Suriye'de YPG yağması... ABD müdahale etti

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG'li teröristler, ABD'nin askeri desteğinde, terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka'nın kuzey kırsalında, Tel Semin beldesi sakinlerinin evlerini yağmaladı.
Evleri yağmalanan ve el koyulan sivillerin tepkisi, terör örgütü ile çatışmaya dönüştü.
Bunun üzerine, bölgedeki ABD kuvvetleri, zırhlı araçlarla beldeye girdi.
"Cougar MRAP" tipi zırhlılar, personel taşıyıcı araçlar ve Husky tipi mayın belirleme araçlarının beldede tampon bölge oluşturduğu görüldü.
Terör örgütü YPG, DEAŞ karşıtı operasyon kapsamında ateş altına alınan Rakka'da ölümden kaçan sivillerin, kontrolündeki kentlere girmesine izin vermiyor.
"Rakka sessizce katlediliyor" isimli yerel aktivist ağı, dün, yalnızca temmuz ayında örgütün topçu ateşinde 121 sivilin öldüğünü duyurmuştu.