Süpersonik uçak dönemi başlıyor!

21. yüzyıl uçak teknolojisinin 2003'te emekliye ayrılan ve ses hızını ikiye katlayan Concorde'un yerine geçme zamanı geldi. Şu an çizim tahtasında bulunan birkaç süpersonik uçak, sesten hızlı uçuyor. Boom'un kurucusu ve CEO'su, hala 1960'ların hızlarında uçtuğumuzu itiraf ediyor, ancak bu yeni teknolojiler, "uygun fiyatlı" süpersonik yolculuğu mümkün kılacaklar.





NASA QueSST X-plane

Quiet SuperSonic Technology Preliminary Design (QueSST) projesinin bir parçası olan LBFD, alçak uçuşları yerdekiler için baş ağrısı haline getiren sonik patlamaları "sonik kalp atışı" haline getiriyor.





Aerion AS2

Aerion AS2 iş jeti, Mach 1,5 (yaklaşık 1.609 km/saat) hızına ulaşmakla kalmıyor, Mach 0,95'te sonik patlama yapmaksızın seyredebiliyor.





Spike Aerospace S-512 Quiet Supersonic Jet

18 yolcu kapasiteli S-512 Quiet Supersonic Jet, belki de 2021'de uçuyor olmalıydı. Mach 1,6 seyir hızına sahip uçak, 9.977 km menzil sunuyor ve yolculuk sürelerini yüzde 50 azaltmayı umuyor.





Boom Technology 'Baby Boom'

Boom Technology, New York ile Londra arası seyahati üç saate indirmeyi amaçlıyor. Boom Technology'nin XB-1'i General Electric ve Honeywell'in desteğiyle gelmiş geçmiş en hızlı sivil uçak olacak ve Mach 2,2 hıza ulaşacak.





Cygnus M3

Mach 3'ün üzerindeki herhangi bir hız ilgi çekecektir ancak Cygnus M3 şimdilik yalnızca bir konsept. Teorik olarak Londra ve New York arası süreyi iki saatte indiren uçak, Los Angeles'tan Hong Kong'a sadece dört saatte ulaşabiliyor.





SpaceX'in yörünge-altı taşıyıcısı

Bu süpersonik uçakların her biri müthiş olabilir, ancak gelecekteki yörünge-altı roketler, onları gölgede bırakabilir. SpaceX'in şu an geliştirdiği Falcon Heavy roketinin ana amacı uzay istasyonlarıyla ilgili görevlerde Dünya'nın yörüngesini terk etmek, ancak yörünge-altı yolculuklarda da kullanılabilir. Roket, yaklaşık 30.000 km/saat hıza ulaşabiliyor. Böylece Hong Kong ve Singapur arası yolculuğun süresi 22 dakikaya, New York - Şanghay ise 39 dakikaya düşüyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: PC'NİZ SİZ YOKKEN DE ÇALIŞSIN