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    Tacize uÄŸrayan genÃ§ kÄ±zlara ikinci ÅŸoku yaÅŸattÄ±! Ä°ÅŸte o polis iÃ§in istenen ceza

    HÃ¼rriyet Haber
    20.09.2017 - 14:01 | Son GÃ¼ncelleme: 20.09.2017 - 14:41

    Ä°zmir Alsancak'ta motosikletli ÅŸahÄ±slarÄ±n kendilerini taciz ettiÄŸini belirten genÃ§ kÄ±zlarÄ±n polis tarafÄ±ndan darp edilmesi olayÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±. Ä°ddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yÄ±la kadar hapsi istendi.

    HabertÃ¼rk TV'den Yasemin GÃ¼neri'nin haberine gÃ¶re, Ä°zmir Alsancak'ta 10 AÄŸustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kiÅŸileri ÅŸikayet etmek iÃ§in Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genÃ§ kÄ±z gÃ¶revli memur O.Y. tarafÄ±ndan darp edilmiÅŸ, gÃ¼venlik kameralarÄ±na da yansÄ±yan darp gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sonrasÄ± taraflar birbirinden ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸtu. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sonrasÄ± baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma tamamlandÄ±.

    Ä°zmirde iki kÄ±za polis dayaÄŸÄ±nda yeni geliÅŸme... Ã‡ifte soruÅŸturmaÄ°zmir'de iki kÄ±za polis dayaÄŸÄ±nda yeni geliÅŸme... Çifte soruÅŸturma


    GenÃ§ kÄ±zlarÄ±n tacize uÄŸrama nedenlerini giydikleri kÄ±yafete baÄŸlayan ve genÃ§ kÄ±zlarÄ± darp eden polis memuru hakkÄ±nda Ä°zmir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Nurettin UlutaÅŸ tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yÄ±la kadar hapsi istendi.

    KENDÄ°NÄ° BÃ–YLE SAVUNDU

    Ä°ddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suÃ§unu iÅŸlediÄŸinin kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ve tanÄ±k ifadelerinde net olduÄŸu vurgulandÄ±. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldÄ±. Polis memuru, genÃ§ kÄ±zlara hakaret etmediÄŸini, mÃ¼ÅŸteki Derya KÄ±lÄ±Ã§'a vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aÄŸzÄ±nÄ± kapatmak iÃ§in Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kelepÃ§e takmak iÃ§in yere yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°ddianamenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan polis memuru O.Y. 9 yÄ±ldan 3.5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanacak.

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    Etiketler: Son dakika , izmir , Polis , taciz , Darp olayÄ±
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