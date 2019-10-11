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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Kayıplarda

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak yazdı.

Çeşitli takımların tekne kazıntısı oyuncularında toplama Kızılyıldız fena çarptı bizi. Başta Sloukas olmak üzere, kısalarından verim alamayan Fenerbahçe, yılmadı ama attığını sokamayınca sıkıntı yaşandı. Obradovic düşük skorlu maçta rotasyonla saha içi uyumu yakalamaya çalıştı. Vesely’nin bekleneni veremediği dakikalarda Kızılyıldız, etkili James Gist’in yanına, Nijeryalı dev Ojo ile boyalı alan üstünlüğünü ele geçirip, ribauntlara yüklendi. Elleri de açılan ev sahibi ritmi yükselterek kaçıp maçı koparmaya çalışırken tek direnen eline kaldığımız Nando de Colo’ydu. Üçlüklerden geçtim, ikilik atışlarda dahi isabet bulamadığı gibi, alıştığımız akışkan hücumundan eser yoktu F.Bahçe’nin.

DÜŞÜK SKOR REKORU KIRDIK

2.yarı bizim için diriliş olacaktı ama, F.Bahçe’ye yakışmayan, telaş yüzünden hücumlardan boş döndük. İş kaos basketboluna dönünce avantaj taşkın seyircisi önünde oynayan rakibe geçti. Perperoglou devreye girince skoru elden kaçırdık. Datome ve Williams’a “yoktular” diyebileceğimiz akşamda aslanın ağzındaki sayıları bulacak düzeni kuramadık. Son çeyrek çevirme ünlüsü F.Bahçe gayretini De Colo’dan başka potaya bakacak adam kalmadığından skora dönüştüremedi ve evinde sakinliği yakalayan rakip güdük skorlu maç sonrası üzdü bizi.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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