Yorgunuz
Mükemmellik fazlalığı bir yerden sonra istek bıkkınlığı, yılgınlığı yaratıyor.
Obradovic’in alıştığımız makine intizamındaki sistem basketbolunun başına gelen de bu; metal yorgunluk / fatigue.
RODRIGUEZ MAÇI ALDI
Tasarım devi Armani’nin havalı reklam atağıyla, Obradovic’ten sonra çok maç kazanan 2. koç Ettore Messina yönetiminde, Avrupa basketbol zirvesine geri dönüş arayan, sıfırdan kurulmuş proje takım Olimpia Milano her iki potaya hakim taraf oldu. NBA’den Obra’dan tahtı geri almak için geri gelmiş, yarı saha sete set hücum gurusu Messina pota altının efendisi olarak Obradovic’i tuş etti. Son maçtan 39 sayıyla çıkmış Nando de Colo suskun kalırken, onların oyun sürükleyicisi, saha içi koçu, Sergio Rodriguez abartmadan oynadı oynattı, maçı aldı kaçtı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle