Ataman elini iyi kardı
Hangi beş yabancıyı seçip hangisini rotasyon dışında bırakacağı her maç Ergin Ataman’a ikilem yaratıyor.
Dün akşam Beaubois yerine, bir süredir nadasa bıraktığı Simon’u seçerek hücum kaderini Hırvat oyuncunun ellerine bırakarak istediğini üçüncü çeyrekte aldı. Efes, Moerman’ın peş peşe 12 sayısıyla hızlı girdi oyuna. Fransız forvet sırtladı takımını. Gittiği her yerde, kendini evinde hisseden Fenerbahçe kazandığı son maçta olduğu gibi tepeden ‘perdele devril’ler ve Kalinic’in sağ ve sol dip post-up’larıyla pota altına yüklendi. Bu taktik tutmayınca ve A.Efes ikilileri daha iyi oynayınca, zeljko Obradoviç bundan vazgeçip 5 dışarda oynamayı tercih etti. Kostas Sloukas yüksek isabetle rakiplerine meydan okudu. Çemberlerin, yüzde 33’lük karşılıkla üçlük isabetiyle, tarafları eşit sevdiği ilk yarıda maç ağırlıklı olarak dışarıda oynandı.
ÇARELER TüKENİNCE...
SAVUNMA sertliğinin sonucu tayin edeceği belirginleşirken, yakın ara skorla girilen ikinci yarıya tempolu başlayan ilk basket ev sahibinde Larkin’den geldi. Taraflar bir süre üçer uzunlu oynadılar. Skorun düşük kalması ev sahibine yaradı zira müthiş bir hücum serisiyle maçı kırdılar. dunston’ın kısa mesafeli atışları Anadolu Efes’e skor üstünlüğünü sağladı. dunston maçı çift haneli farka taşırken Larkin de ona katıldı. Obradovic geri dönebilmek adına kaos stratejisinden medet umarken takım ona ayak uyduramadan mental olarak havlu attı. Fark, dingin oynayan A.Efes lehine bir ara 20’ye çıktı. Son çeyrekte ise parke başarısının sistiresi üzerine raspa çeken Anadolu Efes, farkı usta terzi gibi verevine yedirerek, gecenin kazananı oldu.
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