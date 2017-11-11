Suudlar gitti Selmanlar geldi

SUUDİ Arabistan’da sayıları 200’ü geçen prens, eski bakan ve iş adamlarının tutuklanmasının yankıları sürüyor. Dün Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’nde Suudi Hanedanı’nda olan bitenlerle ilgili bir makale yer aldı. Buna göre Kral Selman döneminde, eskiden dokunulması mümkün olmayan kıdemli prensler iktidardan uzaklaştırıldı, susturuldu, bazıları gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde banka hesapları donduruldu, kiminin yurtdışına çıkışı yasaklandı. WSJ’a konuşan bir kaynak, “Kraliyet ailesinde herkes tutuklanmak ya da mal varlıklarının dondurulmasından endişe duyuyor” dedi.

KRALİYET DÖNÜŞÜYOR

Kral Selman ve Veliaht Prens olan oğlu Muhammed (32), ekonomik ve sosyal projelerini hayata geçirmeyi hedeflerken muhalefeti mümkün olan en az seviyeye indirmeye çalışıyor, bunu yaparken de siyasi yetki giderek hanedanın tek bir kolunda toplanmaya başlıyor. Dünyanın önde gelen ekonomi ve siyaset okullarından London School of Economics’ten Suudi uzmanı Madawi al-Rasheed, “Kral Selman ve oğlu, iktidarın merkezileştiği ve diğer güç odaklarının ortadan kaldırıldığı farklı bir krallığa doğru ilerliyor. Mesaj şu; Kral’a ve oğluna karşı gelemezsiniz.”

Onlarca yıldır taht, Suudi Arabistan’ın kurucusu Kral Abdülaziz el Suud’un oğulları arasında kardeşten kardeşe geçti. Kıdemli prensler kabinede görev aldı, yıllarca aynı makamda oturdular, bakanlıklar hanedanın farklı aileleri arasında paylaşıldı. Şimdi ise Selman ailesi dışında hükümette etkin bir konumda olan üst düzey bir prens neredeyse kalmadı. Kabinede sadece güvenlikle ilgili üç bakanlık prenslerin elinde, diğer kabine görevleri hanedandan olmayan yetkililere verilmiş durumda.

TAHTTAN FERAGAT MI EDECEK

Ülkenin günlük idaresi büyük ölçüde ‘Bay Her şey’ diye anılan Veliaht Prens Muhammed’in elinde. Kral’ın bir diğer oğlu Prens Halid bin Selman (29), ülkesinin ABD Büyükelçisi oldu. Basında yakında birkaç ay içinde yaşlı Kral’ın tahttan feragat edip yerini Prens Muhammed’e bırakacağına dair iddialar giderek artıyor. Ya da Veliaht Prens’e Başbakan sıfatı verebileceği söyleniyor. WSJ’a konuşan Batılı bir yetkili, “Kraliyet ailesi El Suudlar’dan El Selmanlar’a kayıyor. Bu da hanedanın diğer aileleri tarafından hoş karşılanmayabilir” diyor. Kraliyet ailesine yakın bir kaynak ise “Muhammed bin Selman, kraliyet ailesini kutuplaştırıyor. Aile o kadar bölünmüş, o kadar dağılmış ki, birşey yapamaz” görüşünde.