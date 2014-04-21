Spradon Vadi'de Yaşam Başladı





Bahçeşehir’de Konuta Bahar Geldi

Kuzu Grup tarafından Bahçeşehir’de hayata geçirilen 1037 konutluk Spradon Vadi projesinde yaşam başladı. Bahara özel avantajlar sunan ve kişiye özel ödeme seçenekleri hazırlanan Spradon Vadi’de fiyatlar 232 bin TL’den başlıyor.



Detaylı bilgi için;

444 58 98

www.spradonvadi.com

0212 669 43 53



Geniş Sosyal Alanlara Sahip

Yüzde 80’i yeşil tasarlanan Spradon Vadi’de açık-kapalı yüzme havuzları, güneşlenme terasları ve şelaleler yer alıyor. Oyun alanları, yürüyüş parkurları, fitness center, sauna ve Türk hamamının da bulunduğu Spradon Vadi’de otopark sorunu bulunmuyor. Projede her daire için konut erişimli bir kapalı otopark ve misafirleri için de 300 araçlık bir açık otopark bulunuyor.



1037 Konut Bulunuyor

1037 konut ve 1 adet ticari üniteden oluşan Spradon Vadi’de, 28 ve 30 katlı iki kulenin yanı sıra 5 tane de 9 ve 12 katlı bloklar yer alıyor. 544 adet 1+1, 483 adet 2+1, 6 adet 2+1 dubleks ve 4 adet 3+1 konuttan meydana gelen Spradon Vadi’de bir de market bulunuyor. Spradon Vadi’de 1+1’ler 71 ile 73 metrekare arasında, 2+1’ler 103 ile 105 metrekare arasında, 3+1’ler ise 123 ile 127 metrekare arasında farklılık gösteriyor.



Projenin, işlevsellikle şıklığı bir arada sunan prestijli konutlarında konfor sonuna kadar yaşanıyor. Spradon Vadi’de konutların penceresinden bakıldığında, su ve yeşille bütünleşen yaşam alanları göze çarparken; konutların içine girildiğinde ise birinci sınıf yapı malzemeleri ve aksesuarları ile karşılaşılıyor.



Erken Teslim Edildi

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, lansmana çıktığı günden bu yana birçok satış şampiyonluğu elde eden ve sunduğu sıra dışı ödeme planlarıyla dikkatleri üzerine çeken Spradon Vadi’yle ilgili “Söz verdiğimiz tarihten 4 ay önce konut teslimlerine başladığımız Spradon Vadi’de, yaşamın başladığına şahit olmak büyük mutluluk. Projemizde güvenli ve konforlu bir hayat sunuluyor. Sınırlı sayıda konutun satışına devam ediyoruz.” dedi. 2014 yılında gayrimenkul sektörünü parlak günlerin beklediğine de değinen Kuzu, “Özellikle kentsel dönüşümün projelerinin aktifleşmesiyle birlikte sektörümüz büyümeye devam edecektir. Kuzu Grup olarak biz de yakın zamanda yeni projelerimizin lansmanını yapacağız.” şeklinde konuştu.



Yabancının Gözü İstanbul’da

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, İstanbul’un gayrimenkul sektöründe uluslararası yatırımcıların yatırım yapmayı istedikleri en popüler kentler arasında yer aldığına dikkat çekti. Kuzu, “Türkiye’nin gerek ekonomide kaydettiği başarı, siyasal istikrar ve çözüm süreci, Türkiye’yi mercek altında almış uluslararası yatırımcıları pozitif yönde etkiliyor. Uluslararası yatırımcılar ve fonlar, Türkiye’de yatırıma hazır. Kentsel dönüşüm seferberliği ve oturma izniyle desteklenen yabancıya konut satışı, yabancıların Türkiye’den alımlarını hızlandıracak.”



Kentsel Dönüşüme Girecek

2014 yılında özellikle kentsel dönüşüm projelerinin sektöre ivme kazandıracağını belirten Özen Kuzu, grup olarak kentsel dönüşüm sürecinde aktif rol alarak, salaş, yıpranmış, niteliksiz yapılar yerine, nitelikli, yaşanabilir ve markalı konutlar inşa edeceklerini vurguladı. Bakırköy, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa bölgelerinde kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili çalışmaları olduğunu açıklayan Kuzu, “Bu bölgelerde özellikle belediyelerle bir takım görüşmelerimizi sürdürüyoruz.” dedi.



Ankara’ya Konut ve AVM Geliyor

Özen Kuzu, Ankara Oran’daki Maliye Bakanlığı lojmanlarının bulunduğu arsa için, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulüyle yaptığı ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandıklarının altını çizerek, “Bölgeye prestijli bir proje kazandırmayı hedefliyoruz. 2 fonksiyonu içinde barındıran konut ve alışveriş merkezinden oluşan karma bir proje yapacağız. TOKİ ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle hayata geçireceğimiz proje, kamuya da önemli bir gelir sağlayacak.” dedi. Kuzu Grup olarak projelerde mimariye büyük önem verdiklerini vurgulayan Özen Kuzu, “Ankara’ya değer katacak nitelikli ve konsept bir proje gerçekleştireceğiz.” dedi.



Kuzu Grup’un Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirdiği Spradon Vadi projesinde satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Hemen teslim avantajıyla konut satışının yapıldığı, Ocak 2014’ten bu yana yaşamın devam ettiği Spradon Vadi, Bahçeşehir’de bulunuyor. 42 bin metrekare arsa alanı üzerinde 160 bin metrekare inşaat alanına sahip projede, bahar aylarının gelmesiyle birlikte tatlı bir hareketlilik yaşanıyor. Yaşamın başladığı projede, satışı devam eden sınırlı sayıdaki konut için bahara özel fırsatlar sunuluyor.

Bu bir ilandır.

