Tapuda rüşvete 33 tutuklama

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Tapu Dairesi'nde görevli bazı müdür yardımcıları ve memurlarının aldıkları rüşvet karşılığında yasadışı işlem yaptıkları yönünde ihbarlar almış, rüşvet alan, veren ve aracılık eden 62 kişi belirlenmişti. Bu kişiler Operasyonda, 51 kişi gözaltına alınmıştı.



Polisin yaptığı tespitlere göre; başta emlakçılar olmak üzere hızlı işlem yaptırmak isteyenler memurlara rüşvet veriyordu. Rüşvet vermeyen vatandaşların işlemleri ya yapılmıyor ya da ileri tarihlere atılıyordu. Vatandaşların muameleci ya da emlakçılarla gelmeden işlem yaptıramadıkları anlaşılırken, memurların yapamadığı usulsüzlüklerde devreye müdür yardımcılarının girerek aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri yaptıkları saptandı.

Polisin tespitlerine göre; dairede günlük 30 bin lirayı geçen rüşvet çarkı dönüyordu. Müdür yardımcılarının devreye girdiği durumlarda aldıkları rüşvette katlanarak artıyordu. Tapu Dairesinde rüşvet alan memurların, rüşvet alacakları kişilere, "Şarj aletimi getirdin mi?" diyerek rüşvetlerini aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan aralarında 3 tapu müdür yardımcısı ve 13 tapu memurunun da bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 tapu memurunun hamile olması ve bazı şüphelilerin hasta olmaları nedeniyle adli kontrol aldıkları bildirildi.