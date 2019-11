Åžubesiz bankacÄ±lÄ±k dosyasÄ±

KISACA ADK olarak anılan alternatif dağıtım kanalları, günümüzde şubelerde yapılabilecek hemen her bankacılık işleminin yapılmasına olarak veriyor. ATM cihazlarından para çekerek başladığımız ADK maceramız, en çok para yatırmak, fatura ödemek, EFT/havale göndermek gibi alanlarda tercih ediliyor. Öyle ki, artık banka şubelerine sadece imza atmak ya da eski dostlarımızı ziyaret edip, bir çaylarını içmek için gider hale geliyoruz. 20 yıl önce hayali bile mümkün olmayan pekçok işlem ADK kanalıyla yapılabiliyor. İşte bunlardan bazıları:

ATM’ler giderek akıllanıyor

· Bugün ATM dışında pekçok alternatif var. Ancak ATM’ler de giderek akıllı makineler haline geliyor. Dokunmatik ekranlarıyla şube de yapılabilen her işi yapan, parmağınızdan sizi tanıyan, sanal klavyesi olan ATM’ler, yeni özellikler kazanıyor. Mesela, kısa bir süre sonra bir müşterinin yatırdığı parayı bir diğer müşteri çekebilecek. Böylece ATM’de para kalmaması sorunu ortadan kalkacak.

Geçerken ‘cep’ten öde

NFC denilen yakın alan iletişimi sağlayan teknoloji bankacılık sektörüne yeni bir boyut getirecek. Mobil bankacılığı daha da geliştirecek olan bu teknoloji ile cep telefonları ‘mobil cüzdan’ haline dönüşüyor. Şu anda cep telefonlarına yüklenen uygulamalarla 15-20 saniye de para göndermek mümkün. Tüm dünyada henüz yeni gelişmekte olan bu teknoloji, Türk bankaları gerek ‘öde-geç’ kartlar, gerek ‘mobil cüzdan’ uygulamalarıyla öncü rolü üstlenmiş durumda.

Her ev, her ofis bir banka

Şubesiz bankacılığın gelişimini hızlandıran internet, her gün yeni bir ürün ve hizmete de olanak tanıyor. Artık internet bağlantınızın olduğu her yerden bankacılık hizmeti alabiliyorsunuz. Bankalar internet sitelerini sürekli güncelleyerek pek çok uygulamayı müşterilerinin hizmetine sunarken, bu hizmetler para transfer et, faturaları öde gibi işlemlerle sınırlı kalmıyor. Dövizden altına, yatırım fonlarından hisse senedine kadar her türlü yatırımınıza da bu sitelerden yönlendirebiliyorsunuz.

Bankalar sosyal medyada

Web sitesi, telefon şubesi, internet şubesi, cep şubesi veya wap derken, müşterisi olduğumuz banka ile sosyal medya denilen platformlarda da karşılaşmanız mümkün. Facebook ve Twitter üzerinden müşterileri ile iletişim kuran bankalar, bu mecraları aktif olarak da kullanıyor. Facebook ve Twitter’ı sadece şikayet ve beğeniler için kulanmayan bankalar, bazı uygulamaları sosyal medya hesabı üzerinden hayata geçiriyor.

Chat yaparak hizmeta al

* Çağrı merkezleri, teknolojik gelişmelerin de yardımı ile hizmet kanallarını ve çeşitlerini artırdı. Müşteriler sadece sesli değil, chat, e-mail, görüntülü çağrı ve sosyal medya kanalları sayesinde de çağrı merkezlerinden hizmet alabiliyor.

AKBANK

Zaman ve mekan kısıtı ortadan kalktı 6 milyon Akbanklı şube dışı hizmet alıyor

AKBANK Başkan Vekili Hakan Binbaşgil, bilgisayar ve cep telefonu kullanımındaki artışın bankacılık sektörünün daha da 'özgürleşmesini' sağladığına dikkat çekerken, 6 milyon kişinin 'zaman' ve 'mekan' kısıtı olmadan Akbank'tan hizmet aldığını belirtti.

ŞUBESİZ bankacılık kanallarının zaman ve mekandan bağımsız erişim olanağı, kullanım kolaylığı, şık ve modern tasarımları, ve zengin işlem fonksiyonlarıyla bankacılığın ritmini hayatın yoğun temposuyla birleştirdiğini vurgulayan Akbank Başkan Vekili Hakan Binbaşgil, 6 milyon Akbank şubesinin bu hizmetlerden yararlandığını belirtti. Müşterinin her türlü ihtiyacını anında ve kesintisiz 7/24 karşılayacak 'Özgür Bankacılık' kavramının üzerinde duran Binbaşgil, "Ülkemizde bilgisayar kullanımının yüzde 60, cep telefonu kullanımının da yüzde 90 seviyelerine gelmesi bankacılığın her geçen gün daha da özgürleşmesini sağlıyor" dedi.



Gelişmeler yakından izleniyor



Akbank Başkan Vekili Hakan Binbaşgil, uzmanlık alanı olan bireysel bankacılıkla ilgili sorularımızı yanıtlarken, Türk bankacılık sektörünün şubesiz bankacılık dünyasındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğine dikkat çekti. "İnternet ve mobil platformlarda yapılabilen işlemlerimizi zenginleştiriyor, bu kanallar üzerinden satın alınabilen ürünlerimizi çeşitlendiriyor, müşterilerimiz için zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırıyoruz" diyen Binbaşgil, bankasının şubesiz bankacılık çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:



İşlemlerin 3'te 2'si ADK'da



* Akbank bankacılık işlemlerinin artık 3'te 2'si şube dışında gerçekleşiyor. Para çekme işlemlerinin yüzde 90'ı ATM'ler üzerinden yapılıyor. Yaklaşık 2 milyon müşterimiz artık hiç şubeye uğramadan işlemlerini tamamen Özgür Bankacılık kanallarından yapıyor. Bu trendin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini

düşünüyoruz.



* Müşterimizin olduğu her yerde onlara en mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmayı amaçlayan Alternatif Dağıtım Kanallarımızı (ADK), teknolojideki gelişmelere paralel olarak sürekli yeniliyor ve çeşitlendiriyoruz.



* Akbank'ın geniş kanal yelpazesi ve fonksiyon çeşitliliği, yılda 6 milyon müşterinin bankacılık hizmetlerini ADK üzerinden almasını sağlıyor. Her ay 2 milyona yakın müşterimiz şubeye hiç uğramadan, işlemlerini ADK üzerinden gerçekleştiriyor.



Değişim 90'larda başladı yatırımlar devam ediyor

AKBANK alternatif dağıtım kanallarının, 90'lı ve 2000'li yıllarda hızlı bir gelişim süreci yaşadığını, 1990'larda ATM, 1999'da internet, 2001'de telefon bankacılığı ile tanışan Akbank müşterilerinin 2008'den bu yana Cep Şube'sinden hizmet alabildiğini hatırlatan Hakan Binbaşgil, 'Özgür Bankacılık' olarak tanımladıkları bu alandaki gelişmeleri şöyle anlattı:



* Teknoloji ve müşteri trendlerindeki değişimle birlikte Alternatif Dağıtım Kanalları portföyümüz giderek büyüyor.



* Ülkemizde bilgisayar kullanımının yüzde 60, cep telefonu kullanımının da yüzde 90 seviyelerine gelmesi bankacılığın her geçen gün daha da özgürleşmesini sağlıyor. Bu oranlar Türk bankacılık sektörünün daha modern ve teknolojik platforma taşınması için de önemli bir şanstır.



* Yaklaşık 20 yıl önce ATM'lerle başlayan 'Özgür Bankacılık', bu oranların her geçen gün artması sayesinde yaygınlaşıyor. Bugün şubede yapılan hemen her işlem; internette, hatta mobil bankacılıkta yapılabiliyor.



* Biz de Akbank olarak mobilitenin önümüzdeki dönemde de öneminin artmaya devam edeceğine ve mobilitenin hayatımızın daha da vazgeçilmez bir parçası haline geleceğine inanıyoruz. Mobilitenin gücüne ve önemine olan inancımızla, müşterilerimizin bankacılık işlemlerini özgür şekile gerçekleştirebilmeleri için internet ve mobil bankacılık alanındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Gelişmiş ülkeler bizi hayranlıkla izliyor

ALTERNATİF dağıtım kanallarının (ADK) dünyada da uzun yıllara dayanan bir geçmişi olmadığına dikkat çeken Hakan Binbaşgil, Türkiye'deki gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "ADK'lar kısa sürede hızlı bir gelişim süreci göstererek bankalar için rekabet avantajı haline geldi. Alternatif Dağıtım Kanallarında Türkiye'nin dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Köklü bankacılık kültürüne sahip gelişmiş ülkeler Türkiye'deki Alternatif Dağıtım Kanallarının geldiği noktayı takdirle izliyorlar. Akbank ve diğer Türk bankalarının uluslararası alanda aldığı ödüller bunun en somut göstergesi. Bu kapsamda diğer ülkelerdeki ADK'nın gelişiminde Türkiye'dekine paralel gelişmeler yaşandı. Türk bankacılık sektörü, yurtdışındaki gelişmelere çok çabuk adapte oluyor. Örneğin, Türkiye'de internet bankacılığı ilk kez 1997 yılında faaliyete geçti. Dünyada ise ilk kez 1995 yılında ABD'de Wells Fargo bankası tarafından internet bankacılığı başlatıldı. Ayrıca, Türk bankaları bu yenilikleri bankacılık uygulamalarında kullanmakla kalmıyor aynı zamanda da bazı yeniliklerin uygulanmasında dünyaya öncülük ediyor."

TÜRKİYE İŞBANKASI

Bankamatik marka oldu, İş Bankası müşterilerinin yarısı alternatif dağıtım kanallarına 'göç' etti

ŞUBESİZ bankacılık konusunda İş Bankası'nın öncü ve yenilikçi bir tutum izlediğine vurgu yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, 32 yıl önce başladıkları çalışmaların sonucunda 'Bankamatik'in bir marka olarak benimsendiğini ve banka müşterilerinin yarısının 'kanal göçü' yaptığını belirtti.

ŞUBESİZ bankacılık alanında 1982 yılında ilk ATM'leri Türkiye'ye "Bankamatik" ismiyle getirerek ve o zamanlar "mavi hat" adını verilen telefon bankacılığını hizmete alarak başladıklarını hatırlatan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, bunu bir milat olarak tanımladı. O günden bu yana pek çok yeniliğe imza attıklarına dikkat çeken Aran, alternatif dağıtım kanallarının bankacılık işlemlerindeki payını artırmak amacıyla 3 yıl önce başlattıkları 'Kanal Göçü Projesi'nin hedefine ulaştığını, 2008'de banka müşterilerinin yüzde 26'sı alternatif dağıtım kanallarını kullanırken, bugün bu oran yüzde 50'ye ulaştığını belirtti. Hakan Aran, İş Bankası'nın ADK konusundaki çalışmalarını ve elde ettikleri sonuçları şöyle aktardı:



Müşteri şubesizliği sevdi



* 'Bankamatik' ve 'Mavi Hat'tın ardından 1997 yılında ilk internet şubesini kullanıma açmamızla, İş Bankası bu alanda da öncü bir rol üstlendi. Müşterilerimiz, şubesiz çözümlerimizi sevdi ve benimsedi.



* Bankamız bugün yüzde 14.24 pazar payı ile özel bankalar arasında 4 bin 390 adet Bankamatik cihazı ile ilk sırada yer alırken, tüm banka kartı sahiplerinin en çok tercih ettiği özel banka oldu. "Bankamatik" ismi bugün artık önemli bir marka haline geldi.

'Kanal Göçü' etkili oldu



* Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. ADK bankacılık işlemlerindeki payını artırmak amacıyla 3 yıl önce başlattığımız Kanal Göçü projesi hedefine ulaşmış olup, 2008'de banka müşterilerinin yüzde 26'sı alternatif dağıtım kanallarını kullanırken, bugün bu oran yüzde 50'ye ulaştı.



* Bankamızca gerçekleştirilen toplam işlemler içinde internet bankacılığının payı 2011 Haziran itibariyle yüzde 35.6 düzeyine ulaşmış ve internet bankacılığı Alternatif Bankacılık Kanallarımız arasında en çok tercih edilen kanal olmuştur.

Hedef yüzde 100'e ulaşmak

* Banka olarak cep telefonlarında ve mobil cihazlarda yaşanan gelişmeleri 2007 yılında fark ederek Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep'i geliştirdik. Türkiye'nin ilk Wap bankacılığı uygulaması olan 80'den fazla bankacılık işlemi yapılabiliyor.

* Hedefimiz alternatif dağıtım kanallarımızdan yapılabilen her işlemin sadece alternatif dağıtım kanallarından yapılmasını sağlamaktır. Şube Bankacılığı daha çok insan ilişkisine, yüz yüze detaylı görüşmeye ihtiyaç duyulan ve yüksek katma değer yaratan işlemlere odaklanmalıdır. Böyle bakınca hedefimiz karşılaştırılabilir işlemlerde yüzde 100'e ulaşmaktır.

Yurtdışında sunum yapıyoruz, bizim çözemleri örnek alıyorlar

TÜRKİYE'de şubesiz bankacılığın yurtdışı ile karşılaştırılamayacak hızda geliştiğini ve ilerlediğini söyleyen Hakan Aran, bu konuda şunları dile getirdi: "Yurtdışında katıldığımız seminerlerde Türk Bankalarının sunumları ve performansı oldukça göz kamaştırıcı olmakta ve uluslar arası kuruluşlar tarafında da ülkemizdeki çözümler örnek olarak gösterilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, internet şubesi üzerinden elektronik imza ile anında kredi kullandıran ve kartsız olarak yine elektronik imza ile bu krediyi Bankamatik'ten ödeyen İş Bankası dışında bir başka kuruluş bulunmamaktadır."



Biyokimlik tanıyan cihaz sayısı artıyor

ALTERNATİF dağıtım kanalları hakkında bilgi verirken güvenlik konusuna da değinen Hakan Aran, parmak damar haritasının şifre yerine kullanımı sağlayan 'Biyokimlik Uygulaması'nı yaygınlaştırma çalışmaları yaptıklarını anlattı. Şu anda 81 ilde, 2 binin üzerindeki Bankamatik'te biyokimlik cihazının kurulu olduğunu belirten Aran, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl biyokimliği bir "inovasyon" olarak ortaya koyduğumuzda, fikir aşamasında olan ve sadece 3 Bankamatik'te kullanılabilen bir yenilikti. Bilindiği gibi Bankamatik'lerde en sık rastlanan dolandırıcılık, müşterinin kartını sıkıştırarak şifresini elde etmek şeklinde gelişiyor. Bunu önlemenin yolu, şifreyi görünmez kılmak ve kişinin doğal bir parçası haline getirmekti. Biyokimliği bu kapsamda çok önemsedik. Diğer taraftan, müşterilerimiz tarafından yatırılan paraların diğer müşterilerimiz tarafından çekilebilmesine imkân veren "Recycle" özellikli Bankamatik cihazlarımız için gerekli tüm çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu şekilde Bankamatiklerimizin parasız kalması olasılığının mümkün olan en az seviyeye indirilmesini planlıyoruz. 2011 yılsonuna kadar bu cihazlarımızın sayısının 400'e yaklaşmasını hedefliyoruz."

TEB



Her 100 TEB müşterisinden 82'si Şube dışı kanalları kullanıyor

TEB şubelerinde yapılabilen işlemlerin yüzde 80'nin alternatif dağıtım kanallarıyla da yapılabildiğine dikkat çeken TEB Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Deniz Devrim Cengiz, "Müşterilerimizin yüzde 82'si şube dışı kanallardan birisine sahip" dedi.

TEB Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Deniz Devrim Cengiz, "Hayatı Kolaylaştıran Banka" sloganı üzerine kurguladıklarını alternatif dağıtım kanalları hizmetlerinin, banka müşterisi tarafından da benimsendiğini vurguladı. "Bugün banka müşterilerimizin yüzde 82'si şube dışı kanallardan birisine sahip. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için sunduğumuz ve önümüzdeki dönemde ses getirecek yeniliklerle bu alanda en iyi ve en pratik banka olmayı hedefliyoruz" diyen Deniz Devrim Cengiz, bu konudaki çalışmaları ve gelinen noktayı şöyle anlattı:



İşlemlerin yüzde 80'i



* TEB olarak şube dışı bankacılık kanallarının kullanımına, Türkiye'deki diğer bankalarda olduğu gibi ilk olarak 80'lerde ATM'lerle başladık. 1990'ların sonuna doğru internet bankacılığı ve çağrı merkezi ile şube dışı bankacılık kanallarını farklı bir boyuta taşıdık. 2006 yılı ile birlikte ilk örnekleri başlayan yeni nesil mobil bankacılık hizmetlerini ise 2008 yılında CepteTEB çatısı altında birleştirerek müşterilerimizin kullanımına sunduk.



* Bugün şube dışı kanallar, Bireysel Bankacılık için verilen hizmeti tamamlayan rekabetçi servisler haline geldi. Her geçen gün, gelişen teknolojilerin hızla adapte edildiği alternatif dağıtım kanalları üzerinden yapılabilen işlemler de buna paralel olarak son derece çeşitlendi.

Kullanım oranları artacak



* Şubelerimizde yaptığımız işlem türlerinin yaklaşık yüzde 80'ini bu kanallar üzerinden yapabilir duruma geldik. Bankacılık sektöründe müşterinin hayatını kolaylaştırmak adına yaşanan yoğun rekabetin getirdiği yeni katma değerli servisler ile birlikte, yakın gelecekte bu oranın yüzde 90'a ulaşmasını bekliyoruz.



*Kullanıma baktığımızda ise aktif müşterilerimizin yüzde 60'ının şube dışı kanallarımızı aktif olarak kullandıklarını görüyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 70'e yükseltmek. Para transferlerinin yüzde 89'u, fatura ödeme işlemlerinin yüzde 70'i internet bankacılığı üzerinden yapılıyor.



* Önümüzdeki dönemde genç nüfusun yeni teknoloji kullanımına olan ilgisi, nakit para kullanımının azalması ve artan internet/mobil internet penetrasyonunun etkisi ile birlikte internet bankacılığı ve mobil bankacılığın çok daha yüksek kullanım oranlarına ulaşacağını öngörüyoruz.

Kişisel finansman yönetimi ön plana çıkıyor

DENİZ Devrim Cengiz, uygulamaya alacakları yeni uygulama hakkında da şu bilgileri verdi: "Dünyadaki trendlere baktığımızda müşterilerin yatırımlarına yön vermede yardımcı olacak, harcamalarını kolayca takip edebilecekleri "Kişisel Finansman Yönetimi" uygulamaları ön plana çıkıyor. Biz de bu konudaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki dönemde bu tip uygulamaları müşterilerimize sunacağız. Aynı zamanda müşterilerimizin kredi kartları ile yararlanabilecekleri, bulundukları lokasyona en yakın kampanya noktalarını gösteren mobil uygulamamızı da bu ay içerisinde müşterilerimizin hizmetine sunacağız."

Müşteri hizmet almakla kalmıyor öneri de sunuyor

İNTERNET ve mobildeki gelişmelerin, beraberinde kullanıcı alışkanlıklarında da değişiklikler getirdiğine dikkat çeken Deniz Devrim Cengiz, şöyle konuştu: "Artık bankacılık müşterileri, sadece belirli bir kredinin faiz oranını öğrenmek için değil; internet bankacılığında fikrini paylaşmak, bankaya önerisini sunmak, ilgilendiği servis üzerinde müşteri temsilcisiyle irtibata geçmek ve işlevsel araçlarla yatırım planını yapmak gibi amaçlarla da internet bankacılığından hizmet alıyor."

Gençler online altın alıp satmayı seviyor

DENİZ Devrim Cengiz, TEB'de altın alış-satış işlemlerinin yüzde 70'i internet şubesi üzerinden gerçekleştiğini belirtirken, özelllikle gençlerin favori işlemlerinin başında online altın alım-satımınıng eldiğine dikkat çekti. Cengiz, "Altın fiyatlarının rekor rakamlara ulaşmasıyla birlikte müşterilerimiz, çalınma-kaybolma derdi olmadan, fiyat farkı veya hiçbir masraf ödemeden Altın Hesabı ile online olarak altın alış-satış işlemlerini güvenle gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, döviz alış-satış gibi işlemler de ATM'ler üzerinden sıkça yapılan işlemler arasında yer alıyor" dedi

GARANTİ

1.9 milyon kişi Garanti'nin internet şubesini tercih ediyor

GARANTİ Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Erbil, internet teknolojisiyle başlayan yeni bankacılık dönemine 1997 yılında öncülük ettiklerini vurgularken, bugün 1.9 milyon müşterinin internet şubesini aktif olarak kullandığını belirtti, Erbil, Garanti'nin ADK'lar konusundaki çalışmalarına şu örnekleri verdi:



İşlemlerin yüzde 80'i



* Bankamızda karşılaştırılabilir işlemlerin yüzde 80'i şubesiz bankacılık kanalları üzerinden yapılıyor. Bu sayede şubelerimizin iş yükü azalırken, şubelerimiz müşterilerimize özel ihtiyaçları doğrultusunda hizmet edebilir hale geliyor.

100 bin kişi cep'te



* Bugün, 300'ü aşkın işlem adediyle online finansal işlem hacmindeki yüzde 34'lük pazar payıyla online bankacılık piyasa lideri olan Garanti'de 1.9 milyon aktif internet şubesi kullanıcısı bulunuyor. Garanti, yatırımlarını mobil kanalda da sürdürürken, Garanti cep şubesinin aktif kullanıcı sayısı ise 100 bini geçti.

Vergi bile ödenebiliyor



* 1997 yılında internet şubesini ilk açtığımızda 20'den az işlem yapılabiliyordu. Bugün ise kart başvurusundan, vergi ödemelerine kadar her türlü finansal işlemi internet şubesinden gerçekleştirmek mümkün.



300'den fazla işlem



* Garanti internet şubesinde bugün 300'den fazla işlem yapılabiliyor. EFT, havale gibi para transeferleri işlemlerinde en çok tercih edilen kanal olan Garanti internet şubesinin payı, banka genelinde yüzde 75'in üzerinde. İnternet şubesi'nin payı, yatırım merkezleri dışında yapılan hisse senedi işlemlerinde de yüzde 99'a ulaşıyor. Fatura ve vergi ödemelerinin payı ise yüzde 80 seviyelerinde.



'Direkt bankacılık' yolda



* Banka olarak geçtiğimiz mayıs ayında, kontrolün daha çok kullanıcıda olduğu ve kişiselleştirilmiş bir yapı kazanan Garanti internet şubesini, yeni bir bankacılık platformu haline getirdik. Artık bankacılık, internetin ve mobil teknolojilerin, bankacılık hizmet modelini etkilemesiyle ortaya çıkan "Direkt Bankacılık" modeline doğru gidiyor. Biz de tüketicilere tüm bankacılık faaliyetlerini şubeye gitmeden gerçekleştirebilecekleri, yeni bir servis modeli sunacağız.

Kredilerin yüzde 20'si, Mevduatın yüzde 27'si İnternet kanalıyla

ŞUBESİZ bankacılık kanallarının, bankacılık işlemleri dışında, vadeli mevduat ve kredi gibi en önemli bankacılık ürünlerinde de çok etkin bir rol oynadığına dikkat çeken Ali Fuat Erbil, bunu şöyle anlattı: "Örneğin; bireysel kredi kullandırım adedinin yüzde 20'si, vadeli mevduat açılış adedinin yüzde 27'si internet kanalından geliyor. Paramatikler, gerek Garanti müşterileri gerekse Garanti müşterisi olmayan kullanıcılar tarafından para çekmenin yanı sıra pek çok farklı işlem için de yoğun olarak kullanıyor. Para çekme işlemi dışındaki işlemlerin adetsel oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Para yatırma işlem hacmi ise para çekme hacmiyle aynı seviyede."

DENİZBANK

Şubesiz banka müşterisi her yıl yüzde 25 artıyor

DENİZBANK Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, ATM'lerle başlayan şubesiz bankacılıktaki hızlı gelişime dikkat çekerken, bu alanda yaşanan yılda yüzde 25'lik büyümeye dikkat çekti. Marjların daralması nedeniyle bankalar alternatif kanallara daha da fazla yönelmeye devam edeceğini vurgulayan Ertürk, bu konuda şunları söyledi:



İnternet hızla gelişti



* Bu iş ATM ile başladı. Diğer taraftan hayatımıza internet girdi. Son 10 yılda dünyadaki internet kullanımı 5 kat arttı. Türkiye'de 3 kişiden biri internete giriyor. Giren 10 kişiden 6 tanesi de her gün interneti kullanıyor. İnternet sadece eğlence, sörf amacıyla değil, ticaret ve alışverişte de kullanılıyor. İlk 6 ayda internet üzerinden yapılan ticaretin cirosu 6.5 milyar TL. Bundan sonra sosyal medya ön planda olacak.



* İnternet ve mobil dünyasındaki gelişmeler, bankacılık hizmetlerini kanallar üzerinde çeşitlendirdi internet ve mobil platform üzerinden müşterilere online bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sunuluyor.

Hedef 1 milyon müşteri



* Şubesiz bankacılık müşteri sayısında yılda yaklaşık yüzde 25 artış gözlenmektedir. İnternet bankacılığı kullanan müşteri sayımız 600 bin. Her geçen ay o sayı artıyor. Şu anda bireysel bankacılıkta 3.5 milyon müşterimiz var. İlk etapta 1 milyonu internet müşterisi yapmak istiyoruz.



* Bizim şubede yapılan işlemlerinizin yüzde 50'si alternatif dağıtım kanallarına kaydırılmış durumda. Bu oranı yüzde 60-70'lere çıkarmayı amaçlıyoruz. Şubeleri o zaman daha pazarlama ve satış amaçlı kullanacağız.



Ücretsiz Mobildeniz



MobilDeniz tüm müşterilerimize Tablet PC veya cep telefonu gibi tüm mobil cihazlarda herhangi bir uygulama indirmeye, yüklemeye gerek olmadan DenizBank AçıkDeniz internet bankacılığı bilgileri ile erişim imkanı sunuyon. Üstelik Mobildeniz'den işlem ücreti veya masrafı alınmıyor. İnternet şubeye Şifretek mobil uygulaması ile internet şubeye güvenli giriş yapabiliyorlar.

FİNANSBANK

Finansbank'ta 2 müşteriden biri ATM kullanıyor

FİNANSBANK Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, zaman ve tasarruf maliyeti sağlayan alternatif dağıtım kanallarının, inovatif ürünlerle giderek benimsendiğine dikkat çekerken, iki müşteriden birisinin ATM kullanmasını buna örnek olarak gösterdi. Aydın, Finansbank'ın şubesiz bankacılık çalışmalarını ve elde ettiği sonuçları şöyle anlattı:



Self servis şubeler



* Bankamız, stratejilerimiz doğrultusunda alternatif dağıtım kanallarından elde edilen tasarrufa çok önem vermekte ve farklı inovatif projelerle müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha da kolay ulaşmalarını sağlayacak çözümler üretilmesi hedefliyor.



* ATM sayılarımızın artırılması, internet şubemizin ilişki yönetimine dayalı şekilde yeniden yapılandırılması, şubelerimizde yer alan telefon ve internet kiosklarının farklılaştırılması ve self servis şube yapısının kurulması projelerimizden sadece birkaçı.

100 işlemin 70'i ADK'da



* Yılın ilk yarısında gerçekleşen karşılaştırılabilir işlemlerin yüzde 20'i ise internet bankacılığı üzerinden yapıldı. Banka genelinde yapılan işlemlerin yaklaşık yüzde 70'i direkt bankacılık kanallarından gerçekleşmektedir. Bu oranın yüzde 50'den fazlası ATM'den gerçekleşiyor.

*Finansbank Mobil Bankacılık uygulamamız bir sene içinde 45 binden fazla kişiye ulaştı. Gelecek dönemde internet ve mobil bankacılık kanal kullanımında hızlı artış bekliyoruz.



* Önümüzdeki dönemde hızla artan mobil ve internet penatrasyonuna paralel olarak internet ve mobil bankacılık kullanımının da artan bir ivmeyle yaygınlaşacağını ve müşterilerimizin kanal kullanım memnuniyetlerinin artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak şube dışı kanallarımızdan gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 80'ler seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz.



Her an, her yerde bankacılık



* Her 2 müşteriden 1'i mutlaka ATM kullanıyor. ATM'yi sırayla internet bankacılığı ve mobil bankacılık takip ediyor. ATM aktif kullanıcı sayımızın 2015'e kadar yüzde 70'ler seviyesine yaklaşması, internet aktif kullanıcı sayımızın ise yüzde 25'ler seviyesine çıkmasını öngörüyoruz.



* İnternetten çok sonra hayatımıza girmesine rağmen her a,n her yerden bankacılık hizmeti almayı mümkün kılan mobil bankacılık uygulamalarımızın kullanımının da internet ve ATM'den çok daha büyük bir ivmeyle artarak internet bankacılığına rakip olacağını tahmin ediyoruz.

İşlem çeşitliliği artacak



*Başta mobil bankacılık olmak üzere, yenilikçilik ve işlem çeşitliliği anlamında Türkiye'nin bir ilke imza attığı birçok alan da bulunuyor. İletişim alanındaki gelişmelerin bankacılık alanında da internet ve mobil bankacılık kullanımı yaygınlaştırdığını görmekteyiz. Artan bir ivme ile bu uygulamalarda işlem çeşitliği yaratılacaktır.

VAKIFBANK

Vakıfbank'ta internet kullanımı yüzde 300 artış gösterdi



VAKIFBANK Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, 2000 yılında telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetlerinin de devreye girmesiyle birlikte alternatif dağıtım kanallarının kullanılma oranın çok hızlı bir şekilde arttığını vurguladı. Zafer, Vakıfbank'ın çalışmalarını şöyle aktardı:

* Sunduğumuz her yeni ürün, müşteriler tarafından daha da fazla tercih edilmemizi sağlıyor. 2005-2010 yıllarında arasındaki söz konusu artış; ATM için yüzde 95, internet bankacılığı için yüzde 300 civarında. Telefon bankacılığında ise artış yüzde 40 seviyesinde.

* ADK kullanım oranımız 2011 itibariyle yüzde 45 seviyesinde. VakıfBank olarak müşterilerimize daha da yakın olmak, hızlı ve uygun maliyetli hizmet verebilmek amacıyla 2015 yılına kadar kanallarımızın kullanım oranını yüzde 80-85 seviyesine ulaştırmayı hedefleyerek ilerlemekteyiz.

* Müşteri tanıma ve müşterilerimizin kendilerini sistemlerimize kolay tanıtmaları için ses imza, göz imza ve parmak izleri üzerinde çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak, ilk ürünümüz Bioşifreli ATM'leri sektörümüze kazandırmış bulunmaktayız.

ING BANK

ING Bank'ta ATM sayısı 4 yılda yüzde 300 arttı

ING Bank'ın faaliyete geçtiği 2008 yılından bu yana şubesiz bankacılık konusundaki çalışmalara yoğunlaştığını vurgulayan Alternatif Dağıtım Kanalları ve

CRM'den Sorumlu Kıdemli Direktörü Kadir Karakurum, kullanıcı sayısını artıracak qekçok uygulamayı devreye alırken, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da anlattı. Karakurum, bu konuda şunları söyledi:



* ING Bank 2008'de faaliyete geçtiğinde bankanın 235 civarında ATM'si bulunuyordu. 2010 yılı sonunda bankamız 845 ATM ile hizmet verir duruma geldi. Ağustos 2011 sonu itibariyle ise 930 ATM sayısına ulaşmış bulunuyoruz.



* Telefon bankacılığı ve internet bankacılığı kanallarımız ise bankamız 2008 yılında kurulduğundan beri hizmet veriyor. Sürekli gelişim devam ederken internet kanallarımızı birkaç yılda bir tamamen yenileyerek kullanıcı deneyimini artırmaya özen gösteriyoruz.



* Müşterilerimizin yüzde 25'i alternatif kanallarımızı kullanıyor. Bir hedefimiz de şube harici kanallar arasında en az maliyetli kanala müşterilerimizi yönlendirmek. Bunun için maliyet avantajımızı müşterimize yansıtıyoruz.

Kuveyt Türk mobil çözümleri artırıyor

SON yıllarda bireysel bankacılık konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken katılım bankalarından biri olan Kuveyt Türk, alternatif dağıtım kanalları konusunda da önemli atılımlar içinde. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, "Yakın gelecekte mobil Internet erişiminin PC Internet erişimi ile aynı seviyeye geleceği öngörüsüne dayanarak, müşterilerine sunduğu mobil çözümlerin sayısını artırıyor" derken, bu konuda yaptıkları son çalışmaları şöyle dile getirdi: "Geçtiğimiz haziran ayında hizmete soktuğumuz mobil şube uygulamasıyla bankacılık işlemlerinin gerçekleştirebileceği önemli bir kolaylığı müşterilerinin kullanımına sunduk. Döviz ve altın alış-satış, hisse senedi işlemleri, GSM TL yükleme fonksiyonlarının da en kısa zamanda hizmete girmesinin planlanıyor. Yeni mobil şubede en önemli yeniliklerden biri de, tek kullanımlık şifre üreten Cep Parolamatik fonksiyonu oldu. İnternet şube girişlerinde tek kullanımlık şifre üreten bu uygulamayla kullanıcıların internet bankacılığına hem güvenli hem de pratik bir şekilde giriş sağlayabilecek."