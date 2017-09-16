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    Tapuda rüşvete 33 tutuklama

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    16.09.2017 - 20:37 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 20:39

    Esenyurt Tapu Dairesi'nde aralarında tapu müdür yardımcıları ve emlakçıların da bulunduğu 51 kişinin gözaltına alındığı tapudaki rüşvet operasyonunda 3'ü müdür yardımcısı 13'ü tapu memuru 33 kişi tutuklandı. Rüşvetin günlük boyutunun 30 bin TL olduğu olduğu ortaya çıkarılmış, çetenin rüşvet için "Şarj aleti" şifresini kullandığı belirlenmişti.

    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  Esenyurt Tapu Dairesi'nde görevli bazı müdür yardımcıları ve memurlarının aldıkları rüşvet karşılığında yasadışı işlem yaptıkları yönünde ihbarlar almış, rüşvet alan, veren ve aracılık eden 62 kişi  belirlenmişti. Bu kişiler Operasyonda, 51 kişi gözaltına alınmıştı.

    Tapuda rüşvete 33 tutuklama
    Polisin yaptığı tespitlere göre; başta emlakçılar olmak üzere hızlı işlem yaptırmak isteyenler memurlara rüşvet veriyordu. Rüşvet vermeyen vatandaşların işlemleri ya yapılmıyor ya da ileri tarihlere atılıyordu. Vatandaşların muameleci ya da emlakçılarla gelmeden işlem yaptıramadıkları anlaşılırken, memurların yapamadığı usulsüzlüklerde devreye müdür yardımcılarının girerek aldıkları rüşvet karşılığında işlemleri yaptıkları saptandı.

    Polisin tespitlerine göre; dairede günlük 30 bin lirayı geçen rüşvet çarkı dönüyordu. Müdür yardımcılarının devreye girdiği durumlarda aldıkları rüşvette katlanarak artıyordu. Tapu Dairesinde rüşvet alan memurların, rüşvet alacakları kişilere, "Şarj  aletimi getirdin mi?" diyerek rüşvetlerini aldıkları belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan aralarında 3 tapu müdür yardımcısı ve 13 tapu memurunun da bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 tapu memurunun hamile olması ve bazı şüphelilerin hasta olmaları nedeniyle adli kontrol aldıkları bildirildi.

    Etiketler: Tapu müdürlükleri , rüşvet , tutuklama
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