Tablet Türk Telekom’dan alınır

Android işletim sistemine sahip Archos Tabletiniz ile internete girebilir, oyun oynayabilir ve Google Play Uygulama Mağazasından istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz.



Archos Tablet Teklifi

1 Tarife bağımsız tüm tarifelerdeki müşterilerimize 24 ay taahhütle tüm vergiler dahil ayda 7,90-TL taksitle!

Teknik Özellikler

İşletim sistemi ANDROID™ 4.2Jelly Bean Ölçüler 192 x 117 x 10.6 mm Ağırlık 300 g Pil Li-ion, 10 W, 2710 mAh İşlemci Dual-core ARM Cortex™: A9 @ 1.2 GHz RAM 512MB Bellek 8 GB flash, expandable up to 32 GB Kamera 0.3 MP ön kamera Ekran 7 inch 1024 x 600 pixels



Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin; Türk Telekom bayi ve ofislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenler ise 444 1 444 müşteri hizmetlerinden veya www.turktelekom.com.tr adresinden yararlanabilir.

Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.02.2014

Kampanya Bitiş Tarihi: 31.08.2014

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