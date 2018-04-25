Bask'ın yaptılar...
BASKLAR kazanmak için baskı oluşturdular ve istediklerini aldılar.
Bize ‘sert savunma ve az top kaybı’ gerektiğini bilen, şifrenin kontrolden geçtiğine inanan Obradovic; kritik dakikaları ‘Çift uzunlu çift gardlı’ beşiyle düşük viteste oynamayı tercih etti.
Saklanmış kozumuz Dixon süper başladı ama sonunu getiremedi.
Sloukas oyuna girene kadar 16’da 9 sıradışı üçlük isabetle skordan kopmadı rakip...
Dışarıdan Huertas ve Beaubois sıcak elleriyle buldukları sayılarla devre sonuna kadar canımızı sıktılar.
TEMPO ARTINCA
Geri adım atmadık ama üzerimize gelmeyi sürdürdüler. Shengelia ve Poirier boyalı alanımıza yüklendiler. İsabetleri de artınca üstünlük onlara geçti.
Elimizde 19’da 9’la armut devşirmeyince ‘atan kazanıyor’ oynandı. Vesely durumu eşitledi. Son çeyreğe kafa kafaya girdik ama ev sahibi coşkusuyla ve 15-0’lık seriyle öne fırladılar. 5 dakika tepki veremedik.
Fark artınca son bir atak daha yaptık. Maçı az daha çeviriyorduk ama ‘yol kazasından’ kurtulamadık.
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