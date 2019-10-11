Kayıplarda
Ünal Özüak yazdı.
Çeşitli takımların tekne kazıntısı oyuncularında toplama Kızılyıldız fena çarptı bizi. Başta Sloukas olmak üzere, kısalarından verim alamayan Fenerbahçe, yılmadı ama attığını sokamayınca sıkıntı yaşandı. Obradovic düşük skorlu maçta rotasyonla saha içi uyumu yakalamaya çalıştı. Vesely’nin bekleneni veremediği dakikalarda Kızılyıldız, etkili James Gist’in yanına, Nijeryalı dev Ojo ile boyalı alan üstünlüğünü ele geçirip, ribauntlara yüklendi. Elleri de açılan ev sahibi ritmi yükselterek kaçıp maçı koparmaya çalışırken tek direnen eline kaldığımız Nando de Colo’ydu. Üçlüklerden geçtim, ikilik atışlarda dahi isabet bulamadığı gibi, alıştığımız akışkan hücumundan eser yoktu F.Bahçe’nin.
DÜŞÜK SKOR REKORU KIRDIK
2.yarı bizim için diriliş olacaktı ama, F.Bahçe’ye yakışmayan, telaş yüzünden hücumlardan boş döndük. İş kaos basketboluna dönünce avantaj taşkın seyircisi önünde oynayan rakibe geçti. Perperoglou devreye girince skoru elden kaçırdık. Datome ve Williams’a “yoktular” diyebileceğimiz akşamda aslanın ağzındaki sayıları bulacak düzeni kuramadık. Son çeyrek çevirme ünlüsü F.Bahçe gayretini De Colo’dan başka potaya bakacak adam kalmadığından skora dönüştüremedi ve evinde sakinliği yakalayan rakip güdük skorlu maç sonrası üzdü bizi.
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