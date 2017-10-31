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    Statlara powerbank sokmak artık yasak!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyumlara taşınabilir şarj cihazı(powerbank) ile girilmesi yasaklandı.

    İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararını ilk olarak Beşiktaş duyurdu. 'Taraftarlarımıza önemli duyuru' başlığıyla açıklama geçen Siyah-beyazlı kulüp powerbank'lerin artık stadyumlara alınmayacağını belirtti.
    Statlara powerbank sokmak artık yasak

    Etiketler: stadyum
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