Åžubesiz bankacÄ±lÄ±k dosyasÄ±

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KISACA ADK olarak anÄ±lan alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ÅŸubelerde yapÄ±labilecek hemen her bankacÄ±lÄ±k iÅŸleminin yapÄ±lmasÄ±na olarak veriyor. ATM cihazlarÄ±ndan para Ã§ekerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ADK maceramÄ±z, en Ã§ok para yatÄ±rmak, fatura Ã¶demek, EFT/havale gÃ¶ndermek gibi alanlarda tercih ediliyor. Ã–yle ki,Â artÄ±k banka ÅŸubelerine sadece imza atmak ya da eski dostlarÄ±mÄ±zÄ± ziyaret edip, bir Ã§aylarÄ±nÄ± iÃ§mek iÃ§in gider hale geliyoruz. 20 yÄ±l Ã¶nce hayali bile mÃ¼mkÃ¼n olmayan pekÃ§ok iÅŸlem ADK kanalÄ±yla yapÄ±labiliyor. Ä°ÅŸte bunlardan bazÄ±larÄ±:

ATMâ€™ler giderek akÄ±llanÄ±yor

Â·Â Â BugÃ¼n ATM dÄ±ÅŸÄ±nda pekÃ§ok alternatif var. Ancak ATMâ€™ler de giderek akÄ±llÄ± makineler haline geliyor. Dokunmatik ekranlarÄ±yla ÅŸube de yapÄ±labilen her iÅŸi yapan, parmaÄŸÄ±nÄ±zdan sizi tanÄ±yan, sanal klavyesi olan ATMâ€™ler, yeni Ã¶zellikler kazanÄ±yor. Mesela, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bir mÃ¼ÅŸterinin yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± parayÄ± bir diÄŸer mÃ¼ÅŸteri Ã§ekebilecek. BÃ¶ylece ATMâ€™de para kalmamasÄ± sorunu ortadan kalkacak.

GeÃ§erken â€˜cepâ€™ten Ã¶de

NFC denilen yakÄ±n alan iletiÅŸimi saÄŸlayan teknoloji bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ne yeni bir boyut getirecek. Mobil bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha da geliÅŸtirecek olan bu teknoloji ile cep telefonlarÄ± â€˜mobil cÃ¼zdanâ€™ haline dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Åžu anda cep telefonlarÄ±na yÃ¼klenen uygulamalarla 15-20 saniye de para gÃ¶ndermek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼m dÃ¼nyada henÃ¼z yeni geliÅŸmekte olan bu teknoloji, TÃ¼rk bankalarÄ± gerek â€˜Ã¶de-geÃ§â€™ kartlar, gerek â€˜mobil cÃ¼zdanâ€™ uygulamalarÄ±yla Ã¶ncÃ¼ rolÃ¼ Ã¼stlenmiÅŸ durumda.Â

Her ev, her ofis bir banka

Åžubesiz bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸimini hÄ±zlandÄ±ran internet, her gÃ¼n yeni bir Ã¼rÃ¼n ve hizmete de olanak tanÄ±yor. ArtÄ±k internet baÄŸlantÄ±nÄ±zÄ±n olduÄŸu her yerden bankacÄ±lÄ±k hizmeti alabiliyorsunuz. Bankalar internet sitelerini sÃ¼rekli gÃ¼ncelleyerek pek Ã§ok uygulamayÄ± mÃ¼ÅŸterilerinin hizmetine sunarken, bu hizmetler para transfer et, faturalarÄ± Ã¶de gibi iÅŸlemlerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor. DÃ¶vizden altÄ±na, yatÄ±rÄ±m fonlarÄ±ndan hisse senedine kadar her tÃ¼rlÃ¼ yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±za da bu sitelerden yÃ¶nlendirebiliyorsunuz.

Bankalar sosyal medyada

Web sitesi, telefon ÅŸubesi, internet ÅŸubesi, cep ÅŸubesi veya wap derken, mÃ¼ÅŸterisi olduÄŸumuz banka ile sosyal medya denilen platformlarda da karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Facebook ve Twitter Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterileri ile iletiÅŸim kuran bankalar, bu mecralarÄ± aktif olarak da kullanÄ±yor. Facebook ve Twitterâ€™Ä± sadece ÅŸikayet ve beÄŸeniler iÃ§in kulanmayan bankalar, bazÄ± uygulamalarÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden hayata geÃ§iriyor.

Chat yaparak hizmeta al

* Ã‡aÄŸrÄ± merkezleri, teknolojik geliÅŸmelerin de yardÄ±mÄ± ile hizmet kanallarÄ±nÄ± ve Ã§eÅŸitlerini artÄ±rdÄ±. MÃ¼ÅŸteriler sadece sesli deÄŸil, chat, e-mail, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ Ã§aÄŸrÄ± ve sosyal medya kanallarÄ± sayesinde de Ã§aÄŸrÄ± merkezlerinden hizmet alabiliyor. Â

AKBANK

Zaman ve mekan kÄ±sÄ±tÄ± ortadan kalktÄ± 6 milyon AkbanklÄ± ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± hizmet alÄ±yor

AKBANK BaÅŸkan Vekili Hakan BinbaÅŸgil, bilgisayar ve cep telefonu kullanÄ±mÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n daha da 'Ã¶zgÃ¼rleÅŸmesini' saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekerken, 6 milyon kiÅŸinin 'zaman' ve 'mekan' kÄ±sÄ±tÄ± olmadan Akbank'tan hizmet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÅžUBESÄ°Z bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±nÄ±n zaman ve mekandan baÄŸÄ±msÄ±z eriÅŸim olanaÄŸÄ±, kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÄ±k ve modern tasarÄ±mlarÄ±, ve zengin iÅŸlem fonksiyonlarÄ±yla bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ritmini hayatÄ±n yoÄŸun temposuyla birleÅŸtirdiÄŸini vurgulayan Akbank BaÅŸkan Vekili Hakan BinbaÅŸgil, 6 milyon Akbank ÅŸubesinin bu hizmetlerden yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. MÃ¼ÅŸterinin her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ± anÄ±nda ve kesintisiz 7/24 karÅŸÄ±layacak 'Ã–zgÃ¼r BankacÄ±lÄ±k' kavramÄ±nÄ±n Ã¼zerinde duran BinbaÅŸgil, "Ãœlkemizde bilgisayar kullanÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60, cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 90 seviyelerine gelmesi bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha da Ã¶zgÃ¼rleÅŸmesini saÄŸlÄ±yor" dedi.



GeliÅŸmeler yakÄ±ndan izleniyor



Akbank BaÅŸkan Vekili Hakan BinbaÅŸgil, uzmanlÄ±k alanÄ± olan bireysel bankacÄ±lÄ±kla ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlarken, TÃ¼rk bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±k dÃ¼nyasÄ±ndaki geliÅŸmeleri Ã§ok yakÄ±ndan takip ettiÄŸine dikkat Ã§ekti. "Ä°nternet ve mobil platformlarda yapÄ±labilen iÅŸlemlerimizi zenginleÅŸtiriyor, bu kanallar Ã¼zerinden satÄ±n alÄ±nabilen Ã¼rÃ¼nlerimizi Ã§eÅŸitlendiriyor, mÃ¼ÅŸterilerimiz iÃ§in zaman ve mekan kÄ±sÄ±tlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz" diyen BinbaÅŸgil, bankasÄ±nÄ±n ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda ÅŸu bilgileri verdi:



Ä°ÅŸlemlerin 3'te 2'si ADK'da



* Akbank bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin artÄ±k 3'te 2'si ÅŸube dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸiyor. Para Ã§ekme iÅŸlemlerinin yÃ¼zde 90'Ä± ATM'ler Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 2 milyon mÃ¼ÅŸterimiz artÄ±k hiÃ§ ÅŸubeye uÄŸramadan iÅŸlemlerini tamamen Ã–zgÃ¼r BankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±ndan yapÄ±yor. Bu trendin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda da artarak devam edeceÄŸini

dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.



* MÃ¼ÅŸterimizin olduÄŸu her yerde onlara en mÃ¼kemmel bankacÄ±lÄ±k deneyimini yaÅŸatmayÄ± amaÃ§layan Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ±mÄ±zÄ± (ADK), teknolojideki geliÅŸmelere paralel olarak sÃ¼rekli yeniliyor ve Ã§eÅŸitlendiriyoruz.



* Akbank'Ä±n geniÅŸ kanal yelpazesi ve fonksiyon Ã§eÅŸitliliÄŸi, yÄ±lda 6 milyon mÃ¼ÅŸterinin bankacÄ±lÄ±k hizmetlerini ADK Ã¼zerinden almasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Her ay 2 milyona yakÄ±n mÃ¼ÅŸterimiz ÅŸubeye hiÃ§ uÄŸramadan, iÅŸlemlerini ADK Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiriyor.



DeÄŸiÅŸim 90'larda baÅŸladÄ± yatÄ±rÄ±mlar devam ediyor

AKBANK alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n, 90'lÄ± ve 2000'li yÄ±llarda hÄ±zlÄ± bir geliÅŸim sÃ¼reci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1990'larda ATM, 1999'da internet, 2001'de telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile tanÄ±ÅŸan Akbank mÃ¼ÅŸterilerinin 2008'den bu yana Cep Åžube'sinden hizmet alabildiÄŸini hatÄ±rlatan Hakan BinbaÅŸgil, 'Ã–zgÃ¼r BankacÄ±lÄ±k' olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ± bu alandaki geliÅŸmeleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:



* Teknoloji ve mÃ¼ÅŸteri trendlerindeki deÄŸiÅŸimle birlikte Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ± portfÃ¶yÃ¼mÃ¼z giderek bÃ¼yÃ¼yor.



* Ãœlkemizde bilgisayar kullanÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60, cep telefonu kullanÄ±mÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 90 seviyelerine gelmesi bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n her geÃ§en gÃ¼n daha da Ã¶zgÃ¼rleÅŸmesini saÄŸlÄ±yor. Bu oranlar TÃ¼rk bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n daha modern ve teknolojik platforma taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in de Ã¶nemli bir ÅŸanstÄ±r.



* YaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±l Ã¶nce ATM'lerle baÅŸlayan 'Ã–zgÃ¼r BankacÄ±lÄ±k', bu oranlarÄ±n her geÃ§en gÃ¼n artmasÄ± sayesinde yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. BugÃ¼n ÅŸubede yapÄ±lan hemen her iÅŸlem; internette, hatta mobil bankacÄ±lÄ±kta yapÄ±labiliyor.



* Biz de Akbank olarak mobilitenin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de Ã¶neminin artmaya devam edeceÄŸine ve mobilitenin hayatÄ±mÄ±zÄ±n daha da vazgeÃ§ilmez bir parÃ§asÄ± haline geleceÄŸine inanÄ±yoruz. Mobilitenin gÃ¼cÃ¼ne ve Ã¶nemine olan inancÄ±mÄ±zla, mÃ¼ÅŸterilerimizin bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini Ã¶zgÃ¼r ÅŸekile gerÃ§ekleÅŸtirebilmeleri iÃ§in internet ve mobil bankacÄ±lÄ±k alanÄ±ndaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±za devam ediyoruz.

GeliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler bizi hayranlÄ±kla izliyor

ALTERNATÄ°F daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n (ADK) dÃ¼nyada da uzun yÄ±llara dayanan bir geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Hakan BinbaÅŸgil, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeleri ÅŸÃ¶yle deÄŸerlendirdi: "ADK'lar kÄ±sa sÃ¼rede hÄ±zlÄ± bir geliÅŸim sÃ¼reci gÃ¶stererek bankalar iÃ§in rekabet avantajÄ± haline geldi. Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Ã¶nemli bir yere sahip olduÄŸunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebiliriz. KÃ¶klÃ¼ bankacÄ±lÄ±k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler TÃ¼rkiye'deki Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ±nÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± takdirle izliyorlar. Akbank ve diÄŸer TÃ¼rk bankalarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± alanda aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼ller bunun en somut gÃ¶stergesi. Bu kapsamda diÄŸer Ã¼lkelerdeki ADK'nÄ±n geliÅŸiminde TÃ¼rkiye'dekine paralel geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. TÃ¼rk bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki geliÅŸmelere Ã§ok Ã§abuk adapte oluyor. Ã–rneÄŸin, TÃ¼rkiye'de internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilk kez 1997 yÄ±lÄ±nda faaliyete geÃ§ti. DÃ¼nyada ise ilk kez 1995 yÄ±lÄ±nda ABD'de Wells Fargo bankasÄ± tarafÄ±ndan internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, TÃ¼rk bankalarÄ± bu yenilikleri bankacÄ±lÄ±k uygulamalarÄ±nda kullanmakla kalmÄ±yor aynÄ± zamanda da bazÄ± yeniliklerin uygulanmasÄ±nda dÃ¼nyaya Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ediyor."

TÃœRKÄ°YE Ä°ÅžBANKASI

Bankamatik marka oldu, Ä°ÅŸ BankasÄ± mÃ¼ÅŸterilerinin yarÄ±sÄ± alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±na 'gÃ¶Ã§' etti

ÅžUBESÄ°Z bankacÄ±lÄ±k konusunda Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼ ve yenilikÃ§i bir tutum izlediÄŸine vurgu yapan Ä°ÅŸ BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Aran, 32 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sonucunda 'Bankamatik'in bir marka olarak benimsendiÄŸini ve banka mÃ¼ÅŸterilerinin yarÄ±sÄ±nÄ±n 'kanal gÃ¶Ã§Ã¼' yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ÅžUBESÄ°Z bankacÄ±lÄ±k alanÄ±nda 1982 yÄ±lÄ±nda ilk ATM'leri TÃ¼rkiye'ye "Bankamatik" ismiyle getirerek ve o zamanlar "mavi hat" adÄ±nÄ± verilen telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hizmete alarak baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ä°ÅŸ BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Aran, bunu bir milat olarak tanÄ±mladÄ±. O gÃ¼nden bu yana pek Ã§ok yeniliÄŸe imza attÄ±klarÄ±na dikkat Ã§eken Aran, alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerindeki payÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlattÄ±klarÄ± 'Kanal GÃ¶Ã§Ã¼ Projesi'nin hedefine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2008'de banka mÃ¼ÅŸterilerinin yÃ¼zde 26'sÄ± alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, bugÃ¼n bu oran yÃ¼zde 50'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Hakan Aran, Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n ADK konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve elde ettikleri sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle aktardÄ±:



MÃ¼ÅŸteri ÅŸubesizliÄŸi sevdi



* 'Bankamatik' ve 'Mavi Hat'tÄ±n ardÄ±ndan 1997 yÄ±lÄ±nda ilk internet ÅŸubesini kullanÄ±ma aÃ§mamÄ±zla, Ä°ÅŸ BankasÄ± bu alanda da Ã¶ncÃ¼ bir rol Ã¼stlendi. MÃ¼ÅŸterilerimiz, ÅŸubesiz Ã§Ã¶zÃ¼mlerimizi sevdi ve benimsedi.



* BankamÄ±z bugÃ¼n yÃ¼zde 14.24 pazar payÄ± ile Ã¶zel bankalar arasÄ±nda 4 bin 390 adet Bankamatik cihazÄ± ile ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, tÃ¼m banka kartÄ± sahiplerinin en Ã§ok tercih ettiÄŸi Ã¶zel banka oldu. "Bankamatik" ismi bugÃ¼n artÄ±k Ã¶nemli bir marka haline geldi.

'Kanal GÃ¶Ã§Ã¼' etkili oldu



* Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. ADK bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerindeki payÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Kanal GÃ¶Ã§Ã¼ projesi hedefine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olup, 2008'de banka mÃ¼ÅŸterilerinin yÃ¼zde 26'sÄ± alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, bugÃ¼n bu oran yÃ¼zde 50'ye ulaÅŸtÄ±.



* BankamÄ±zca gerÃ§ekleÅŸtirilen toplam iÅŸlemler iÃ§inde internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n payÄ± 2011 Haziran itibariyle yÃ¼zde 35.6 dÃ¼zeyine ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Alternatif BankacÄ±lÄ±k KanallarÄ±mÄ±z arasÄ±nda en Ã§ok tercih edilen kanal olmuÅŸtur.

Hedef yÃ¼zde 100'e ulaÅŸmak

* Banka olarak cep telefonlarÄ±nda ve mobil cihazlarda yaÅŸanan geliÅŸmeleri 2007 yÄ±lÄ±nda fark ederek TÃ¼rkiye'nin ilk mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamasÄ± olan Ä°ÅŸCep'i geliÅŸtirdik. TÃ¼rkiye'nin ilk Wap bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± uygulamasÄ± olan 80'den fazla bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemi yapÄ±labiliyor.

* Hedefimiz alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±mÄ±zdan yapÄ±labilen her iÅŸlemin sadece alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Åžube BankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha Ã§ok insan iliÅŸkisine, yÃ¼z yÃ¼ze detaylÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye ihtiyaÃ§ duyulan ve yÃ¼ksek katma deÄŸer yaratan iÅŸlemlere odaklanmalÄ±dÄ±r. BÃ¶yle bakÄ±nca hedefimiz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilir iÅŸlemlerde yÃ¼zde 100'e ulaÅŸmaktÄ±r.

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda sunum yapÄ±yoruz, bizim Ã§Ã¶zemleri Ã¶rnek alÄ±yorlar

TÃœRKÄ°YE'de ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lamayacak hÄ±zda geliÅŸtiÄŸini ve ilerlediÄŸini sÃ¶yleyen Hakan Aran, bu konuda ÅŸunlarÄ± dile getirdi: "YurtdÄ±ÅŸÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seminerlerde TÃ¼rk BankalarÄ±nÄ±n sunumlarÄ± ve performansÄ± oldukÃ§a gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olmakta ve uluslar arasÄ± kuruluÅŸlar tarafÄ±nda da Ã¼lkemizdeki Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¶rnek olarak gÃ¶sterilmektedir. Bir Ã¶rnek vermek gerekirse, internet ÅŸubesi Ã¼zerinden elektronik imza ile anÄ±nda kredi kullandÄ±ran ve kartsÄ±z olarak yine elektronik imza ile bu krediyi Bankamatik'ten Ã¶deyen Ä°ÅŸ BankasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bir baÅŸka kuruluÅŸ bulunmamaktadÄ±r."



Biyokimlik tanÄ±yan cihaz sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ALTERNATÄ°F daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ± hakkÄ±nda bilgi verirken gÃ¼venlik konusuna da deÄŸinen Hakan Aran, parmak damar haritasÄ±nÄ±n ÅŸifre yerine kullanÄ±mÄ± saÄŸlayan 'Biyokimlik UygulamasÄ±'nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Åžu anda 81 ilde, 2 binin Ã¼zerindeki Bankamatik'te biyokimlik cihazÄ±nÄ±n kurulu olduÄŸunu belirten Aran, ÅŸu bilgileri verdi: "GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l biyokimliÄŸi bir "inovasyon" olarak ortaya koyduÄŸumuzda, fikir aÅŸamasÄ±nda olan ve sadece 3 Bankamatik'te kullanÄ±labilen bir yenilikti. BilindiÄŸi gibi Bankamatik'lerde en sÄ±k rastlanan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, mÃ¼ÅŸterinin kartÄ±nÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak ÅŸifresini elde etmek ÅŸeklinde geliÅŸiyor. Bunu Ã¶nlemenin yolu, ÅŸifreyi gÃ¶rÃ¼nmez kÄ±lmak ve kiÅŸinin doÄŸal bir parÃ§asÄ± haline getirmekti. BiyokimliÄŸi bu kapsamda Ã§ok Ã¶nemsedik. DiÄŸer taraftan, mÃ¼ÅŸterilerimiz tarafÄ±ndan yatÄ±rÄ±lan paralarÄ±n diÄŸer mÃ¼ÅŸterilerimiz tarafÄ±ndan Ã§ekilebilmesine imkÃ¢n veren "Recycle" Ã¶zellikli Bankamatik cihazlarÄ±mÄ±z iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± tamamlamÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu ÅŸekilde Bankamatiklerimizin parasÄ±z kalmasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olan en az seviyeye indirilmesini planlÄ±yoruz. 2011 yÄ±lsonuna kadar bu cihazlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 400'e yaklaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."

TEB



Her 100 TEB mÃ¼ÅŸterisinden 82'si Åžube dÄ±ÅŸÄ± kanallarÄ± kullanÄ±yor

TEB ÅŸubelerinde yapÄ±labilen iÅŸlemlerin yÃ¼zde 80'nin alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±yla da yapÄ±labildiÄŸine dikkat Ã§eken TEB Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Deniz Devrim Cengiz, "MÃ¼ÅŸterilerimizin yÃ¼zde 82'si ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± kanallardan birisine sahip" dedi.

TEB Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Deniz Devrim Cengiz, "HayatÄ± KolaylaÅŸtÄ±ran Banka" sloganÄ± Ã¼zerine kurguladÄ±klarÄ±nÄ± alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ± hizmetlerinin, banka mÃ¼ÅŸterisi tarafÄ±ndan da benimsendiÄŸini vurguladÄ±. "BugÃ¼n banka mÃ¼ÅŸterilerimizin yÃ¼zde 82'si ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± kanallardan birisine sahip. MÃ¼ÅŸterilerimizin hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in sunduÄŸumuz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde ses getirecek yeniliklerle bu alanda en iyi ve en pratik banka olmayÄ± hedefliyoruz" diyen Deniz Devrim Cengiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve gelinen noktayÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:



Ä°ÅŸlemlerin yÃ¼zde 80'i



* TEB olarak ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na, TÃ¼rkiye'deki diÄŸer bankalarda olduÄŸu gibi ilk olarak 80'lerde ATM'lerle baÅŸladÄ±k. 1990'larÄ±n sonuna doÄŸru internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ã§aÄŸrÄ± merkezi ile ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±nÄ± farklÄ± bir boyuta taÅŸÄ±dÄ±k. 2006 yÄ±lÄ± ile birlikte ilk Ã¶rnekleri baÅŸlayan yeni nesil mobil bankacÄ±lÄ±k hizmetlerini ise 2008 yÄ±lÄ±nda CepteTEB Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda birleÅŸtirerek mÃ¼ÅŸterilerimizin kullanÄ±mÄ±na sunduk.



* BugÃ¼n ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± kanallar, Bireysel BankacÄ±lÄ±k iÃ§in verilen hizmeti tamamlayan rekabetÃ§i servisler haline geldi. Her geÃ§en gÃ¼n, geliÅŸen teknolojilerin hÄ±zla adapte edildiÄŸi alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±labilen iÅŸlemler de buna paralel olarak son derece Ã§eÅŸitlendi.

KullanÄ±m oranlarÄ± artacak



* Åžubelerimizde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlem tÃ¼rlerinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 80'ini bu kanallar Ã¼zerinden yapabilir duruma geldik. BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde mÃ¼ÅŸterinin hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na yaÅŸanan yoÄŸun rekabetin getirdiÄŸi yeni katma deÄŸerli servisler ile birlikte, yakÄ±n gelecekte bu oranÄ±n yÃ¼zde 90'a ulaÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz.



*KullanÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise aktif mÃ¼ÅŸterilerimizin yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± kanallarÄ±mÄ±zÄ± aktif olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Hedefimiz bu oranÄ± yÃ¼zde 70'e yÃ¼kseltmek. Para transferlerinin yÃ¼zde 89'u, fatura Ã¶deme iÅŸlemlerinin yÃ¼zde 70'i internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor.



* Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde genÃ§ nÃ¼fusun yeni teknoloji kullanÄ±mÄ±na olan ilgisi, nakit para kullanÄ±mÄ±nÄ±n azalmasÄ± ve artan internet/mobil internet penetrasyonunun etkisi ile birlikte internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã§ok daha yÃ¼ksek kullanÄ±m oranlarÄ±na ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz.

KiÅŸisel finansman yÃ¶netimi Ã¶nÂ plana Ã§Ä±kÄ±yor

DENÄ°Z Devrim Cengiz, uygulamaya alacaklarÄ± yeni uygulama hakkÄ±nda da ÅŸu bilgileri verdi: "DÃ¼nyadaki trendlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda mÃ¼ÅŸterilerin yatÄ±rÄ±mlarÄ±na yÃ¶n vermede yardÄ±mcÄ± olacak, harcamalarÄ±nÄ± kolayca takip edebilecekleri "KiÅŸisel Finansman YÃ¶netimi" uygulamalarÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Biz de bu konudaki yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu tip uygulamalarÄ± mÃ¼ÅŸterilerimize sunacaÄŸÄ±z. AynÄ± zamanda mÃ¼ÅŸterilerimizin kredi kartlarÄ± ile yararlanabilecekleri, bulunduklarÄ± lokasyona en yakÄ±n kampanya noktalarÄ±nÄ± gÃ¶steren mobil uygulamamÄ±zÄ± da bu ay iÃ§erisinde mÃ¼ÅŸterilerimizin hizmetine sunacaÄŸÄ±z."

MÃ¼ÅŸteri hizmet almakla kalmÄ±yor Ã¶neri de sunuyor

Ä°NTERNET ve mobildeki geliÅŸmelerin, beraberinde kullanÄ±cÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nda da deÄŸiÅŸiklikler getirdiÄŸine dikkat Ã§eken Deniz Devrim Cengiz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "ArtÄ±k bankacÄ±lÄ±k mÃ¼ÅŸterileri, sadece belirli bir kredinin faiz oranÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in deÄŸil; internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda fikrini paylaÅŸmak, bankaya Ã¶nerisini sunmak, ilgilendiÄŸi servis Ã¼zerinde mÃ¼ÅŸteri temsilcisiyle irtibata geÃ§mek ve iÅŸlevsel araÃ§larla yatÄ±rÄ±m planÄ±nÄ± yapmak gibi amaÃ§larla da internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan hizmet alÄ±yor."

GenÃ§ler online altÄ±n alÄ±p satmayÄ± seviyor

DENÄ°Z Devrim Cengiz, TEB'de altÄ±n alÄ±ÅŸ-satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerinin yÃ¼zde 70'i internet ÅŸubesi Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtirken, Ã¶zelllikle genÃ§lerin favori iÅŸlemlerinin baÅŸÄ±nda online altÄ±n alÄ±m-satÄ±mÄ±nÄ±ng eldiÄŸine dikkat Ã§ekti. Cengiz, "AltÄ±n fiyatlarÄ±nÄ±n rekor rakamlara ulaÅŸmasÄ±yla birlikte mÃ¼ÅŸterilerimiz, Ã§alÄ±nma-kaybolma derdi olmadan, fiyat farkÄ± veya hiÃ§bir masraf Ã¶demeden AltÄ±n HesabÄ± ile online olarak altÄ±n alÄ±ÅŸ-satÄ±ÅŸ iÅŸlemlerini gÃ¼venle gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor. AyrÄ±ca, dÃ¶viz alÄ±ÅŸ-satÄ±ÅŸ gibi iÅŸlemler de ATM'ler Ã¼zerinden sÄ±kÃ§a yapÄ±lan iÅŸlemler arasÄ±nda yer alÄ±yor" dedi

GARANTÄ°

1.9 milyon kiÅŸi Garanti'nin internet ÅŸubesini tercih ediyor

GARANTÄ° BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Fuat Erbil, internet teknolojisiyle baÅŸlayan yeni bankacÄ±lÄ±k dÃ¶nemine 1997 yÄ±lÄ±nda Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiklerini vurgularken, bugÃ¼n 1.9 milyon mÃ¼ÅŸterinin internet ÅŸubesini aktif olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, Erbil, Garanti'nin ADK'lar konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ÅŸu Ã¶rnekleri verdi:



Ä°ÅŸlemlerin yÃ¼zde 80'i



* BankamÄ±zda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilir iÅŸlemlerin yÃ¼zde 80'i ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ± Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor. Bu sayede ÅŸubelerimizin iÅŸ yÃ¼kÃ¼ azalÄ±rken, ÅŸubelerimiz mÃ¼ÅŸterilerimize Ã¶zel ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda hizmet edebilir hale geliyor.

100 bin kiÅŸi cep'te



* BugÃ¼n, 300'Ã¼ aÅŸkÄ±n iÅŸlem adediyle online finansal iÅŸlem hacmindeki yÃ¼zde 34'lÃ¼k pazar payÄ±yla online bankacÄ±lÄ±k piyasa lideri olan Garanti'de 1.9 milyon aktif internet ÅŸubesi kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor. Garanti, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± mobil kanalda da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Garanti cep ÅŸubesinin aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ± ise 100 bini geÃ§ti.

Vergi bile Ã¶denebiliyor



* 1997 yÄ±lÄ±nda internet ÅŸubesini ilk aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 20'den az iÅŸlem yapÄ±labiliyordu. BugÃ¼n ise kart baÅŸvurusundan, vergi Ã¶demelerine kadar her tÃ¼rlÃ¼ finansal iÅŸlemi internet ÅŸubesinden gerÃ§ekleÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n.



300'den fazla iÅŸlem



* Garanti internet ÅŸubesinde bugÃ¼n 300'den fazla iÅŸlem yapÄ±labiliyor. EFT, havale gibi para transeferleri iÅŸlemlerinde en Ã§ok tercih edilen kanal olan Garanti internet ÅŸubesinin payÄ±, banka genelinde yÃ¼zde 75'in Ã¼zerinde. Ä°nternet ÅŸubesi'nin payÄ±, yatÄ±rÄ±m merkezleri dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan hisse senedi iÅŸlemlerinde de yÃ¼zde 99'a ulaÅŸÄ±yor. Fatura ve vergi Ã¶demelerinin payÄ± ise yÃ¼zde 80 seviyelerinde.



'Direkt bankacÄ±lÄ±k' yolda



* Banka olarak geÃ§tiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda, kontrolÃ¼n daha Ã§ok kullanÄ±cÄ±da olduÄŸu ve kiÅŸiselleÅŸtirilmiÅŸ bir yapÄ± kazanan Garanti internet ÅŸubesini, yeni bir bankacÄ±lÄ±k platformu haline getirdik. ArtÄ±k bankacÄ±lÄ±k, internetin ve mobil teknolojilerin, bankacÄ±lÄ±k hizmet modelini etkilemesiyle ortaya Ã§Ä±kan "Direkt BankacÄ±lÄ±k" modeline doÄŸru gidiyor. Biz de tÃ¼keticilere tÃ¼m bankacÄ±lÄ±k faaliyetlerini ÅŸubeye gitmeden gerÃ§ekleÅŸtirebilecekleri, yeni bir servis modeli sunacaÄŸÄ±z.

Kredilerin yÃ¼zde 20'si, MevduatÄ±n yÃ¼zde 27'si Ä°nternet kanalÄ±yla

ÅžUBESÄ°Z bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±nÄ±n, bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemleri dÄ±ÅŸÄ±nda, vadeli mevduat ve kredi gibi en Ã¶nemli bankacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nlerinde de Ã§ok etkin bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Ali Fuat Erbil, bunu ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Ã–rneÄŸin; bireysel kredi kullandÄ±rÄ±m adedinin yÃ¼zde 20'si, vadeli mevduat aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ adedinin yÃ¼zde 27'si internet kanalÄ±ndan geliyor. Paramatikler, gerek Garanti mÃ¼ÅŸterileri gerekse Garanti mÃ¼ÅŸterisi olmayan kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan para Ã§ekmenin yanÄ± sÄ±ra pek Ã§ok farklÄ± iÅŸlem iÃ§in de yoÄŸun olarak kullanÄ±yor. Para Ã§ekme iÅŸlemi dÄ±ÅŸÄ±ndaki iÅŸlemlerin adetsel oranÄ± yÃ¼zde 50 seviyesine ulaÅŸtÄ±. Para yatÄ±rma iÅŸlem hacmi ise para Ã§ekme hacmiyle aynÄ± seviyede."

DENÄ°ZBANK

Åžubesiz banka mÃ¼ÅŸterisi her yÄ±l yÃ¼zde 25 artÄ±yor

DENÄ°ZBANK Perakende BankacÄ±lÄ±k Grubu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¶khan ErtÃ¼rk, ATM'lerle baÅŸlayan ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±ktaki hÄ±zlÄ± geliÅŸime dikkat Ã§ekerken, bu alanda yaÅŸanan yÄ±lda yÃ¼zde 25'lik bÃ¼yÃ¼meye dikkat Ã§ekti. MarjlarÄ±n daralmasÄ± nedeniyle bankalar alternatif kanallara daha da fazla yÃ¶nelmeye devam edeceÄŸini vurgulayan ErtÃ¼rk, bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



Ä°nternet hÄ±zla geliÅŸti



* Bu iÅŸ ATM ile baÅŸladÄ±. DiÄŸer taraftan hayatÄ±mÄ±za internet girdi. Son 10 yÄ±lda dÃ¼nyadaki internet kullanÄ±mÄ± 5 kat arttÄ±. TÃ¼rkiye'de 3 kiÅŸiden biri internete giriyor. Giren 10 kiÅŸiden 6 tanesi de her gÃ¼n interneti kullanÄ±yor. Ä°nternet sadece eÄŸlence, sÃ¶rf amacÄ±yla deÄŸil, ticaret ve alÄ±ÅŸveriÅŸte de kullanÄ±lÄ±yor. Ä°lk 6 ayda internet Ã¼zerinden yapÄ±lan ticaretin cirosu 6.5 milyar TL. Bundan sonra sosyal medya Ã¶n planda olacak.



* Ä°nternet ve mobil dÃ¼nyasÄ±ndaki geliÅŸmeler, bankacÄ±lÄ±k hizmetlerini kanallar Ã¼zerinde Ã§eÅŸitlendirdi internet ve mobil platform Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterilere online bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerini hÄ±zlÄ± ve kolay bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirmesine olanak sunuluyor.

Hedef 1 milyon mÃ¼ÅŸteri



* Åžubesiz bankacÄ±lÄ±k mÃ¼ÅŸteri sayÄ±sÄ±nda yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmektedir. Ä°nternet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kullanan mÃ¼ÅŸteri sayÄ±mÄ±z 600 bin. Her geÃ§en ay o sayÄ± artÄ±yor. Åžu anda bireysel bankacÄ±lÄ±kta 3.5 milyon mÃ¼ÅŸterimiz var. Ä°lk etapta 1 milyonu internet mÃ¼ÅŸterisi yapmak istiyoruz.



* Bizim ÅŸubede yapÄ±lan iÅŸlemlerinizin yÃ¼zde 50'si alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±na kaydÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu oranÄ± yÃ¼zde 60-70'lere Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz. Åžubeleri o zaman daha pazarlama ve satÄ±ÅŸ amaÃ§lÄ± kullanacaÄŸÄ±z.



Ãœcretsiz Mobildeniz



MobilDeniz tÃ¼m mÃ¼ÅŸterilerimize Tablet PC veya cep telefonu gibi tÃ¼m mobil cihazlarda herhangi bir uygulama indirmeye, yÃ¼klemeye gerek olmadan DenizBank AÃ§Ä±kDeniz internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± bilgileri ile eriÅŸim imkanÄ± sunuyon. Ãœstelik Mobildeniz'den iÅŸlem Ã¼creti veya masrafÄ± alÄ±nmÄ±yor. Ä°nternet ÅŸubeye Åžifretek mobil uygulamasÄ± ile internet ÅŸubeye gÃ¼venli giriÅŸ yapabiliyorlar.

FÄ°NANSBANK

Finansbank'ta 2 mÃ¼ÅŸteriden biri ATM kullanÄ±yor

FÄ°NANSBANK Perakende BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkin AydÄ±n, zaman ve tasarruf maliyeti saÄŸlayan alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n, inovatif Ã¼rÃ¼nlerle giderek benimsendiÄŸine dikkat Ã§ekerken, iki mÃ¼ÅŸteriden birisinin ATM kullanmasÄ±nÄ± buna Ã¶rnek olarak gÃ¶sterdi. AydÄ±n, Finansbank'Ä±n ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve elde ettiÄŸi sonuÃ§larÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:



Self servis ÅŸubeler



* BankamÄ±z, stratejilerimiz doÄŸrultusunda alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±ndan elde edilen tasarrufa Ã§ok Ã¶nem vermekte ve farklÄ± inovatif projelerle mÃ¼ÅŸterilerimizin ihtiyaÃ§larÄ±na daha da kolay ulaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retilmesi hedefliyor.



* ATM sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, internet ÅŸubemizin iliÅŸki yÃ¶netimine dayalÄ± ÅŸekilde yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, ÅŸubelerimizde yer alan telefon ve internet kiosklarÄ±nÄ±n farklÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve self servis ÅŸube yapÄ±sÄ±nÄ±n kurulmasÄ± projelerimizden sadece birkaÃ§Ä±.

100 iÅŸlemin 70'i ADK'da



* YÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilir iÅŸlemlerin yÃ¼zde 20'i ise internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. Banka genelinde yapÄ±lan iÅŸlemlerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70'i direkt bankacÄ±lÄ±k kanallarÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸmektedir. Bu oranÄ±n yÃ¼zde 50'den fazlasÄ± ATM'den gerÃ§ekleÅŸiyor.

*Finansbank Mobil BankacÄ±lÄ±k uygulamamÄ±z bir sene iÃ§inde 45 binden fazla kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Gelecek dÃ¶nemde internet ve mobil bankacÄ±lÄ±k kanal kullanÄ±mÄ±nda hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸ bekliyoruz.



* Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde hÄ±zla artan mobil ve internet penatrasyonuna paralel olarak internet ve mobil bankacÄ±lÄ±k kullanÄ±mÄ±nÄ±n da artan bir ivmeyle yaygÄ±nlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ve mÃ¼ÅŸterilerimizin kanal kullanÄ±m memnuniyetlerinin artÄ±ÅŸÄ±na ve teknolojik geliÅŸmelere paralel olarak ÅŸube dÄ±ÅŸÄ± kanallarÄ±mÄ±zdan gerÃ§ekleÅŸtirilen iÅŸlemlerin yÃ¼zde 80'ler seviyesine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz.



Her an, her yerde bankacÄ±lÄ±k



* Her 2 mÃ¼ÅŸteriden 1'i mutlaka ATM kullanÄ±yor. ATM'yi sÄ±rayla internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±k takip ediyor. ATM aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±mÄ±zÄ±n 2015'e kadar yÃ¼zde 70'ler seviyesine yaklaÅŸmasÄ±, internet aktif kullanÄ±cÄ± sayÄ±mÄ±zÄ±n ise yÃ¼zde 25'ler seviyesine Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz.



* Ä°nternetten Ã§ok sonra hayatÄ±mÄ±za girmesine raÄŸmen her a,n her yerden bankacÄ±lÄ±k hizmeti almayÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamalarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ±n da internet ve ATM'den Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir ivmeyle artarak internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na rakip olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz.

Ä°ÅŸlem Ã§eÅŸitliliÄŸi artacak



*BaÅŸta mobil bankacÄ±lÄ±k olmak Ã¼zere, yenilikÃ§ilik ve iÅŸlem Ã§eÅŸitliliÄŸi anlamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin bir ilke imza attÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok alan da bulunuyor. Ä°letiÅŸim alanÄ±ndaki geliÅŸmelerin bankacÄ±lÄ±k alanÄ±nda da internet ve mobil bankacÄ±lÄ±k kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. Artan bir ivme ile bu uygulamalarda iÅŸlem Ã§eÅŸitliÄŸi yaratÄ±lacaktÄ±r.

VAKIFBANK

VakÄ±fbank'ta internet kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 300 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

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VAKIFBANK Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Metin Recep Zafer, 2000 yÄ±lÄ±nda telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± hizmetlerinin de devreye girmesiyle birlikte alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n kullanÄ±lma oranÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Zafer, VakÄ±fbank'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle aktardÄ±:

* SunduÄŸumuz her yeni Ã¼rÃ¼n, mÃ¼ÅŸteriler tarafÄ±ndan daha da fazla tercih edilmemizi saÄŸlÄ±yor. 2005-2010 yÄ±llarÄ±nda arasÄ±ndaki sÃ¶z konusu artÄ±ÅŸ; ATM iÃ§in yÃ¼zde 95, internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÃ¼zde 300 civarÄ±nda. Telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 40 seviyesinde.

* ADK kullanÄ±m oranÄ±mÄ±z 2011 itibariyle yÃ¼zde 45 seviyesinde. VakÄ±fBank olarak mÃ¼ÅŸterilerimize daha da yakÄ±n olmak, hÄ±zlÄ± ve uygun maliyetli hizmet verebilmek amacÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±na kadar kanallarÄ±mÄ±zÄ±n kullanÄ±m oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 80-85 seviyesine ulaÅŸtÄ±rmayÄ± hedefleyerek ilerlemekteyiz.

* MÃ¼ÅŸteri tanÄ±ma ve mÃ¼ÅŸterilerimizin kendilerini sistemlerimize kolay tanÄ±tmalarÄ± iÃ§in ses imza, gÃ¶z imza ve parmak izleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±z. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n sonucu olarak, ilk Ã¼rÃ¼nÃ¼mÃ¼z BioÅŸifreli ATM'leri sektÃ¶rÃ¼mÃ¼ze kazandÄ±rmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z.

ING BANK

ING Bank'ta ATM sayÄ±sÄ± 4 yÄ±lda yÃ¼zde 300 arttÄ±

ING Bank'Ä±n faaliyete geÃ§tiÄŸi 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana ÅŸubesiz bankacÄ±lÄ±k konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalara yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Alternatif DaÄŸÄ±tÄ±m KanallarÄ± ve

CRM'den Sorumlu KÄ±demli DirektÃ¶rÃ¼ Kadir Karakurum, kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racak qekÃ§ok uygulamayÄ± devreye alÄ±rken, yeni projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±. Karakurum, bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



* ING Bank 2008'de faaliyete geÃ§tiÄŸinde bankanÄ±n 235 civarÄ±nda ATM'si bulunuyordu. 2010 yÄ±lÄ± sonunda bankamÄ±z 845 ATM ile hizmet verir duruma geldi. AÄŸustos 2011 sonu itibariyle ise 930 ATM sayÄ±sÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ bulunuyoruz.



* Telefon bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± kanallarÄ±mÄ±z ise bankamÄ±z 2008 yÄ±lÄ±nda kurulduÄŸundan beri hizmet veriyor. SÃ¼rekli geliÅŸim devam ederken internet kanallarÄ±mÄ±zÄ± birkaÃ§ yÄ±lda bir tamamen yenileyerek kullanÄ±cÄ± deneyimini artÄ±rmaya Ã¶zen gÃ¶steriyoruz.



* MÃ¼ÅŸterilerimizin yÃ¼zde 25'i alternatif kanallarÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yor. Bir hedefimiz de ÅŸube harici kanallar arasÄ±nda en az maliyetli kanala mÃ¼ÅŸterilerimizi yÃ¶nlendirmek. Bunun iÃ§in maliyet avantajÄ±mÄ±zÄ± mÃ¼ÅŸterimize yansÄ±tÄ±yoruz.

Kuveyt TÃ¼rk mobil Ã§Ã¶zÃ¼mleri artÄ±rÄ±yor

SON yÄ±llarda bireysel bankacÄ±lÄ±k konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla dikkat Ã§eken katÄ±lÄ±m bankalarÄ±ndan biri olan Kuveyt TÃ¼rk, alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ± konusunda da Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlar iÃ§inde. Kuveyt TÃ¼rk Bireysel BankacÄ±lÄ±ktan Sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°rfan YÄ±lmaz, "YakÄ±n gelecekte mobil Internet eriÅŸiminin PC Internet eriÅŸimi ile aynÄ± seviyeye geleceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ne dayanarak, mÃ¼ÅŸterilerine sunduÄŸu mobil Ã§Ã¶zÃ¼mlerin sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor" derken, bu konuda yaptÄ±klarÄ± son Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ÅŸÃ¶yle dile getirdi: "GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda hizmete soktuÄŸumuz mobil ÅŸube uygulamasÄ±yla bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi Ã¶nemli bir kolaylÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ÅŸterilerinin kullanÄ±mÄ±na sunduk. DÃ¶viz ve altÄ±n alÄ±ÅŸ-satÄ±ÅŸ, hisse senedi iÅŸlemleri, GSM TL yÃ¼kleme fonksiyonlarÄ±nÄ±n da en kÄ±sa zamanda hizmete girmesinin planlanÄ±yor. Yeni mobil ÅŸubede en Ã¶nemli yeniliklerden biri de, tek kullanÄ±mlÄ±k ÅŸifre Ã¼reten Cep Parolamatik fonksiyonu oldu. Ä°nternet ÅŸube giriÅŸlerinde tek kullanÄ±mlÄ±k ÅŸifre Ã¼reten bu uygulamayla kullanÄ±cÄ±larÄ±n internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na hem gÃ¼venli hem de pratik bir ÅŸekilde giriÅŸ saÄŸlayabilecek."