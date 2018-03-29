‘Khimki kim ki’ dedik yanılmadık!
Ünal Özüak yazdı.
Çeyrek final eşleşmesinde büyük olasılıkla rakibi olacak Khimki karşısına hasta olan Jan Vesely’siz çıktı Fenerbahçe. Yenilse Khimki’nin gelmesi garanti olacaktı ama ufak hesaplara girmedi son şampiyon. Baskıyla karşılaşacağını bile bile Fenerbahçe maça tek gardlı çift uzunlu düzeniyle başladı. Adam değiştirerek savunma yapan ev sahibi Fenerbahçe’nin pota altı ikili oyunlarından bulduğu sayılardan epey yıldı ilk dakikalarda.7-0’lık atağımızı bir sezonda en fazla sayı atan altın çocukları Alexey Shved sonlandırdı. James Nunnally ilk yarı maçı performansında üçlük isabetle varlığını gösterirken Shved’in eli erken ısındı. İyi başladığımız ilk çeyreği kafa kafaya geçerken Sloukas oyuna girer girmez tam saha, sahra üçlüklerinden birini daha sergiledi.
Maçı kıramadan gittik odaya
Khimki üç gardlı klasik set up’ını elden bırakmadı ama ribauntlarda oyunun iki tarafında da aksadılar. Shved tek başına savunma tanımaksızın atmaya devam edince Khimki oyunda kalma direncini sürdürdü. Değişerek yaptığımız savunmada işine yaradı sayı kralının. Thompson porselen dükkanında ki boğa misali etrafı kırıp dökerken, Vesely yokluğunda pota altı gücümüzü oluşturdu. Obradovic’in dört gardlı şaşırtma denemesi maçı kırmamıza yaramasa da çeşni oldu. Shved kenardayken Zaytsev ve Jenkins’leri de üçlük atanlar kervanına katıldı. Yakın giden ilk yarıda 38-37 yenik gittik odaya.
Dixon bildiğimiz gibi
Bu sezon yan yana çok az kullandığı “çift gard x çift uzun”la devam kararı veren koçumuz pota altı kullanım kararlığını sürdürdü. Başka kararlılığımızda bu yıl en iyisini yaptığımız savunma sertliğiydi. 2.yarıda Dixon oyuna girip gıdım gıdım giden skora katkı oyuna renk verdi. Shved’in tuttuğu adamımız zengin olurken o kılı kıpırdamadan atmayı sürdürdü. Ribaunt kovalayan Antony Gill zorladı bizi. Bu çeyrekte aldığımız faullerle çizgiye giderek garantili sayılar bulurken kararın verileceği son 10dk.ya 6 sayı önde girdik.
Maç sonu gurusu Fenerbahçe
Sloukas’ın üçlüğü maç kazanma alışkanlığımızı kamçılarken hemen başta farkı Dixon’la çift hanelere çıkardık. Fenerbahçe tempolu kaçmaya başlayınca çareyi sertlikte aradılar ama atı alan Üsküdar’ı geçmişti bir kere. Fenerbahçe’nin makine intizamın da ki oyunu karşısında Shved’i klonlasalar dahi yetmez bir şekil aldı oyun. O da zaten inanç kalmayınca oyundan düştü. En iyi deplasman galibiyet performansına sahip temsilcimiz cool tavrını değiştirmeden hanesine bir galibiyet daha ekleyip çeyrek final eşleşmesine gelecek rakibini beklemeye geçti. Bana sorarsanız sabaha kadar oynasak Khimki’yi yeneriz.. Onunla eşleşelim…
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