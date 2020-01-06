Larkin'i olan kazandı

Faul oranları erken artınca baskın istedikleri gibi olmadı. Hücum etkinliğini bir türlü sağlayamadı Kaf-Kaf. Kemik beşini devre boyu koruyan Efes’in atıcılarından önce Simon sahneyi çıktı. Larkin ve Micic de isabette ona katılınca sıcak elleriyle skoru kaptılar. Baskı karşısında rahatlamak için Ergin Ataman dört kısalı beş hamlesiyle oyunu açık alana alarak ev sahibi ile arasına 10 sayılık subap koydu.

METECAN BÜYÜK OYNADI

İkinci yarıda Efes, ev sahibi demir dövmekte olduğunu görmezden gelerek, başlayan beşiyle uzunlu formatına dönünce, Kaf-Kaf canlanarak farkı eritti ve maça geri geldi. Söz söyleme sırası Taylor ve Semih’e geçti. Sayı attırmayan sert savunma, silahı oldu Karşıyaka’nın. Kafa kafaya girilen son çeyrekte az rotasyonla oynayan Efes’in oyuncu kalitesi kazananı belirledi. Taylor’a yanıt veren Larkin kritik top çalma ve sayılarıyla devreye girerek maçı uzatmaya taşıdı. Sahada uzun olarak tek Singleton’un kaldığı uzatmada Buğrahan kendini aşarak peş peşe asist ve üçlükleriyle maçı selamete çıkardı, Larkin de mükemmel bitirdi maçı.

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