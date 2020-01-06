MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıLarkin'i olan kazandı
GeriÜnal Özüak Larkin'i olan kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
Haber Giriş: 06.01.2020 - 07:28,Son Güncelleme:/

Larkin'i olan kazandı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ligde harika bir performans ortaya koyan Karşıyaka, liderlik hedefini konuğu Anadolu Efes karşısında perçinlemek isteğiyle agresif girdi maça.

Faul oranları erken artınca baskın istedikleri gibi olmadı. Hücum etkinliğini bir türlü sağlayamadı Kaf-Kaf. Kemik beşini devre boyu koruyan Efes’in atıcılarından önce Simon sahneyi çıktı. Larkin ve Micic de isabette ona katılınca sıcak elleriyle skoru kaptılar. Baskı karşısında rahatlamak için Ergin Ataman dört kısalı beş hamlesiyle oyunu açık alana alarak ev sahibi ile arasına 10 sayılık subap koydu.

METECAN BÜYÜK OYNADI

İkinci yarıda Efes, ev sahibi demir dövmekte olduğunu görmezden gelerek, başlayan beşiyle uzunlu formatına dönünce, Kaf-Kaf canlanarak farkı eritti ve maça geri geldi. Söz söyleme sırası Taylor ve Semih’e geçti. Sayı attırmayan sert savunma, silahı oldu Karşıyaka’nın. Kafa kafaya girilen son çeyrekte az rotasyonla oynayan Efes’in oyuncu kalitesi kazananı belirledi. Taylor’a yanıt veren Larkin kritik top çalma ve sayılarıyla devreye girerek maçı uzatmaya taşıdı. Sahada uzun olarak tek Singleton’un kaldığı uzatmada Buğrahan kendini aşarak peş peşe asist ve üçlükleriyle maçı selamete çıkardı, Larkin de mükemmel bitirdi maçı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Espanyol 2-2 Barcelona
Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
Anadolu Efes 101-82 Khimky