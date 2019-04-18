Cenk Tosun'dan Fenerbahçe yanıtı!
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen Cenk Tosun'un, transferi konusunda kulübü Everton ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı.
Sabah'ın haberine göre, Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.
Siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte.
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.
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