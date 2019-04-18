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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.04.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

Yusuf Mert Tunç'un şanssızlığı, Frey'in dönüşü!

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Yusuf Mert Tunç'un şanssızlığı, Frey'in dönüşü!

Sarı lacivertlilerde Roberto Soldado'nun yerine kimin görev yapacağı merak konusu oldu.

Fatih Saboviç / Spor Arena | Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçı öncesi kart cezalısı Roberto Soldado'nun yerine kimin görev yapacağı merak konusu oldu.

U-21 takımının formda isimlerinden 18 yaşındaki forvet Yusuf Mert Tunç'un Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmanın 18 kişilik kadrosuna girme ihtimali öne çıkmıştı.

Ancak genç oyuncunun dizinden yaşadığı problem sebebiyle Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alma ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal, yüksek ihtimalle milli maç ve seçim arasında kasığından bir operasyon geçiren, son dönemde ise takımla çalışmalarına hız veren Michael Frey'e forma vereceği düşünülüyor.

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Yusuf Mert Tunçun şanssızlığı, Freyin dönüşü

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