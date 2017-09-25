Super Mario Run için çok önemli güncelleme

Nintendo, Super Mario Run için 29 Eylül tarihinde sunacağı büyük güncelleme ile oyununa yeni bir oyun modu, yepyeni bir karakter ve yeni seviyeler ekleyecek. Şirket, Super Mario Run çıkışının üzerinden geçen 12 ayın ardından oyununu unutmadığı gösteren bir güncelleme ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Birkaç seviyenin ücretsiz olması ancak sonrasında oyuna devam edebilmek için uygulama içi satın alma stratejisine gidilmesi oyuna ilginin bir nevi beklenenden düşük kalmasına sebep olsa da Super Mario sevenler için bu bir engel olmadı denilebilir.

Yeni Mantar Krallığı ile heyecanlı oyun modu olarak lanse edilen Remix 10, oyunun tüm seviyelerinin 10 süper kısa bölümde hızlıca oynanabilmesini sağlayacak. Oyun evrelerinin sürekli olarak yeniden şekillendiği ve gökkuşağı renklerindeki ödül madalyalarını etrafta bulunabileceği oyun modunda her defasında farklı bir heyecan yaşatılacağı ifade ediliyor.





Ayrıca Remix 10’da topladıklarınızla Prenses Daisy’i kurtararak, Super Mario’nun diğer tüm oyun modlarında da kendisini seçme hakkını elde edebileceksiniz. Daisy iki kat yükseğe sıçrama, zor bölümleri farklı şekilde geçmenize yardımcı olmak, siyah renkli özel jetonları toplamak ve Toad Rally’de diğer oyunculara karşı yarışmak gibi özel yeteneklerle öne çıkıyor.

World Tour modundaki 6 dünyayı da geçenler ya a halen geçmeye çalışanlar, World Star’da oynayabileceği 9 adet yeni seviyeye de kavuşabilecek. Bu yeni seviyelerde yeni düşmanlar, yeni oyun mekanikleri ve pembe, mor, siyah jeton toplama mücadeleleri vadediliyor.

Son olarak, oyun sırasında sevdiğiniz müzikleri dinleyebilme özelliği de Super Mario Run güncellemesi ile sunulmaya başlanacak. Siz oyun oynayıp favori müziğinizi dinlerken, Mario ve arkadaşları da kulaklıklarını takarak size eşlik edecek.