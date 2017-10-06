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    Hürriyet >Dünya>Taciz suçlaması yağıyor

    Taciz suçlaması yağıyor

    DIŞ HABERLER
    06.10.2017 - 22:35 | Son Güncelleme:

    Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein’a son 30 yıl içerisinde aralarında tanınmış oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltildiği ifade edildi.

    New York Times’ın haberine göre Weinstein, en az sekiz kadınla yargı yoluna gitmemeleri karşılığında özel anlaşmalar yaptı. Weinstein ise haber üzerine, “Geçmişte çalışma arkadaşlarıma yönelik tavırlarımın çok büyük acılara neden olduğunun farkındayım ve bundan dolayı da tüm içtenliğimle özür dilerim” ifadelerini kullandı.

    HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ SUÇLADI

    Weinstein’in avukatlarından Lisa Bloom, “suçlamalardan birçoğunun açıkça yalan” olduğunu söyledi. Weinstein’a cinsel taciz suçlaması yönelten isimler arasında ünlü oyuncular Ashley Judd ve Rose McGowan da bulunuyor. NYTimes’ın haberine göre, Judd, yaklaşık 20 yıl kadar önce Weinstein tarafından yeni projeleri görüşmek üzere Beverly Hills’teki lüks bir otele davet edildiğini aktardı. Ancak Judd, kahvaltılı bir iş toplantısı yapmayı beklerken, Weinstein’ın kendisini odaya çağırdığını, kapıyı üzerinde bornozla açtığını ve masaj yapıp yapamayacağını veya duş alırken kendisini izleyip izleyemeyeceğini sorduğunu söyledi. Weinstein’ın iki eski asistanı ile İtalyan bir manken de benzer suçlamalar yöneltti. Ucuz Roman (Pulp Fiction), Umut Işığım (Silver Linings Playbook) ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Weinstein, aralarında Zoraki Kral, Chicago ve İngiliz Hasta’nın yer aldığı çok sayıda filmle de Oscar Ödülü kazanmıştı. 

    Etiketler: Harvey Weinstein , gazetehaberleri , taciz
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