Bitirmesini bilen kazanıyor

Kimin kimi nasıl yendiğini kestiremediğimiz “annemizin yabancılar liginde” Muratbey Uşak Sportif, kazanmaya inanmış koçu ve seyircisiyle, eksik kadrosuna rağmen, deplasman sorunlusu DAÇKA’yı benle yaşıt (!) veteran Damir Markota ve Jordan Hamilton’un yanına katılan Türk çocuklarından Tayfun Erülkü ve Şafak Edige’nin üstün gayretleriyle ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Liglerinde 2 maçını kazanan ev sahibi, az yabancılı Türk oyunculu kadrosuyla iyi bir kimya yakalamış Karşıyaka evde seyircisiz oynayınca havaya giremedi. Eurocup’da iki maçını da yitirmiş, on yeni ful yabancı oyunculu Galatasaray maçında Karşıyaka kenar yönetimi, ikinci yarıda takımın sertliğini bozan alan savunması seçimiyle skoru teslim etti. DJ.Kennedy ile pes etmeyen ev sahibinden sessiz tribünler önünde maçı çekip alan oyuncu Emir olurken Summers ve Hendrix bekleneni fazlasıyla verdiler.

Yenilgisiz Tofaş, sürücü koltuğunda pota altını olumlu besleyen, geçen yılların deneyim kazandırdığı Barış Ermiş’le, Beşiktaş Sanko Japan’ı Bursa deplasmanında maç boyu kafa kafaya oynayarak zorladı. Sonuna kadar git gelli, kopmayan skorla süren heyecanlı maçı Sammy Mejıa liderliğinde Tofaş’a getiren maç sonunu akıllı seçimlerle daha az hatalı oynama yetisi oldu.

Son dakikasına kadar berabere giden bir başka kapışmada evinde ağırladığı ligde henüz galibiyeti olmayan Banvit’in peşini koş koş at modunda maç boyu bırakmadı Demir İnşaat Büyükçekmece. İki tarafta pota altını hiç kullanmadan üçlük ve çembere dalışlarla netice aradı. Kenarda çok soğuyan Vidmar katkı veremezken, bir sizden bir bizden filmini Walker’ın 29 sayı yapan sıcak eliyle koparamayınca Banvit muhteşem bir deplasman maçını kaptı kaçtı.

METECAN SIRTLADI

Selçuk Ernak koçluğunda ki ligin yeni takımı Sakarya Belediyesi deplasmanda Yeşil Giresun Belediyespor’u deplasmanda nefeslerin tutulduğu yüksek gerilimli bir maç sonunda yenmeği başarırken Milli takım için yüksek beklentimiz olan Metecan takımını sırtladı.

Ev sahibi Fenerbahçe Doğuş Avrupa’da 2'de 2 yapan Gaziantep Basketbol’a misafirperverlik göstermeden üçlük bombardımanıyla ve tam saha baskıyla hızlı girdi maça. Melli geçen maçtan belli klasını gösterirken, Wannamaker’in savunması Obradovic standartlarına çıkmış. Ancak Obra bu hafta ki iki Eurolegue maçını düşünerek gençlerle rotasyona başlayınca türbülanstan yararlanarak oyuna girip yakın takibe başladı Gaziantep. Antep’in yüksek isabeti üzdü Fenerbahçe’yi. Asıl maçlar için saklamalı kadrosu ev sahibine 2.yarıda zor dakikalar yaşatırken Datome oyuna girerek oyuna renk kattı. Misafir yorgunlukla birlikte oyundan düşünce maç sonları gurusu deneyimli beşiyle, önce kontrolü, yüksek isabetli atışlarla ele geçirdi, daha sonra maçı aldı. Veselly sahanın iki yanında gösterişli hareketleriyle maçın adamı oldu.

BÜYÜK HEDİYE

Trabzonspor evinde ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ilk yarıda bir sizden bir bizden temposunda yakın kontrola aldı. Yıllardır ortalarda seyreden koç Ertuğrul Erdoğan’ın İstanbul B.B’si oyun kurucuda Hakan Demirel ve Jaka Klobucar’la maç boyu oyunda kalarak başarı aradı. Ev sahibi ilk yarı boyu, toplamda 28 sayı atan keskin nişancı Haslip’le, skoru az farkla önde sürükledi. 2.yarıda vites arttıran ev sahibi 111 sayılık ilk galibiyetini taraftarına hediye etti.

Çarşamba günü Fenerbahçe’yle Euroleague maçı oynayacak Anadolu Efes misafir olduğu ligin yeni takımı, artık kendi şehrinde oynayan yenilgisiz Eskişehir Basket karşısında, oyun kurucular ERRİCK McCallum ile Anadolu basketbolunun gediklisi Earl ROLAND arasında ki teke tek maçtan kıldan sıyırarak galip ayrıldı. Yerli oyuncu ağırlıklı rotasyonla oynayan ev sahibi Sean Marshall’la coşkuyu yakaladığı akşamda bütün maç hafif geriden kovaladığı A.Efes’i, Simon’un maç topu isabetiyle elinden kaçırdı