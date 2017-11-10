Yok böyle rakam! Çılgın borç 6.5 milyar lira...

Son yıllarda yaptıkları çılgın transfer harcamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor tam anlamıyla borç batağına saplanmış durumda. 4 büyük kulübün ekonomik kablosu her geçen gün daha da kötüye giderken, kimse önlem almıyor. 2015 yılında 4 büyüklerin toplam borcu 3.6 milyar lirayken, şu anda borç 6.5 milyarı geçmiş durumda. Tablo değişmezse 2018'de bu rakam 8 milyara dayanacak.
2 MİLYARI GEÇEN İLK KULÜP GALATASARAY
UEFA'dan bir yıl men cezası almasının ardından Finansal Fair Play konusunda anlaşma yapan Galatasaray, mali yapısını toparlamaya başlasa da toplam borcu 2 milyar sınırını aşan ilk kulübümüz oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 2017 itibariyle toplam borcu 2.5 milyar olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ GELİRLERE RAĞMEN BORÇLANIYOR
Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe'de de borç artmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in borcu 1.5 milyarı aştı. Beşiktaş ise son 2 yılda yurt içi ve yurt dışında önemli gelirler elde etmesine rağmen borcun 1.7 milyar seviyesine gelmesine engel olamadı.
EN BÜYÜK ARTIŞ TRABZONSPOR'DA OLDU
İstanbul ekipleri dışında Trabzonspor'un da borçlarında çok ciddi bir yükseliş var. Oransal anlamda en yüksek artış Bordo-Mavili kulüpte yaşandı. 2015 yılında 309.3 milyon lira borcu olan Trabzonspor'un 2017 itibariyle borcu 777.6 milyon lira olarak açıklandı.
BONSERVİSE 80 MİLYON EURO
Çok hareketli bir transfer dönemini geride bırakan 4 büyük kulüp, Süper Lig'deki büyük rekabet nedeniyle kesinin ağzını sonuna kadar açtı. 4 büyükler yaz transfer dönesinde kadrolarına kattığı oyuncuların bonservisi için toplam 80 milyon Euro'luk borcun altına girdi. (Takvim)