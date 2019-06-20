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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Obradovic: Nereye beyler?

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Zor zaman bükücüsü Obradovic şapkasından bir başarı öyküsü daha çıkardı.

Dış tahriklere kapılmadan, söylenecek sözünü parkede söyleyerek, ‘Nasıl büyük koç olunur?’ uygulamalı dersi verdi. Dar kadro sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, tamam mı, devam mı baskısına reaksiyonu vermek için, kendi evinde dahi Anadolu Efes’ten düşük üçlük isabeti olduğu bilincinde, çift haneli başlangıç peşinde dinamik girdi maça. Beş dışarda formatıyla, Obradovic rakibin dış adamlarını baskıyla dışarı iterek skordan düşürmeyi ve hata yaptırmayı amaçladı. Semeresini veren bu taktik, altı boş üçlük sallattı rakibe. En iyi atışı bulana kadar top çevirerek ‘az ama öz atış’ kovaladı ev sahibi. Kalinic’in sağ ve sol dip ‘post up’larıyla pota altına yüklenmeleri sürdü ama istediği gibi maçı kıramadı Fenerbahçe. 2.çeyrekte Melli’nin eli açılırken, Anadolu Efes adam eksiltebilen potaya direk giderek delici oynayan kısaları Micic ve Larkin’in yanı sıra 3’te 3 atan Buğrahan’la, boyalı alana yüklenmek yerine üçlük sallabol’u tercih ederek oyunda kaldı.

AÇ OLAN KAZANDI

Oyunda kafa kafaya denklik sürerken, Kostas&Düvelioğlu perdele pick&roll/ devrilleri ile A. Efes’in uzunun dışarda kalma savunma hatalarını iyi değerlendirdi ev sahibi. Ortada, kora kor giden ilk yarıdan sonra Fenerbahçe iyice gaz kesip oyunu sete sete bıraktı... Fiziksel yorgunluklara koşut olarak demir dövmeler tavan yaptı. Suskun Melih ve Guduric, artık alışkanlık olan biçimde, gemiyi kurtarma misyonu yüklendiler. Bench katkısına rağmen kolay sayı bulamayan A.Efes, Simon’un sıcak eliyle 3.çeyrek krizinin üstesinden gelerek oyundan kopmadı. Karar son çeyreğinde ise sazı eline alan, yerinde sayılarıyla maçı getiren adam Guduric, vidası sıkılan savunmanın da Efes’in sayı yollarını tıkaması katkısıyla Fenerbahçe direncini pekiştirirken sinirler iyice gerildi. 13-0’lık çeyrek skoruyla Fenerbahçe, evinin efendisi olduğunu hatırlayarak “Kadıköy’lü hırsı ve başarı açlığını” tabelaya yansıttı. Her maç bir kahraman çıkartan Obradovic “Ben bitti demeden bitmez” diyerek ustalığını konuşturdu. Son maç çok güzel olacak.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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