 ile 7 günlük tatil için günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Konaklama ücretini peşin olarak ödeyen tatilciler, bu sabah otele geldi. Ancak, tatilciler, rezervasyonlarda isimleri olmadığı gerekçesiyle otele alınmadı. Çocuklarıyla birlikte 40 dereceye yaklaşan sıcakta otel kapısında kalan tatilciler, tatil satın aldıkları firma yetkililerini de saatlerdir aramalarına rağmen ulaşamadıklarını belirtip, yaşananlara tepki gösterdi. Saat 16.00 sıralarında otele gelen online tatil satışı yapan firmanın yetkilisi Ali Gültekin ile tatilciler arasında tartışma yaşandı. Gültekin, mağdur olan tatilcileri başka otellere yönledirmek istedi. Ancak, tatilciler, kötü olduğu gerekçesiyle gönderilmek istendikleri oteli kabul etmedi.



’TATİLİMİZ ZEHİR OLDU’



Otel önünde çözüm bekleyen tatilcilerden 47 yaşındaki Murat Şekerci, eşi ve2 çocuğuyla Afyonkarahisan’dan geldiklerini belirtip, "Ailecek 4 günlük tatil için 4 bin lira ödedim. Rezervasyonumu yaptırıp, parasını da banka aracılığıyla peşin olarak ödedim. Tüm dekont ve belgelerimiz de elimizde. Sabahtan beri aç, susuz burada bekliyoruz. Çocuklarımızı tuvalet ihtiyacı için bile içeri almadılar. Buraya gelen yetkili bizi 40 kilometre mesafedeki başka bir otele yönlendirmek istiyor. Gönderilmek istendiğimiz otelin kötü olduğunu daha önceki deneyimimizden biliyoruz. O nedenle kabul etmedik. Tatilimiz zehir oldu. Anlaşılan sorunumuzu yasal yollardan çözmekten başka çare yok. Türk turizminde hala böyle şeylerin yaşanıyor olmasını aklım almıyor" dedi.







’MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM’



İzmir’den geldiğini belirten tatilcilerden iki çocuk babası 43 yaşındaki Mesut Döner de, "Parasını peşin ödeyip, rezervasyonumuzu yaptırıp, geldik. Yaklaşık 8 saattir otel önünde bekliyoruz. Biz parasını öderken otelde yer vardı da şimdi mi yok? Anlamış değilim. Çifte rezervasyon rezaleti yaşıyoruz. Ancak, bu iş burada değil, mahkemede biter. Hakkımızı sonuna kadar yasal yollardan arayacağım. Maddi, manevi tazminat davası açacağım. Gösterilen saçma sapan alternaif otel önerilerini ise asla kabul etmiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.



OTEL FAZLA MÜŞTERİ ALMIŞ İDDİASI



Otel görevlileri, konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, tatilcilerin rezervasyonlarının yaptırdığı, online tatil satışı yapan firma yetkilisi Ali Gültekin, sıkıntının kendilerinden kaynaklanmadığını ileri sürdü. Gültekin, "Otel fazla müşteri almış, tüm odaları dolmuş. Rezervasyonlu olarak gelen tatilciler, bu nedenle sokakta kalmış. Biz de şirket olarak sokakta kalan tatilcilerimizi başka bir otele yönlendirdik. Şu an için elimizden başka da bir şey gelmiyor. Onlar da bu teklifimizi kabul etmedi. Sorunun çözülmesinden yanayız" diye konuştu.



Mağdur olan tatilcilerden arasındaki bir grup, jandarmaya şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.