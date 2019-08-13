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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.08.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Zanka: Bu büyük kulübün başarısı için savaşacağız

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Zanka: Bu büyük kulübün başarısı için savaşacağız

Fenerbahçe tarihinin altıncı Danimarkalı futbolcusu olan Mathias Jorgensen (Zanka) yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Savaşçı kişiliği ile ön plana çıkan Zanka  güçlü, sert, iyi bir savunmacı kimliği ile de Danimarka'da oynarken rakipler tarafından en sevilmeyen oyuncu olarak da isim yapmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu, “Mücadele etmeden başarı kazanamazsınız, Türkiye’nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım” dedi.

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Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı oyunculara değinen Zanka, “Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe’nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de Zanka gibi taşıyacağız bu formayı diyecekler” dedi.

Savaşçı kişiliğine de değinen tecrübeli savunmacı, “Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler.  Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız” şeklinde konuştu.

Samandıra’da geçirdiği ilk günleri hakkında da konuşan Zanka, “Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız” dedi.

Zanka İstanbul'a geldiFenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve prensipte anlaştığı Zanka bu sabah 04:30'da İstanbul'a geldi.
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