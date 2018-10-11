BaÅŸa soyunacaklarâ€¦
Basketbolun KÄ±rkpÄ±narâ€™Ä± Euroleague baÅŸlÄ±yorâ€¦Bizimkiler; Zirve gediklisi FenerbahÃ§e ve kupa susamÄ±ÅŸÄ± Anadolu Efes baÅŸa gÃ¼reÅŸecekler.
BaÅŸaltÄ± iÃ§in ise DarÃ¼ÅŸafaka Tekfen kispet giyecek. AZÄ°Z baÅŸkan mÄ± yoksa ASIL baÅŸkan tek baÅŸÄ±na Obradovic mi? bu yÄ±l belli olacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kupasÄ± Anadolu Efesâ€™e giderken Ali KoÃ§â€™un ayaÄŸÄ± iyi sÄ±nav vermedi. Her yÄ±l â€˜zirve kanÄ±ksamÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ± kasarâ€™ derim ve Obradovic tÃ¼kenmez baÅŸarÄ± ihtirasÄ±yla beni her yÄ±l yalancÄ± Ã§Ä±karÄ±r. Usta koÃ§Â 1 ve 5 numarasÄ±na iki dokunuÅŸ yaparak oturmuÅŸ takÄ±mÄ±yla parkeye Ã§Ä±kÄ±yor. 24 yaÅŸÄ±nda ki Tyler Ennis, NBAâ€™den Los Angeles Lakersâ€™dan geliyor. HazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±, aynÄ± zamanda Kanada Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n formasÄ±nÄ± da giyen Ennisâ€™in Avrupa parkesine alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n biraz zaman alacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.
Nihayet gerÃ§eÄŸe Ã§ok yakÄ±n pivotu varÂ Â
AynÄ± maÃ§larda top fazla Kostasâ€™Ä±n elinde kaldÄ± ve FenerbahÃ§e bu yÃ¼zden geÃ§en yÄ±lki topu fazla paylaÅŸan akÄ±ÅŸkan oyunundan uzakta kaldÄ±. 2.11 boyundaki (gerÃ§ek anlamÄ±yla)FransÄ±z Â JOFFREY LAUVERGNE Ã§ok yerinde transfer. Avrupaâ€™daÂ Ã§ok
takÄ±m dolaÅŸmÄ±ÅŸ, NBA deneyimi yaÅŸamÄ±ÅŸ, tabirimi mazur gÃ¶rÃ¼n â€˜eski kaÅŸarâ€™ Obradovicâ€™e yepyeni hÃ¼cum opsiyonlarÄ± verecek bir oyuncu. Ä°lk maÃ§lardan itibaren sankiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â kÄ±rk yÄ±llÄ±k FenerbahÃ§eâ€™li gibiydi.
Ataman pek yaman olacak mÄ±?
YÄ±llardÄ±r keÃ§i boynuzu misali ne uzayÄ±p ne kÄ±salan Anadolu Efesâ€™e geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapan Ergin Ataman kendi daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlardan deÄŸiÅŸik kombiler yaparak istediÄŸine yakÄ±n bir takÄ±m kurdu sonunda. TÃ¼rklerin en iyileri ÅžanlÄ±, Metecan, Bitim, yabancÄ±larÄ±n en faydalÄ±larÄ± Motum, Moerman, Pleiss, Anderson, Simon, Dunston vb. lacivert beyazlÄ± kadroda. O kadar ki iÃ§eri ve Avrupaâ€™ya iki ayrÄ± takÄ±m Ã§Ä±karabilirler. NBA bonusu Shane Larkin ve Rodrigue Beauboisâ€™de saha lideri yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±. Epeydir nadasta ki Ataman ÅŸok kupa alÄ±mlarÄ±ndan birini yapabilir bu yÄ±l.
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