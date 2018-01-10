Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

    Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

    Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
    10.01.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    BOLU’da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.’yi zorla alıkoyup taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı AK Partili Saim Çevik hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Çevik, ’basit cinsel saldırı’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

    Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik iddiaya göre, İstanbul’da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu’ya çağırdığı T.D. ile buluştu. Önce restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra Çevik’in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Çevik, otomobilde T.D.’yi taciz etti. Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete gittiği sırada T.D. balkondan atladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Çevik, bir yakınını eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hemşire T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şiâyetçi oldu. Gözaltına alınan Saim Çevik tutuklandı.

    Çevik hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame tamamlandı ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul etti. İddianameye göre T.D., savcılık sorgusunda şunları söyledi:

    "Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik, aşağı inerek yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana ’Ne yaptın sen? Seni mahvederim’ diyerek korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak, ’Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın’ dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı."

    Saim Çevik ise savcılık sorgusunda, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Çevik hakkında ’basit cinsel saldırı’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri