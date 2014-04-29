Tablet Türk Telekom’dan alınır

Android işletim sistemine sahip Archos Tabletiniz ile internete girebilir, oyun oynayabilir ve Google Play Uygulama Mağazasından istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz.
Archos Tablet Teklifi
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Tarife bağımsız tüm tarifelerdeki müşterilerimize 24 ay taahhütle tüm vergiler dahil ayda 7,90-TL taksitle!
Teknik Özellikler
İşletim sistemi
ANDROID™ 4.2Jelly Bean
Ölçüler
192 x 117 x 10.6 mm
Ağırlık
300 g
Pil
Li-ion, 10 W, 2710 mAh
İşlemci
Dual-core ARM Cortex™: A9 @ 1.2 GHz
RAM
512MB
Bellek
8 GB flash, expandable up to 32 GB
Kamera
0.3 MP ön kamera
Ekran
7 inch 1024 x 600 pixels
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin; Türk Telekom bayi ve ofislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenler ise 444 1 444 müşteri hizmetlerinden veya www.turktelekom.com.tr adresinden yararlanabilir.
Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.02.2014
Kampanya Bitiş Tarihi: 31.08.2014
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