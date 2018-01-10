Tacizden tutuklanan Taşkesti Belediye Başkanı’na 25 yıl hapis istemi

Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik iddiaya göre, İstanbul’da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu’ya çağırdığı T.D. ile buluştu. Önce restoranda yemek yiyen ikili, daha sonra Çevik’in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Çevik, otomobilde T.D.’yi taciz etti. Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete gittiği sırada T.D. balkondan atladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Çevik, bir yakınını eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hemşire T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şiâyetçi oldu. Gözaltına alınan Saim Çevik tutuklandı.

Çevik hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame tamamlandı ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul etti. İddianameye göre T.D., savcılık sorgusunda şunları söyledi:

"Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik, aşağı inerek yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana ’Ne yaptın sen? Seni mahvederim’ diyerek korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak, ’Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın’ dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı."

Saim Çevik ise savcılık sorgusunda, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Çevik hakkında ’basit cinsel saldırı’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi.