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    Hürriyet >Dünya>Suç makinesi kadın yakalandı

    Suç makinesi kadın yakalandı

    DHA
    16.09.2017 - 00:40 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 00:40

    KONYA’da yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığına karıştığı tespit edilen 29 yaşındaki Kevser Çambel yakalanarak gözaltına alındı.

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Timleri tarafından kurulan özel ekip, kent merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve mağdurlarla görüşen polis, şüphelinin poliste suç kaydı bulunan Kevser Çambel olduğunu tespit etti.

    5 AYRI SUÇ

    Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığı olaylarına karışan Çambel, akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çambel’in daha önce de karıştığı yağma suçundan da arandığı belirtildi.

    Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kevser Çambel sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: konya , Kevser Çambel , yağma
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