İstanbul basket show

Anadolu Efes dün akşam az kalsın bunu öğrenecekti. Kurtinaitis’in yıldız oyuncusundan yoksun takımı almaya çok kararlı girdi ve sonuna kadar asıldı maça. Nereden inceyse oradan kopsun anlayışıyla, Dunston’sız pota altımıza yüklenerek sıkıntılı dakikalar yaşattılar. Alan savunmasıyla onları dışarda tutarak kora korda paçayı kaptırmadık. İçerde her geçen gün daha etkin oynayan Pleiss ve dışarıdaki birbirinden iyi keskin nişancılarıyla hücum etkinliğini bütün maça yayan Efes’e kalan gecenin öne çıkacak adamının kendini belli etmesiydi.

EFES KEYİF VERİYOR

Ataman rotasyonu geniş tuttu ve olağan şüpheliler Larkin-Misic ve SimonBeabois ikilileri değişe değişe hücum akışkanlığını sağladılar. Singleton ne kadar isabetli transfer olduğunu gösterirken Micic ve Larkin ile 2.yarı tokadını atarak maçı kapıp kaçmaya başladık... Alley opp’larla üçlük yağmuru altında İstanbul basketbol show’u seyredenler kadar oynayanlarda büyük keyif aldılar. Khimki sonlarda telaş yaparak ev sahibini düzenden çıkarmaya çabaladı ama 2020 tartışmasız Efes’i.

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