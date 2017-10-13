Taliban'a esir düşen aile kurtarıldı

Pakistan'da Taliban'a bağlı güçler tarafından rehin tutulan Kanada vatandaşı Joshua Boyle, ABD vatandaşı Caitlan Coleman ve üç çocuklarının Pakistan ordusunun operasyonuyla kurtarıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, konuyla ilgili ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Boyle-Coleman ailesinin kurtarılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Trump, "Dün ABD hükümeti, Pakistan hükümetiyle ortak bir şekilde çalışarak Boyle-Coleman ailesinin kurtarılmasını sağladı. Bugün onlar serbest durumdalar. Bu, ülkemizin Pakistan'la ilişkileri açısından pozitif bir andır" değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan yönetiminin bu adımının hem ABD ile ilişkileri hem de bölgesel güvenlik öncelikleri bakımından değerli olduğunu vurgulayan Trump, "Bundan sonraki terörle mücadele ve rehine kurtarma operasyonlarımızda bu tür iş birliklerini ve takım çalışmalarını görmeyi umuyoruz" ifadesini kullandı.

Aynı konuyla ilgili yazılı açıklamasında Dışişleri Bakanı Tillerson, Taliban'a bağlı 'Hakkani' örgütü tarafından kaçırılan Boyle-Coleman çiftinin üç çocuklarının rehine tutulurken dünyaya geldiğine işaret etti.