Yok böyle rakam! Çılgın borç 6.5 milyar lira...

Son yıllarda yaptıkları çılgın transfer harcamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tam anlamıyla borç batağına saplanmış durumda. 4 büyük kulübün ekonomik kablosu her geçen gün daha da kötüye giderken, kimse önlem almıyor. 2015 yılında 4 büyüklerin toplam borcu 3.6 milyar lirayken, şu anda borç 6.5 milyarı geçmiş durumda. Tablo değişmezse 2018'de bu rakam 8 milyara dayanacak.

​2 MİLYARI GEÇEN İLK KULÜP GALATASARAY

UEFA'dan bir yıl men cezası almasının ardından Finansal Fair Play konusunda anlaşma yapan Galatasaray, mali yapısını toparlamaya başlasa da toplam borcu 2 milyar sınırını aşan ilk kulübümüz oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 2017 itibariyle toplam borcu 2.5 milyar olarak açıklandı.

​BEŞİKTAŞ GELİRLERE RAĞMEN BORÇLANIYOR

Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe'de de borç artmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in borcu 1.5 milyarı aştı. Beşiktaş ise son 2 yılda yurt içi ve yurt dışında önemli gelirler elde etmesine rağmen borcun 1.7 milyar seviyesine gelmesine engel olamadı.

​EN BÜYÜK ARTIŞ TRABZONSPOR'DA OLDU

İstanbul ekipleri dışında Trabzonspor'un da borçlarında çok ciddi bir yükseliş var. Oransal anlamda en yüksek artış Bordo-Mavili kulüpte yaşandı. 2015 yılında 309.3 milyon lira borcu olan Trabzonspor'un 2017 itibariyle borcu 777.6 milyon lira olarak açıklandı.

​BONSERVİSE 80 MİLYON EURO

Çok hareketli bir transfer dönemini geride bırakan 4 büyük kulüp, Süper Lig'deki büyük rekabet nedeniyle kesinin ağzını sonuna kadar açtı. 4 büyükler yaz transfer dönesinde kadrolarına kattığı oyuncuların bonservisi için toplam 80 milyon Euro'luk borcun altına girdi. (Takvim)