Yeni Çorumspor, F.Bahçe'den yetişen Oğuz Mataracı ile anlaştı
Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen, Antalyaspor'u 2'nci ligde şampiyon yapan ve geçen yıl Sancaktepe Belediyespor'da oynayan Oğuz Mataracı yeni sezon için Yeni Çorumspor ile anlaştı.
Şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirten Oğuz Mataracı "Başkanı, yönetimi, taraftarı, teknik ekibi ve oyuncu kadrosu ile şampiyonluk hedefleyen bir takıma geldiğim için mutluyum. Yeni Çorumspor'un başarısı için ter dökeceğiz. Güçlü bir yönetim ve güçlü bir oyuncu kadromuz var. Taraftarlarımızında desteği ile bu sezon Çodrum'da şampiyonluk marşları söyleteceğiz" dedi.
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