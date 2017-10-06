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    Süper kütleli 5 çift kara delik keşfedildi

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 08:14 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları, galaksilerin merkezlerinde 5 çift süper kütleli kara delik keşfettiklerini açıkladı.

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, Chandra X-ışını Gözlemevi, Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi WISE ve Arizona'daki teleskop tarafından 5 çift kara deliğin gözlendiği kaydedildi. 

    Açıklamada, 5 çift kara deliğin kütlelerinin Güneş'ten milyonlarca kat büyüklüğünde olduğuna vurgu yapıldı.

    Süper kütleli 5 çift kara delik keşfedildi

    Keşfedilen kara deliklerin, "kütle çekim dalgaları" denilen büyük çaplı kütle devinimlerinin, evrenin uzam-zaman dokusunda yarattığı titreşimleri nasıl oluşturduğu konusunda gökbilimcilere fikir vereceği öngörülüyor.

    Kara deliklerin en büyükleri olan süper kütlelilerin, hemen tüm galaksilerin merkezinde bulunduğu varsayılıyor.

    Etiketler: kara delik , uzay , black hole
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