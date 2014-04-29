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Tablet Türk Telekom’dan alınır

29.04.2014 - 17:39 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine özel olarak Archos Tablet kampanyasına başlıyor.

Android işletim sistemine sahip Archos Tabletiniz ile internete girebilir, oyun oynayabilir ve Google Play Uygulama Mağazasından istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz.

Archos Tablet Teklifi

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Tarife bağımsız tüm tarifelerdeki müşterilerimize 24 ay taahhütle tüm vergiler dahil ayda 7,90-TL taksitle!

Teknik Özellikler

İşletim sistemi

ANDROID™ 4.2Jelly Bean

Ölçüler

192 x 117 x 10.6 mm

Ağırlık

300 g

Pil

Li-ion, 10 W, 2710 mAh

İşlemci

Dual-core ARM Cortex™: A9 @ 1.2 GHz

RAM

512MB

Bellek

8 GB flash, expandable up to 32 GB

Kamera

0.3 MP ön kamera

Ekran

7 inch 1024 x 600 pixels


Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin; Türk Telekom bayi ve ofislerine başvuru yapmaları gerekiyor. Kampanya hakkında bilgi almak isteyenler ise 444 1 444 müşteri hizmetlerinden veya www.turktelekom.com.tr adresinden yararlanabilir.
Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.02.2014
Kampanya Bitiş Tarihi: 31.08.2014

twitter.com/turk_telekom
facebook.com/turktelekom



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