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    Suriye'de YPG yağması... ABD müdahale etti

    AA
    03 Ağustos 2017 - 13:12Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 13:34

    Suriye'nin Rakka ilinde konuşlu ABD güçleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sivillerin evlerini yağmalaması üzerine, müdahale etmek zorunda kaldı.

    AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG'li teröristler, ABD'nin askeri desteğinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.

    Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü.

    Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.

    "Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.

    Terör örgütü YPG, DEAŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor.

    "Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

    Etiketler: Suriye , ypg , pyd
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