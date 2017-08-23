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    Suudi Kralı Selman'dan 100 milyon dolarlık tatil

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 23:11Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 23:21

    Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Fas'taki 1 aylık tatilinde 100 milyon dolar harcadı.

    81 yaşındaki Kralı Selman, Fas’ın Tanca bölgesindeki tatilinde, ülkesinin yıllık turizm gelirinin yüzde 1,5'ine denk gelen 100 milyon dolar harcadı.

    24 Temmuz’da bin kişilik bir heyetle Fas’a giden ve yaklaşık 1 ay kalan Suudi Kral, tatilini 74 dönümlük bir arazide geçirdi. Kral Selman’ın çalışanları, bakanları, danışmanları, akrabaları ve güvenlik personeli de 1 aylık tatil için şehrin en pahalı otellerinde kaldı.

    Suudi Kralı Selmandan 100 milyon dolarlık tatil

    Personel için yaklaşık 800 oda tutulan tatilde, Kral Selman ile beraber gelen heyette olan araçlar hariç 200 araç kiralandığı belirtildi.

     

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    Etiketler: Selman bin Abdulaziz , Fas , Tanca
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