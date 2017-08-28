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    Taburcu edildi, hastane bahçesinde ölü bulundu

    İHA
    28 Ağustos 2017 - 09:47Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:47

    Bursa’da travma sonrası tedavi için hastaneye gelen bir kişi, taburcu edildikten bir süre sonra hastane bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Sokaklarda yaşayan 49 yaşındaki Ogün Özmut, dün akşam 21.45 sıralarında Bursa Devlet Hastanesi Acil Servisine tedavi olmak için geldi. Darp edildikten sonra baş ağrısı şikayetiyle gelen Ogün Özmut, tedavi edilip kontrolleri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Hastane güvenliği sabah saatlerinde tıbbi atıkların konulduğu arka bahçede yerde hareketsiz yatan bir şahıs gördü.

    Hastane polisiyle beraber inceleme yapıldıktan sonra şahsın düşerek kafasını zemine çarptığı ve öldüğü belirlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın Ogün Özmut olduğunu tespit etti. Ogün Özmut'un yüzünde darp izleri olduğu ve ayaklarında ayakkabı olmadığı tespit edildi. Özmut'un Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi.

    Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra Savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Özmut’un kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

    Şahsın taburcu edildikten sonra hastanede bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Bursa , Hastane , Ogün Özmut
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