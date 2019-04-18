Yusuf Mert Tunç'un şanssızlığı, Frey'in dönüşü!
Sarı lacivertlilerde Roberto Soldado'nun yerine kimin görev yapacağı merak konusu oldu.
Fatih Saboviç / Spor Arena | Fenerbahçe'de hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçı öncesi kart cezalısı Roberto Soldado'nun yerine kimin görev yapacağı merak konusu oldu.
U-21 takımının formda isimlerinden 18 yaşındaki forvet Yusuf Mert Tunç'un Akdeniz ekibiyle deplasmanda oynanacak karşılaşmanın 18 kişilik kadrosuna girme ihtimali öne çıkmıştı.
Ancak genç oyuncunun dizinden yaşadığı problem sebebiyle Alanyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alma ihtimalinin çok düşük olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, yüksek ihtimalle milli maç ve seçim arasında kasığından bir operasyon geçiren, son dönemde ise takımla çalışmalarına hız veren Michael Frey'e forma vereceği düşünülüyor.
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