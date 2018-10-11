BaÅŸa soyunacaklarâ€¦

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor YazÄ±larÄ± Basketbol YazÄ±larÄ±BaÅŸa soyunacaklarâ€¦
GeriBasketbol BaÅŸa soyunacaklarâ€¦
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Spor Arena
11.10.2018 - 10:14, Son GÃ¼ncelleme:

BaÅŸa soyunacaklarâ€¦

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Basketbolun KÄ±rkpÄ±narâ€™Ä± Euroleague baÅŸlÄ±yorâ€¦Bizimkiler; Zirve gediklisi FenerbahÃ§e ve kupa susamÄ±ÅŸÄ± Anadolu Efes baÅŸa gÃ¼reÅŸecekler.

BaÅŸaltÄ± iÃ§in ise DarÃ¼ÅŸafaka Tekfen kispet giyecek. AZÄ°Z baÅŸkan mÄ± yoksa ASIL baÅŸkan tek baÅŸÄ±na Obradovic mi? bu yÄ±l belli olacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kupasÄ± Anadolu Efesâ€™e giderken Ali KoÃ§â€™un ayaÄŸÄ± iyi sÄ±nav vermedi. Her yÄ±l â€˜zirve kanÄ±ksamÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± kasarâ€™ derim ve Obradovic tÃ¼kenmez baÅŸarÄ± ihtirasÄ±yla beni her yÄ±l yalancÄ± Ã§Ä±karÄ±r. Usta koÃ§Â  1 ve 5 numarasÄ±na iki dokunuÅŸ yaparak oturmuÅŸ takÄ±mÄ±yla parkeye Ã§Ä±kÄ±yor. 24 yaÅŸÄ±nda ki Tyler Ennis, NBAâ€™den Los Angeles Lakersâ€™dan geliyor. HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±, aynÄ± zamanda Kanada Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n formasÄ±nÄ± da giyen Ennisâ€™in Avrupa parkesine alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n biraz zaman alacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Nihayet gerÃ§eÄŸe Ã§ok yakÄ±n pivotu varÂ Â

AynÄ± maÃ§larda top fazla Kostasâ€™Ä±n elinde kaldÄ± ve FenerbahÃ§e bu yÃ¼zden geÃ§en yÄ±lki topu fazla paylaÅŸan akÄ±ÅŸkan oyunundan uzakta kaldÄ±. 2.11 boyundaki (gerÃ§ek anlamÄ±yla)FransÄ±z Â JOFFREY LAUVERGNE Ã§ok yerinde transfer. Avrupaâ€™daÂ  Ã§ok

takÄ±m dolaÅŸmÄ±ÅŸ, NBA deneyimi yaÅŸamÄ±ÅŸ, tabirimi mazur gÃ¶rÃ¼n â€˜eski kaÅŸarâ€™ Obradovicâ€™e yepyeni hÃ¼cum opsiyonlarÄ± verecek bir oyuncu. Ä°lk maÃ§lardan itibaren sankiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  kÄ±rk yÄ±llÄ±k FenerbahÃ§eâ€™li gibiydi.

Ataman pek yaman olacak mÄ±?

YÄ±llardÄ±r keÃ§i boynuzu misali ne uzayÄ±p ne kÄ±salan Anadolu Efesâ€™e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Ergin Ataman kendi daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlardan deÄŸiÅŸik kombiler yaparak istediÄŸine yakÄ±n bir takÄ±m kurdu sonunda. TÃ¼rklerin en iyileri ÅžanlÄ±, Metecan, Bitim, yabancÄ±larÄ±n en faydalÄ±larÄ± Motum, Moerman, Pleiss, Anderson, Simon, Dunston vb. lacivert beyazlÄ± kadroda. O kadar ki iÃ§eri ve Avrupaâ€™ya iki ayrÄ± takÄ±m Ã§Ä±karabilirler. NBA bonusu Shane Larkin ve Rodrigue Beauboisâ€™de saha lideri yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±. Epeydir nadasta ki Ataman ÅŸok kupa alÄ±mlarÄ±ndan birini yapabilir bu yÄ±l.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

DiÄŸer sporlar

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiye Bosna Hersek maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta? (Milli maÃ§ hangi kanalda?)

#muhabirinden'in bugÃ¼nkÃ¼ konuÄŸu Ahmet Ercanlar

MÃ¼jdat Yetkiner kimdir?

FenerbahÃ§e TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± | FBTV canlÄ± yayÄ±n bilgisi