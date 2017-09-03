Suriyeliler bayram sonrası Türkiye’ye geri dönecek mi? AFP sordu, hepsinin yanıtı aynı

AFP, Hatay’a komşu Suriye ili İdlib’in Binniş kasabasından bugün geçtiği haberinde, bayramlaşmak için Türkiye’den Suriye’ye geçen 40 bini aşkın Suriyeliyi konu aldı.

2011’de başlayan savaş süresince 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacı alan Türkiye, son dönemde insani yardım haricindeki geçişlere sınır kapılarını kapatmıştı. AFP’ye göre bayram nedeniyle açılan sınır kapılarını Suriyeliler bir fırsat olarak gördü.

Suriyelilerin akrabalarıyla buluşmak için döndüğü yerler arasında Fırat Kalkanı harekatıyla kurtarılan Halep ilindeki El Bab ve Cerablus başı çekiyor.

Ancak AFP bu haberini, “büyük oranda eskiden El Kaide’ye bağlı olan cihatçı bir grup tarafından kontrol edilen İdlib ilindeki” Suriyelilerle görüşerek yaptı.

Bunlardan biri olan Muhammed Hacı Steyfi, biri yılı aşkın bir süre sonra ülkesine dönebilmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

EKONOMİ, GÜVENLİK, ALTYAPI

Reyhanlı’da bir internet şirketinde çalışan Steyfi, “Kesinlikle hayatımı kazandığım yerde, yani Türkiye’de kalacağım. Suriye’de iş olanakları iyileşirse, devlet geri dönerse, muhakkak ülkeme dönmeyi tercih ederim. Ülkede sükunet olması yetmez. Kurumlar, üniversiteler, düzen geri dönmeli, hayat normale dönmeli ki kaosun içinde yaşamayalım” dedi.

AFP’ye konuşan Suriyeliler, Türkiye’den ülkelerine dönmek için ekonomik olanaklar ve güvenlik konusunun yanı sıra, altyapı hizmetlerini de öne çıkaran sözler söyledi.

'HERKESİN HAYALİ DÖNMEK, AMA...'

Artık ailesiyle Antakya’da yaşayan gazeteci Yaman el Hatip (27) “Suriye’nin geneli bir savaş alanı. Türkiye ailem için bulduğum güvenli bir yer. Fakat Suriyelilerin bayramda Türkiye’den Suriye’ye akması herkes hayalinin geri dönmek olduğunu ortaya koyuyor. Ama güvenliğin yanı sıra su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların yokluğu nedeniyle bu imkansız” ifadesini kullandı.

19 yaşındaki Rahaf adlı Suriyeli de bayram için Binniş’e geldiğini, bayram sonrası Reyhanlı’ya döneceğini belirtirken Türkiye’de üniversiteye başlamaya hazırlandığını söyledi. Suriyeli genç, “Şartlar savaş öncesine dönerse kesinlikle Suriye’ye dönmeyi düşünürüm. İnsanın kendi memleketi gibisi yok” diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün geçen ayki açıklamasına göre savaş sürecinde yerlerinden olan 600 bini aşkın Suriyeli bu yıl evlerine geri döndü. Bunların büyük çoğunluğu evlerini terk edip Suriye içinde başka yerlere yerleşenlerdi. 96 bini ise Türkiye, Lübnan, Ürdün veya Irak'a kaçıp bu yıl Suriye'ye dönenlerden oluşuyor.