Ataman elini iyi kardı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıAtaman elini iyi kardı
GeriÜnal Özüak Ataman elini iyi kardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
18.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Ataman elini iyi kardı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak

Hangi beş yabancıyı seçip hangisini rotasyon dışında bırakacağı her maç Ergin Ataman’a ikilem yaratıyor.

Dün akşam Beaubois yerine, bir süredir nadasa bıraktığı Simon’u seçerek hücum kaderini Hırvat oyuncunun ellerine bırakarak istediğini üçüncü çeyrekte aldı. Efes, Moerman’ın peş peşe 12 sayısıyla hızlı girdi oyuna. Fransız forvet sırtladı takımını. Gittiği her yerde, kendini evinde hisseden Fenerbahçe kazandığı son maçta olduğu gibi tepeden ‘perdele devril’ler ve Kalinic’in sağ ve sol dip post-up’larıyla pota altına yüklendi. Bu taktik tutmayınca ve A.Efes ikilileri daha iyi oynayınca, zeljko Obradoviç bundan vazgeçip 5 dışarda oynamayı tercih etti. Kostas Sloukas yüksek isabetle rakiplerine meydan okudu. Çemberlerin, yüzde 33’lük karşılıkla üçlük isabetiyle, tarafları eşit sevdiği ilk yarıda maç ağırlıklı olarak dışarıda oynandı.

ÇARELER TüKENİNCE...

SAVUNMA sertliğinin sonucu tayin edeceği belirginleşirken, yakın ara skorla girilen ikinci yarıya tempolu başlayan ilk basket ev sahibinde Larkin’den geldi. Taraflar bir süre üçer uzunlu oynadılar. Skorun düşük kalması ev sahibine yaradı zira müthiş bir hücum serisiyle maçı kırdılar. dunston’ın kısa mesafeli atışları Anadolu Efes’e skor üstünlüğünü sağladı. dunston maçı çift haneli farka taşırken Larkin de ona katıldı. Obradovic geri dönebilmek adına kaos stratejisinden medet umarken takım ona ayak uyduramadan mental olarak havlu attı. Fark, dingin oynayan A.Efes lehine bir ara 20’ye çıktı. Son çeyrekte ise parke başarısının sistiresi üzerine raspa çeken Anadolu Efes, farkı usta terzi gibi verevine yedirerek, gecenin kazananı oldu.

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
UEFA Süper Kupa finali ne zaman?
Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
TFF Süper Kupa finali ne zaman?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko