Başkanın yapmadıkları ayyuka çıktı…

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSpor YazılarıBaşkanın yapmadıkları ayyuka çıktı…
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Spor Arena
17.07.2018 - 18:33, Son Güncelleme:

Başkanın yapmadıkları ayyuka çıktı…

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Ünal Özüak; Dünya Kupası'nın ardından pota vakti yaklaşırken, Galatasaray’ın durumunu değerlendirdi… “Basketbol belki her şey değildir ama Galatasaray için çok şeydir.” diyor…

Genelde medya kulüp başkanlarının falsolarının peşine düşer. Yaptıkları yanlışları kovalayıp şok edici haberler yapar. Mustafa Cengiz başkan Galatasaray basketbol için, sakinleştirici içmiş gibi, o kadar kulağının üstüne yatmış ki, bana yapmadıklarını yazmak düştü…Sayesinde bu sezon tatsız parke gerçeği yaşayacağız. Ezeli Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle vedalaşıyoruz! Kalibre anlamıyla aynı ligde oynamayacaklar ki rekabet olsun!...Fenerbahçe Avrupa ve annemizin ligi başarılarına her geçen gün yenisini katacak kadro yapısını korurken, gayya kuyusuna düşmüş Galatasaray ortalarda gözükmüyor.

GALATASARAY BASKET KAPANIYOR MU?

Neden sordum biliyor musunuz? Şubede tık yok bu konuda. Ligin yenisi Bahçeşehir bile transfer atakları yaparken Galatasaray’ın kıymeti kendinden menkul 3 şube sorumlusu ve 3 oyuncuyla koçsuz olarak el ele baş başa vermişler Godot'yu bekliyorlar. Şaka gibi…Cengiz Başkan “Nerde çokluk orda yokluk” lafını hiç duymamış gibi üç oyuncusu kalmış takımın sorumlu(!) sayısını üçe çıkardı. Sanırsın “3e3” tek pota ligine girecekler. Erkekler ve kadınların koçları belli değil. Önceki yıllar benzeri kifayetsiz muhteris sözüm ona sorumlular, şubeyi küçülte küçülte cebe sığar hale getirdiler… Tarihinde ilk kez son sekize kalamayan Galatasaray, çok değil iki yıl önce Eurocup şampiyonuydu. Mustafa Cengiz’in alaylı yönetimi şubeyi topyekûn imha ederek futbol kulübünü, sırtında olduğunu varsaydıkları, yükten kurtarma projesini taammüden, sessiz sedasız uyguluyorlar. Sloganları “futboldan sonrası kıyamet!”.

PoTADA EZELİ REKABET KALMADI!

Kadınlarda 2.kupada Avrupa Şampiyonu olmuşken koç Maljkovic'i gönderdiler.. O’da sevgili oyuncusu(!)Dubljevic’i de alıp, Çin'e gitti. Mahmuti alacağı sineye çekilerek, nedeni anlaşılamadan gönderildi. Fener gider Mersin’e Cimbom ise tersine durumu var.. Galatasaray Basketbol Erkek takımının bütçesi 3 milyon dolarmış. Bozdur bozdur harca…Baba transfer Erol Can Çinko…Gerisini siz hesap ederken, ben haddime düşerek, tekerlek kırılmadan, ivedi yapılması gerekenleri aspirin kıvamında anlatayım;

SAT O ZAMAN BİRADER!

Kurarsın bağımsız ve idari özerk Basketbol AŞ’yi…Takımın isim ve yönetim hakkını satar ve/veya sponsora cazip gelecek bir süreyle kiralarsın…Şube patronu/başkanı giderlerini vergiden düşeceği asset’ini/takımı bu yıl tekrar katılacakları Eurocup ve ligde eski günlerine uçurur. Yapılamayacağı kalmamış ülkede…İnanın bu kadar basit reçete. Hazır duyum aldığım teşne kurumlar ve işi tamamlayacak vakitte varken müdebbir davranıp gereğini yapın…Sağıra yatarak sorunu zamana bırakmakla; “UEFA’dan kıldan sıyırdık filanlarla” Galatasaray’ı sadece futbol kulübü olarak sürdürme çabası ayağına dolaşır Mustafa başkan bilesin…Aynı dereden aynı suyu içemezsin… Hasbel kader başkan olunabilir ama koyma akılla büyük kulüp yönetilemez. Önüne gelene yenilen basketbol takımı, ultra_micro bütün aslanları parkeye, hatta kapınızın önüne indirir.. Basketbol Galatasaray'ın asal branşıdır. Parkeyi yok sayan başkan yok olur…

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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