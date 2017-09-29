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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler>Yazarlar>Ünal Özüak>Sahne gençlerin
Ünal Özüak

Sahne gençlerin

Evimizdeki Avrupa Şampiyonasını, kenar mahkumlarından oluşan takımla, 14.sırada bitirince…

Hürriyet Haber
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Ünal Özüak

Ünal Özüak

12 dev adam Federasyonu imdat kolunu çekip “kabus ekspresini” durdurdu. Asli görevini yaparak “basketbolda yabancı oyuncu sorununa” neştersiz ameliyat yaptı.

Türk kulüp takımları Avrupa kupaların da, yabancı oyuncu ağırlıklı takım yapılarıyla, şampiyon olurken salt korumacılık yaklaşımıyla “yasaklama yapıp” ayağımıza sıkmanın alemi yoktu tabii ki. TBF kırmadan dökmeden, kulüplerin Avrupa başarısına ket vurmadan, gençler seviyesinde reform yaptı. Elini cebine sokup 2-2,5 milyon liralık konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayacak. 18 yaş deplasmanlı liginde gençlere iddialı ortamda fazla maç oynatarak yetiştirecek.

BASKETÇİ FABRİKASI..
Yarının yıldızları giderek 20 yaşa kadar genişletilecek bu çözüm liginde, 20 takımx320 oyuncu, sıfır yabancılı ortamda kapışacak, pişecek, alttan yukarı iterek yabancı oyuncuların yerini alacaklar. Bogdanovic’de aynen böyle yetiştirildi. Sırp yıldız Partizan’a gelmeden önce Adriyatik liginde Zitko Basket ve Zvezdara takımlarında oynatılarak pişirildi. Elmas çocuk Doncic’de 13 yaşında geldiği Real Madrid’de beş sene B takımda sabırla eğitildi.

Basketbolcu oynarsa gelişir mantığıyla; Büyük kulüplerde sezon boyu havlu sallayıp oturmak yerine, gençler “Gençler Liginde” müsabaka ortamında yetişecekler. Deplasmanlı oynayacaklar, televizyon maçlarını naklen verecek. Keşke, liselerimizin Dünya Şampiyonu olduğu güzel eski günlerde olduğu gibi, liseler arası maçlar heyecanı da bu lige “kardeş okul formatında” monte edilebilse de salonlarda taraftar gençlik coşkusuyla dolsa taşsa..

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