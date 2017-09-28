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    Suudi Arabistan eskisi gibi olmayacak

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 00:35 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 00:35

    SUUDİ Arabistan Kralı Selman’ın yayınladığı bir kararnameyle Suudi kadınlarına araç kullanma hakkı tanımasının ardından Suudi kadınlar sosyal medyada sevinç tweetleri attı, muhafazakârlar ise tepki gösterdi.

    1990 yılında 50 kadın araç sürdükleri gerekçesiyle tutuklanmış, pasaportlarına el konmuş, işlerini kaybetmişlerdi. 2011 yılında ise başka bir kadın araç kullandığı gerekçesiyle 10 kırbaç cezasına çarptırılmış, Kral Abdullah onu affetmişti. Ancak baskılar, kadın aktivistleri yıldırmamış, mücadeleleri sürmüştü.

    UMUT MESAJLARI
    2011 yılındaki düzenlenen bir protestodan sonra tutuklanan Manal el Şerif, son kararın ardından “Suudi Arabistan bir daha eskisi gibi olmayacak. Yağmur bir damlayla başlar” dedi. Her ne kadar kararname yasağın 1 Haziran’da kalkmasını öngörse de kadınlar araç kullanırken çekilmiş görüntülerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Sosyal medyada karara tepki gösteren yorumculardan biri “Bu kararı kim verdiyse bir günahkârdır” dedi. Kararda  Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın (32) etkili olduğu tahmin ediliyor. Siyasi yorumcular, bazı muhalif din adamlarının geçtiğimiz haftalarda tutuklandığına işaret ederek, bunun söz konusu karar için zemin hazırlamak üzere yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

    Etiketler: Suudi Arabistan , Kral Selman , gazetehaberleri
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