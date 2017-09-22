Suriyeli aktivist ve 22 yaşındaki gazeteci kızı İstanbul'da öldürüldü

Suriyeli muhalif aktivist Orouba Bakarat ile gazeteci kızı Halla Barakat Üsküdar'da yaşadıkları evde öldürüldü. Suriyeli aktivist ve muhalif Orouba Barakat (60) ve gazeteci kızı Halla Barakat'ın (22) dün gece Üsküdar'daki evlerinde cesetleri bulundu.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde inceleme yaptı. 2-3 gün önce bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşın anne kızda boğulma izleri de olduğu belirlendi. Katil zanlılarının cesetlerin üzerine kokmayı engellemek için deterjan döktükleri tespit edildi. Cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Orouba Barakat, Suriye'deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili röportajlar yapmasıyla tanınıyordu. Anne Orouba Barakat'ın savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldıktan sonra İstanbul'a geldiği bildirildi. Halla Barakat'ın Ortadoğu'ya yönelik haberler yapan Orient News'te editör olarak çalıştığı belirtildi.

“CESETLER DÖRT GÜNDÜR EVDEYMİŞ”

Bu arada İHA'ya konuşan bir mahalle sakini, “Gece bir baktık polisler kapıdaydı. Polis, ambulans bayağı bir kalabalıktı. Anne ve kızın boynunu keserek öldürmüşler. Gece olduğu için bizim de hiçbir bilgimiz yok. Suriyeli olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini kadın ise cesetlerin 4 gündür evde olduğunu duyduğunu belirterek, “Duyduğumuz kadarıyla anne kız öldürülmüşler. Üzerlerine kireç dökmüşler, yataklarına koymuşlar. Çekip gitmişler. Cesetler 4 gündür evdeymiş, öyle deniliyor. İyi insanlardı, kimseye zararları yoktu” dedi.

Polis olayla ilgili soruşturması sürerken, olayı gerçekleştiren faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Turgut Özal'la röportaj yaparken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı