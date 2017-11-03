‘Tasarımın Khaalesi’ Türkiye

Bu etkinlikte kesinlikle fazlasıyla ‘potansiyel’ var: 8-12 Kasım arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek Türkiye Tasarım Haftası’ndan bahsediyoruz. İkinci yılında ‘Tasarımın Potansiyeli’ teması altında beş güne 103 konuşmacı, 32 konferans, 17 sergi ve 14 atölyeyi sığdıran organizasyonda etkileyici isimler yer alıyor. Venedik Bienali’nde işleri sergilenen Ali Bakova’dan, endüstriyel tasarımcı Orhan Irmak’a, William Myers’ın küratörlüğünde ‘Yapay Zekâ’ sergisine, Mardin Üniversitesi’nin Telkari Bölümü’nün çalışmalarından Türk tasarımının genetik kodlarına, Faruk Malhan‘ın ‘Zamanın An’ları’ sergisine etkinlik takvimi oldukça yoğun.

Panel cephesinde de heyecan verici işler var: ‘Şov Dünyasının Parlayan Tasarımları’ ilgi çekici isimlere ev sahipliği yapıyor. Heyecan verici panellerden ilki, bol ateşli, savaşlı hatta ejderhalı. ‘Game Of Thrones’ dizisinde Khaleesi’nin takılarını tasarlayan ‘Yunus&Eliza’ markasının yaratıcısı Yunus Ascott ve Eliza Higginbottom, 11 Kasım katılımcıların soruları yanıtlayacak. Diziyi izlemiyorsanız, hemen heyecanınızı yitirmeyin. Çünkü ‘Game Of Thrones’ sayesinde isimlerini duymuş olsak da, önceki başarıları da hiç azımsanacak gibi değil: 2010’da British Council ve Elle dergisinin verdiği yetenek ödülü, 2011 Londra Mücevher Haftası’nda yılın tasarımcısı ödülü kazandılar.



Bashaques'ın 'takunya' yorumu





Türk tasarımının genetik kodları neler?

Yine aynı gün, şov dünyasının yakından tanıdığı bir isim panele katılacak. Lady Gaga, Michael Jackson gibi ikonların kostümlerini tasarlayan Zaldy Goco var. Filipinli tasarımcının müşteri listesi oldukça etkileyici: Jennifer Lopez, Shakira, Mick Jagger, Christina Aguilera, Britney Spears ve Beyoncé, Goco’nun tasarımlarıyla görünen yıldızlardan sadece birkaçı.

Organizasyonda inovasyon konusu da detaylı işleniyor. ‘Türk Tasarımının Genetik Kodları’, Bilişim Çağı’nın tasarımcılar için açtığı ufukları gösteren ‘İnsan+Yapay Yaratıcılık’ ile Amber Platformu’nun dijital deneyimleri sergileniyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve takvime göz atmak için adres: designweekturkey.com