Süper kütleli 5 çift kara delik keşfedildi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Chandra X-ışını Gözlemevi, Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi WISE ve Arizona'daki teleskop tarafından 5 çift kara deliğin gözlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 5 çift kara deliğin kütlelerinin Güneş'ten milyonlarca kat büyüklüğünde olduğuna vurgu yapıldı.





Keşfedilen kara deliklerin, "kütle çekim dalgaları" denilen büyük çaplı kütle devinimlerinin, evrenin uzam-zaman dokusunda yarattığı titreşimleri nasıl oluşturduğu konusunda gökbilimcilere fikir vereceği öngörülüyor.

Kara deliklerin en büyükleri olan süper kütlelilerin, hemen tüm galaksilerin merkezinde bulunduğu varsayılıyor.