Gene yenildik

İleriye bakarsak, bir sonra ki çapraz grup da ki Karadağ, Slovenya, Belarus, İspanya arasına bir de oraya taşıyacağımız Letonya’yı ekledik. İlk üçe nasıl gireriz siz söyleyin İşimiz zor ötesi .. 12 dev adamı böyle looser hale getiren Turgay Demirel iftihar etsin. Geçen hafta Ukrayna’ya boyalı alandan gedik vererek yenilmiş olan, Bursa da yendiğimiz ev sahibi karşısına doğru seçimle çift oyun kurucu ve çift uzunla başladık. Melih Mahmutoğlu, Ali Muhammed, Furkan Aldemir, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi’den oluşan beşte sıcak elle üç üçlükle başlayan Ali Muhammed oldu. Veteran oyuncuları Blums ile tepeden ikililere başlayarak skoru dengeledi ev sahibi.

Vurup geçemedik

Tempolu koşan uzunlarının potamız altında boş buldukları atışlarda ki çaylaklıkları avantajımıza olurken üçlük isabetimizle hayat bulduk. Bur da arayı açmalıydık ama sayı yollarını bir türlü bulamadık. 21-14 önde girdiğimiz, hızlı rotasyonla sık oyuncu değiştirdiğimiz 2. çeyrekte boyalı alandan içeriyi kullanabilmek için daha fazla çembere gittik. Üçlük isabetimiz aksayınca bermutat sayı bulamaz olduk. Ali’nin sokak çocuğu girişimleri de olmasa sayı atamıyorduk. Bu yarıda 16 sayı yapan Ali’nin yanına kimse katılmayınca ve onlarında elleri açılınca bizi 36_32’de yakaladılar.

Ali’nin eline bakınca

Fiziksel mücadeleyi arttırarak, takım olarak mevcut kalite eksikliklerini gidermeyi amaçlayan ev sahibi, pota altımızda uzunlarını ve özellikle Jacovics’i kullanarak bizi zorlamaya başladılar. Uzunlarımızın fazla faullü oluşu da cesaretlendirdi onları. İçeri gömülünce de dışarıdan 9_0’lık seriyle atak yaptılar ama “Ali Letonya’ya karşı” modunda oyunda ancak kalabildik. Faul çizgisinden atarak öne geçtiler .Geçiş o geçiş.. Elimizden kaptılar maçı. Tam neredesin derken ilk maçın 28 sayı atan yıldızımız kaptan Melih nihayet atmaya başladı ama uzunlarının da zihinleri açılınca ev sahibi geri adım atmadı. Maç ortada bir sizden bir bizden şeklini aldı.

Letonya Ali’yi yendi

Son çeyreğe 57_54 geride girdik. Yorulan 56 topun 26’sını kullanan Ali Muhammed’de çember dövmeye başlayınca, Doğuş’u da risk edip serbest bırakarak savunmaya yoğunlaştılar. Böyle olunca da sayı yollarımız iyice tıkandı. Çok da kısa kalarak ezildik. Neyse ki pota altımıza yüklenmeyi akıl edemediler. Ta ki Blums bu yumuşak karnımızı fark edip içeri asist yapana dek. Sertaş faulle çıkınca alan savunması yaptık ama rahat dış atış soktular. Ali son dakikalarda sayısını 22 çıkararak farkı altıya indirdi ama ne yapsak kontrasını bularak kısmeti tepmedi Letonya.