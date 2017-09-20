Tacize uÄŸrayan genÃ§ kÄ±zlara ikinci ÅŸoku yaÅŸattÄ±! Ä°ÅŸte o polis iÃ§in istenen ceza

HabertÃ¼rk TV'den Yasemin GÃ¼neri'nin haberine gÃ¶re, Ä°zmir Alsancak'ta 10 AÄŸustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kiÅŸileri ÅŸikayet etmek iÃ§in Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genÃ§ kÄ±z gÃ¶revli memur O.Y. tarafÄ±ndan darp edilmiÅŸ, gÃ¼venlik kameralarÄ±na da yansÄ±yan darp gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sonrasÄ± taraflar birbirinden ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸtu. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±.







GenÃ§ kÄ±zlarÄ±n tacize uÄŸrama nedenlerini giydikleri kÄ±yafete baÄŸlayan ve genÃ§ kÄ±zlarÄ± darp eden polis memuru hakkÄ±nda Ä°zmir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Nurettin UlutaÅŸ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yÄ±la kadar hapsi istendi.

KENDÄ°NÄ° BÃ–YLE SAVUNDU



Ä°ddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suÃ§unu iÅŸlediÄŸinin kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ve tanÄ±k ifadelerinde net olduÄŸu vurgulandÄ±. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldÄ±. Polis memuru, genÃ§ kÄ±zlara hakaret etmediÄŸini, mÃ¼ÅŸteki Derya KÄ±lÄ±Ã§'a vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸzÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kelepÃ§e takmak iÃ§in yere yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°ddianamenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan polis memuru O.Y. 9 yÄ±ldan 3.5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanacak.